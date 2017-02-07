Очередной «информационный спецназ» Запада постигнет судьба предыдущих

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9 июня, суббота  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков

Калининградский губернатор Антон Алиханов выглядит едва ли не наиболее современно среди всех региональных руководителейФото: Виталий Невар/ТАСС
«Коррупция – это не смазка. Она до какого-то момента кажется смазкой, а по прошествии времени оказывается кислотой». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он реагирует на предлагаемые ему взятки и что думает по поводу иностранных агентов влияния. Подробности...
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Россия отстала от США на сотни петафлопс

Cуперкомпьютер Summit весит больше авиалайнера, но считает быстрее всех в миреФото: ornl.gov
«Происходит революция, подобная той, что произошла в конце 1940-х, когда появились первые вычислительные системы» – так директор Института прикладной математики Борис Четверушкин оценивает «гонку суперкомпьютеров». США предъявили миру машину, которая считает со скоростью 200 квадриллионов операций в секунду. Китай наступает на пятки. Где в этой гонке место России? Подробности...
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Почему американцы ведут переговоры с террористами

Готовясь к переговорам с талибами, американцы не учли главногоФото: Mirwais Khan/AP/ТАСС
Проблема Афганистана переживает тектонический сдвиг – США начали переговоры с террористическим движением «Талибан». Это стало следствием полного провала американской стратегии, что в Вашингтоне нехотя признали. Но беда в том, что за все эти годы американцы так и не поняли главной проблемы Афгана, ввиду чего рискуют наделать еще более страшных ошибок. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...

G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
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«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
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          Очередной «информационный спецназ» Запада постигнет судьба предыдущих

          Лидеры G7 раздумывают, как бороться с «пропагандой и попытками дестабилизации» со стороны РФ   9 июня 2018, 17:05
          Фото: Yves Herman/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Одна из задач саммита G7 в канадском Квебеке – договориться о создании «информационного спецназа» для борьбы с российским влиянием. Инициатором выступил Лондон, но ничего принципиально нового в этой затее нет. «Спецназ» для борьбы с «российскими фейками» ранее уже создавали. Он плохо кончил.

          Накануне встречи «группы семи» в Квебеке глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон анонсировал некий «план, пользующийся глобальной поддержкой». Его начальник – премьер Тереза Мэй – предложит G7 «учредить группу быстрого реагирования для выявления преступных действий России... кибератак или убийств».

          Когда статусные люди говорят о «группе быстрого реагирования», представляется группа спецназовцев, которые на сверхзвуковых самолетах отправляются к месту кибератаки или убийства – и быстро решают проблему. Как «Мстители» из марвеловского киносериала или хотя бы как Том Круз из его «невыполнимых миссий».

          Впрочем, поскольку и организованные Россией кибератаки, и тем более убийства – это лишь фантазии западных пропагандистов, непонятно, с чем конкретно будет бороться эта группа быстрого реагирования.

          Впоследствии выяснилось, что Джонсон, как это регулярно с ним бывает, несколько преувеличил. Да, группа действительно будет создана. Но бороться она будет с «пропагандой и попытками дестабилизации».

          Гора родила мышь. Разнообразные группы и организации по борьбе с «кремлевской пропагандой» создаются в Европе и США регулярно. Эффект от них, как правило, нулевой (как от «глушилок» времен СССР, призванных оградить советских людей он иностранных радиостанций), а иногда – отрицательный.

          Запуск «европейского информационного спецназа» три года назад широко освещался в западных СМИ. Ключевой задачей контрпропагандистов называлась «коррекция и проверка фактов дезинформации и мифов». За работу, заключающуюся в «регулярном обновлении информации о ЕС через ключевые сообщения, статьи, редакционные материалы, информационные бюллетени и инфографику с акцентом на выгоды «Восточного партнерства» и подготовку пресс-материалов на русском языке» обещали 4350 евро в месяц (около 274 тысяч рублей тогда и почти 320 тысяч рублей сейчас).

          Никаких сенсационных разоблачений «информационный спецназ» за все время своего существования так и не сделал. А в апреле 2018 года нидерландские парламентарии потребовали закрыть это контору – вы удивитесь – за вранье и фейки.

          Выяснилось, что в отсутствие реальных «российских фейков» «спецназовцы» сами выдумывали ложную информацию – и сами же ее опровергали. Пока это касалось одной лишь России, никто не обращал на это внимания. Но после того, как была сфальсифицирована информация Датского общественного телевидения и сатирического журнала из Нидерландов, а «спецназовцы» соврали насчет численности и функций своего персонала, у европейских налогоплательщиков возникли серьезные сомнения насчет рациональности проекта.

          Еще одна «антипропагандистская» структура – до сих пор работающий в Латвии «Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom» – в 2017 году назвал популярную юмористическую программу КВН информационным пропагандистским оружием. В его исследовании КВН описывался как бизнес-модель, которая «стала возможна и растет» благодаря «особенным отношениям» владельца бренда с Кремлем. «КВН-машина» дает Кремлю «доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму», говорилось в документе.

          Смех смехом, но США отказали команде КВН «Город Пятигорск» в запросе на визу, и запланированные на 17 июня выступления российских артистов в Нью-Йорке отменены.

          «Чем вызван отказ в петиции, мы так до конца и не понимаем сами. При организации предыдущих гастролей этой команды в США никаких проблем не возникало. На этот раз власти требовали одно дополнительное подтверждение за другим, справку за справкой, бумажку за бумажкой, доказательство за доказательством, мы все подготовили, но вновь получили отказ», – сообщил один из организаторов гастролей, продюсер Лев Трахтенберг.

          Наверное, можно поздравить Вашингтон и Ригу с решительной победой над российскими юмористами. Не зря старались латыши, когда готовили доклад.

          В 2016 году попытка создать специальный центр по борьбе с российской пропагандой была предпринята в самих США, причем на базе Госдепа. Результаты, опять же, плачевные.

          Законопроект, который должен был скоординировать «защиту Америки и ее союзников от пропаганды и дезинформации со стороны России, Китая и других», внесли в Конгресс представители обеих партий. По итогам обсуждений было решено выделить 160 миллионов долларов на двухгодичную программу по борьбе с пропагандой. Оператором средств стал, как писало издание Daily Beast, малоизвестный межведомственный отдел при Госдепартаменте под названием «Центр глобального взаимодействия» (GEC).

          Прошло два года. По состоянию на весну 2018 года «Центр глобального взаимодействия» получил всего 40 миллионов из обещанных 160. Деньги он должен потратить на борьбу с государственными СМИ России, Китая и Ирана. Судя по тому, что Тереза Мэй выходит с инициативой о создании новой международной «группы быстрого реагирования», борьба у американского центра как-то не задалась.

          То, что очередной «информационный спецназ» постигнет та же судьба, что и его предшественников, не подлежит сомнению. Максимум ущерба «российской пропаганде», который он сможет нанести, – это лишить еще какую-нибудь команду КВН шанса погулять по Центральному парку Нью-Йорка.

          Пожалуй, главный сигнал, который дает нам создание очередного органа по борьбе с «российской пропагандой», заключается в том, что на Западе отлично понимают: «кибератаки» и «убийства» – это тоже пропаганда. Никакой реальной угрозы Россия не несет и реальных враждебных действий не предпринимает.

          Наверное, деньги налогоплательщиков можно было потратить на что-то более полезное. Но похоже, что альтернативную точку зрения на новостную картину дня западные элиты действительно считают главной угрозой.

          Вот только, как показывает практика, бороться со свободой слова – фетишем, который на протяжении десятилетий назывался «главным достижением западной цивилизации» – они действительно не умеют.


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