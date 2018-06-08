США дважды отказали в визе команде КВН из Пятигорска

Власти США отказали команде КВН «Город Пятигорск» в запросе на визу, запланированные на 17 июня выступления российских артистов в Нью-Йорке отменены.

«Подготовив все необходимые документы, мы не смогли добиться петиции, на основании которой артисты получают визы в американском посольстве в Москве», – сказал один из организаторов гастролей, продюсер Лев Трахтенберг, передает ТАСС.

По его словам, подобный случай произошел впервые за много лет работы коллектива. «Команда «Город Пятигорск» дважды приезжала в Штаты на гастроли, но это было в 2013 и 2014 годах». Даже Иосифу Кобзону, который многие годы является «невъездным» в США, одобрили эту петицию, хотя и отказали в визе после интервью», – недоумевал продюсер.

После отказа в визовой петиции квнщики из Пятигорска не могут назначить интервью в американском посольстве и прилететь в США.



«Чем вызван отказ в петиции, мы так до конца и не понимаем сами. При организации предыдущих гастролей этой команды в США никаких проблем не возникало. На этот раз власти требовали одно дополнительное подтверждение за другим, справку за справкой, бумажку за бумажкой, доказательство за доказательством, мы все подготовили, но вновь получили отказ», – рассказал Трахтенберг.

Он добавил, что после отказа артисты срочно собрали новый пакет документов, запросив рабочие визы другой категории, но опять получили отрицательный ответ.

По его словам, чтобы получить право для иностранного артиста или группы артистов выступать на территории США, организаторы гастролей сначала готовят пакет документов, подтверждающих, что их подопечные являются «культурно уникальным коллективом», для чего, помимо биографии и всевозможных справок, предоставляются материалы СМИ, рецензии, отзывы специалистов и другая подобная информация.



Трахтенберг добавил, что на выступления артистов из Пятигорска в Нью-Йорке было продано около тысячи билетов, на сцене «Мастер-театра» ожидался аншлаг.



«К сегодняшнему дню мы как организаторы тура сделали все возможное и невозможное. В результате отмены американской части тура мы теряем большие деньги, вложенные в его длительную подготовку, не говоря о времени и труде. Приносим свои извинения всем, кто готовился к встрече с артистами и купил билеты, которые можно сдать по месту их приобретения», – сказал продюсер.

В апреле Министерство иностранных дел России выразило сожаление в связи с отказом американской стороны выдать визы артистам Большого театра и отметило, что «до такого не доходило даже во времена холодной войны». Ранее стало известно, что артистам Большого театра Ольге Смирновой и Якопо Тисси не выдали визы США.