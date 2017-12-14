МИД остро отреагировал на отказ США выдать визы артистам Большого театра

Министерство иностранных дел России выразило сожаление в связи с отказом американской стороны выдать визы артистам Большого театра и отметило, что «до такого не доходило даже во времена холодной войны».

«До такого не доходило даже во времена холодной войны. Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

МИД подчеркивает, что Большой театр во всем мире считается визитной карточкой России. Гастроли российских творческих коллективов «неизменно находили самый теплый отклик широкой американской публики», говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркивают, что «сегодня влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем», в том числе сворачивают выставочные обмены, а теперь и отказывают в гастрольных визах. Москва добавила, что Вашингтон, похоже, «хочет разорвать еще одну нить, связывающую два народа».

«Более того, вообще стремятся отгородить американцев от россиян визовой стеной, о чем мы уже говорили, сделать поездки наших граждан в США практически невозможными. Остается только выразить сожаление подобной политикой Вашингтона», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что артистам Большого театра Ольге Смирновой и Якопо Тисси не выдали визы США. СМИ пишут, что в визах им отказали, однако в пресс-службе Большого театра предположили, что произошел технический сбой и рабочую визу США для Смирновой «просто не успели оформить».