Шведы оказались особо доверчивы к «российской угрозе»

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6 июня, среда  |  Последнее обновление — 22:35  |  vz.ru
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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
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Почему нельзя оскорблять Путина

Институт президентской власти является одним из важнейших в РоссииФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Призыв ввести ответственность СМИ за оскорбление высших должностных лиц, с которым на заседании Госдумы выступил Владимир Жириновский, нашел отклик у руководителя нижней палаты Вячеслава Володина – спикер поручил изучить европейское законодательство на эту тему. Нужно ли у нас принимать отдельный закон о защите чести и достоинства президента и что именно он будет охранять? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков

Утверждается, что порт Октябрьск стол точкой отправки тяжелых вооружений на Ближний ВостокФото: ZUMA/Global Look Press
Ряд информационных ресурсов «разгоняют» скандал о снабжении сирийских боевиков через порты Одессы и Николаева. К этой новостной «сенсации» есть ряд вопросов. Тем не менее отнестись к ней нужно со всей серьезностью: в описанной схеме нет ничего невозможного, более того, она рифмуется с арестом Бориса Германа, которого в СБУ называют «заказчиком убийства Бабченко». Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Станет ли призрак Австрийской империи нашим союзником в Европе

Егор Холмогоров, Публицист
По оценке ведущих российских геополитиков, ось «Москва – Вена», как её называли, «союз двуглавых орлов», была одной из доминирующих геополитических реальностей в Европе с конца XV по середину XIX века. Но так было до поры до времени. Подробности...

Как Пушкин победил на дуэли Троцкого

Владимир Можегов, публицист
«Пушкин ослепительно воскресает». Прославление большевиками поэта, которого Маяковский в стихах грозил поставить к стенке, станет знаком окончательного «перерождения» большевизма из культурного погрома первых революционных лет в нечто совсем непохожее. Подробности...

Скорость и хайп превыше здравого смысла и журналистской этики

Александр Серавин, Директор исследовательских программ экспертной группы «PieR»
В соцсетях пошли вбросы по поводу пресловутого расследования «Новой газеты», в котором утверждалось, что президентские выборы якобы изобиловали нарушениями. Проблемы у «Новой» начинаются внутри самой их выборки. Смотрите сами. Подробности...
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          Шведы оказались особо доверчивы к «российской угрозе»

          Премьер Швеции хочет выиграть выборы за счет России   6 июня 2018, 20:30
          Фото: Claudio Bresciani/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Посольство РФ в Стокгольме опубликовало крайне жёсткое заявление, прокомментировав тем самым обвинения шведского премьера в адрес России. Стиль этого заявления, возможно, объясняется тем, что шведы выглядят самой доверчивой нацией Европы и обманывать их – все равно что обманывать ребенка. В их случае антироссийская пропаганда несет особый смысл.

          Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, как и десятки западноевропейских политиков до него, заявил, что «кампании влияния продолжаются и Россия является самой большой угрозой». «Наши власти очень хорошо подготовлены, и, если будет проходить кампания воздействия, мы не поддадимся тем, кто ее проводит. Исходя из данных, которые у нас есть, о выборах, например, во Франции и США, мы предполагаем, что нас не оставят в покое», – сообщил шведский премьер.

          При этом Швеция, как и Британия, отказалась отправлять правительственную делегацию на чемпионат мира по футболу, объяснив это «нарушениями прав человека» в РФ.

          Как говорится в заявлении российских дипломатов, слова Лёвена – это «верх бестактности и цинизма», а антироссийские выпады Стокгольма находятся «на грани клиники». «В пылу предвыборной лихорадки шведское руководство, похоже, готово выполнить любой пропагандистский трюк, – негодуют наши дипломаты. – Попытки привнести в спорт дух дешевого политиканства не вызывают других чувств, кроме отторжения и осуждения».

          Формулировки, использованные в результативной части заявления, выглядит немного старомодно:

          «Остыньте, господа хорошие! Неужели вы до сих пор не поняли, что беспардонный коллективно-обвинительный нажим в адрес Москвы не срабатывает и в итоге бьет по вашей же репутации? Не лучше ли вам накануне выборов перестать обманываться и задуматься о том, как восстанавливать загнанные вами же в тупик отношения с соседней Россией?»

          Несмотря на возможные стилистические претензии, суть сложившейся ситуации это заявление характеризует довольно точно. Швеция на ровном месте выдумала «российскую угрозу», испугалась своих же фантазий – и сделала всё это значимым фактором своей внутренней и внешней политики.

