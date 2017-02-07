Очередной «информационный спецназ» Запада постигнет судьба предыдущих

Одна из задач саммита G7 в канадском Квебеке – договориться о создании «информационного спецназа» для борьбы с российским влиянием. Инициатором выступил Лондон, но ничего принципиально нового в этой затее нет. «Спецназ» для борьбы с «российскими фейками» ранее уже создавали. Он плохо кончил.

Накануне встречи «группы семи» в Квебеке глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон анонсировал некий «план, пользующийся глобальной поддержкой». Его начальник – премьер Тереза Мэй – предложит G7 «учредить группу быстрого реагирования для выявления преступных действий России... кибератак или убийств».

Когда статусные люди говорят о «группе быстрого реагирования», представляется группа спецназовцев, которые на сверхзвуковых самолетах отправляются к месту кибератаки или убийства – и быстро решают проблему. Как «Мстители» из марвеловского киносериала или хотя бы как Том Круз из его «невыполнимых миссий».

Впрочем, поскольку и организованные Россией кибератаки, и тем более убийства – это лишь фантазии западных пропагандистов, непонятно, с чем конкретно будет бороться эта группа быстрого реагирования.

Впоследствии выяснилось, что Джонсон, как это регулярно с ним бывает, несколько преувеличил. Да, группа действительно будет создана. Но бороться она будет с «пропагандой и попытками дестабилизации».

Гора родила мышь. Разнообразные группы и организации по борьбе с «кремлевской пропагандой» создаются в Европе и США регулярно. Эффект от них, как правило, нулевой (как от «глушилок» времен СССР, призванных оградить советских людей он иностранных радиостанций), а иногда – отрицательный.

Запуск «европейского информационного спецназа» три года назад широко освещался в западных СМИ. Ключевой задачей контрпропагандистов называлась «коррекция и проверка фактов дезинформации и мифов». За работу, заключающуюся в «регулярном обновлении информации о ЕС через ключевые сообщения, статьи, редакционные материалы, информационные бюллетени и инфографику с акцентом на выгоды «Восточного партнерства» и подготовку пресс-материалов на русском языке» обещали 4350 евро в месяц (около 274 тысяч рублей тогда и почти 320 тысяч рублей сейчас).

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Никаких сенсационных разоблачений «информационный спецназ» за все время своего существования так и не сделал. А в апреле 2018 года нидерландские парламентарии потребовали закрыть это контору – вы удивитесь – за вранье и фейки.

Выяснилось, что в отсутствие реальных «российских фейков» «спецназовцы» сами выдумывали ложную информацию – и сами же ее опровергали. Пока это касалось одной лишь России, никто не обращал на это внимания. Но после того, как была сфальсифицирована информация Датского общественного телевидения и сатирического журнала из Нидерландов, а «спецназовцы» соврали насчет численности и функций своего персонала, у европейских налогоплательщиков возникли серьезные сомнения насчет рациональности проекта.

Еще одна «антипропагандистская» структура – до сих пор работающий в Латвии «Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom» – в 2017 году назвал популярную юмористическую программу КВН информационным пропагандистским оружием. В его исследовании КВН описывался как бизнес-модель, которая «стала возможна и растет» благодаря «особенным отношениям» владельца бренда с Кремлем. «КВН-машина» дает Кремлю «доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму», говорилось в документе.

Смех смехом, но США отказали команде КВН «Город Пятигорск» в запросе на визу, и запланированные на 17 июня выступления российских артистов в Нью-Йорке отменены.

«Чем вызван отказ в петиции, мы так до конца и не понимаем сами. При организации предыдущих гастролей этой команды в США никаких проблем не возникало. На этот раз власти требовали одно дополнительное подтверждение за другим, справку за справкой, бумажку за бумажкой, доказательство за доказательством, мы все подготовили, но вновь получили отказ», – сообщил один из организаторов гастролей, продюсер Лев Трахтенберг.

Наверное, можно поздравить Вашингтон и Ригу с решительной победой над российскими юмористами. Не зря старались латыши, когда готовили доклад.

В 2016 году попытка создать специальный центр по борьбе с российской пропагандой была предпринята в самих США, причем на базе Госдепа. Результаты, опять же, плачевные.

Законопроект, который должен был скоординировать «защиту Америки и ее союзников от пропаганды и дезинформации со стороны России, Китая и других», внесли в Конгресс представители обеих партий. По итогам обсуждений было решено выделить 160 миллионов долларов на двухгодичную программу по борьбе с пропагандой. Оператором средств стал, как писало издание Daily Beast, малоизвестный межведомственный отдел при Госдепартаменте под названием «Центр глобального взаимодействия» (GEC).

Прошло два года. По состоянию на весну 2018 года «Центр глобального взаимодействия» получил всего 40 миллионов из обещанных 160. Деньги он должен потратить на борьбу с государственными СМИ России, Китая и Ирана. Судя по тому, что Тереза Мэй выходит с инициативой о создании новой международной «группы быстрого реагирования», борьба у американского центра как-то не задалась.

То, что очередной «информационный спецназ» постигнет та же судьба, что и его предшественников, не подлежит сомнению. Максимум ущерба «российской пропаганде», который он сможет нанести, – это лишить еще какую-нибудь команду КВН шанса погулять по Центральному парку Нью-Йорка.

Пожалуй, главный сигнал, который дает нам создание очередного органа по борьбе с «российской пропагандой», заключается в том, что на Западе отлично понимают: «кибератаки» и «убийства» – это тоже пропаганда. Никакой реальной угрозы Россия не несет и реальных враждебных действий не предпринимает.

Наверное, деньги налогоплательщиков можно было потратить на что-то более полезное. Но похоже, что альтернативную точку зрения на новостную картину дня западные элиты действительно считают главной угрозой.

Вот только, как показывает практика, бороться со свободой слова – фетишем, который на протяжении десятилетий назывался «главным достижением западной цивилизации» – они действительно не умеют.