          Напомним, что последний военный конфликт между нашими странами закончился в 1809 году и по его итогам Швеция потеряла Финляндию. Многие думают, что это была последняя война с участием шведских войск, но в реальности у Стокгольма были еще короткие конфликты с Данией и Норвегией в 1813 и 1914 годах соответственно. В мировых войнах Швеция действительно не участвовала, но активно зарабатывала на них, поставляя вооружения и сырье обеим сторонам. Впрочем, шведские добровольцы воевали на стороне Финляндии против СССР как в ходе Зимней войны, так и в ходе Великой Отечественной.

          В годы холодной войны Швеция опять-таки соблюдала нейтралитет. Решение о присоединении к ЕС было принято Стокгольмом уже после распада СССР. Референдум состоялся в 1994 году, и сторонники Евросоюза победили на нем с небольшим перевесом. После решения о выходе из ЕС, принятого британцами, Швецию называли одним из следующих кандидатов «на выход».

          Швеция похожа на Британию и своей любовью к поиску «русских шпионов». Но если британцы делают ставку на «человеческий фактор», шведы ищут «русские подлодки». За всю историю зафиксировано только одно достоверное «вторжение» советской подводной лодки в шведские территориальные воды. Это инцидент с С-363, которая сбилась с курса и села на мель в 1981 году неподалеку от Карслкруны. Всё. Однако в Швеции «охота за русскими подлодками» – практически национальный вид спорта. Как рассказывал в январе 2018 года шведский писатель, автор книги «Идет медведь» Маттиас Йоранссон в интервью российской газете «Коммерсант», каждый швед «знает кого-то, кто видел русскую субмарину». Правда, из 6437 заявленных «наблюдений» не подтвердился ни один случай.

          Вся эта паранойя чрезвычайно выгодна шведской армии, которая, по данным того же Йоранссона, является чемпионом Европы по финансированию в расчете на отдельно взятого военнослужащего. Видимо, если «работает» в случае с армией, должно «сработать» и в случае с выборами, рассудили члены кабинета министров Лёвена.

          Показательно, что новая волна «подлодочной паранойи» началась как раз после его прихода к власти в 2014 году. 3 октября Лёвен стал премьером, а уже 17 октября начались истеричные «поиски», которые, как и всегда, ни к чему не привели, зато позволили приостановить сотрудничество между вооруженными силами наших стран. Впоследствии заявления в стиле «русские идут» появлялись регулярно, соответственно, росло и напряжение в двухсторонних отношениях.

          Скоро – новые выборы. Согласно последним социологическим опросам, возглавляемая Лёвеном коалиция социал-демократов, «зеленых» и левых пользуется поддержкой 35–40% избирателей. Примерно столько же имеет оппозиционная коалиция, основа которой – Умеренная коалиционная партия. Обвинять «умеренных» в сотрудничестве с Россией пока не приходит в голову даже Лёвену.

          Но если смотреть на результаты отдельных партий, истерика шведских властей становится понятной. Партия «Шведские демократы», которую называют «ультранационалистической», по данным опроса YoGov, набирает 23% голосов. Это столько же, сколько у социал-демократов без коалиции, и на 5% больше, чем у «умеренных». Именно «Шведских демократов» пытаются выставить «пророссийской силой» даже несмотря на то, что эта партия (в отличие от венгерских, австрийских или французских националистов) не выступала против «войны санкций» или в поддержку российской позиции по какому-либо вопросу. Даже наоборот.

          Но какое это имеет значение? «Агентами Путина» традиционно объявляют всех «неудобных» для истеблишмента политиков, и тут уж, как в старом анекдоте про психбольницу, «кто первый надел халат – тот и врач».

          Показательно, что в Швеции, в отличие от многих других стран, эта риторика может сработать: как показывает практика, шведы неустойчивы к пропаганде. Это подтверждает не только постоянный поиск «русских подлодок», но и слепое доверие телевидению.

          В 2002 году шведский телеканал ST2 выпустил псевдодокументальный фильм (этот стиль еще называется «мокьюментари») «Заговор 58», авторы которого «доказывали», что чемпионата мира по футболу в Швеции в 1958 году не было. Мол, ЦРУ сговорилось с ФИФА, после чего инсценировало в Голливуде чемпионат, чтобы насолить СССР и показать возможности телевидения. Доказательная база была приблизительно такой же, как у отрицателей американского полета на Луну: и тени не так падают, и слишком дорого обошлось бы такое мероприятие.

          Отметим, что в этом чемпионате принимала участие советская сборная. Финальный матч между Швецией и Бразилией прославил Пеле. И в 2002 году были живы многие из тех, кто лично посетил матчи чемпионата. Но 80% посмотревших этот фильм шведов поверили в то, что никакого чемпионата мира в 1958 году в их стране не проводилось.

          Было бы странно, если бы власти не воспользовались такой феноменальной доверчивостью и не рассказали электорату о «русских подлодках» и «вмешательстве в выборы».


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