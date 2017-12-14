Для чего Британия имитирует масштабную кибератаку со стороны России

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17 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 17:39  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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У победы сирийской ПВО над американскими ракетами есть объективные критерии

По словам российского Генштаба, комплекс «Панцирь-С1» показал в Сирии почти стопроцентную точность: 25 противоракет поразили 23 целиФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Уже несколько дней и российское Минобороны, и Пентагон выдают прямо противоположные заявления об эффективности удара стран Запада по Сирии. Сообщения России о десятках сбитых «Томагавков» в Пентагоне и вовсе назвали дезинформацией. Чья версия ближе к правде и существуют ли способы точно понять, была ли сбита ракета? Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»

Участники ереванского «майдана» пытаются заблокировать работу метроФото: Асатур Есаянц/РИА «Новости»
В случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России. По крайней мере, так политологи оценивают подоплеку происходящего в Ереване противостояния. В какой-то мере протесты оппозиции напоминают события в Киеве и в самой Армении трехлетней давности. Кто входит в число протестующих и чего они добиваются? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Запад действительно собирается наступить на те же грабли

Сергей Лукьяненко, писатель
Прочитал у френда, вполне умного и состоявшегося человека, бывшего советского, ныне живущего в Британии, рассуждения, что ни ржавая сирийская, ни ржавая советская ПВО ничего сбить не способна. «А погуглить?» – восклицаю я. Подробности...
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Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети. Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Подробности...
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Вершителями судеб мира становятся всевозможные «белые каски»

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Основная линия атаки глобального агитпропа на российскую позицию защиты национальных суверенитетов такая. Суверенитет – это ширма, позволяющая диктаторам делать что угодно. В этом всем даже есть некоторое здравое зерно. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

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          Для чего Британия имитирует масштабную кибератаку со стороны России

          По мнению дипломатов РФ, «британская общественность готовится к массированной кибератаке Великобритании против России»   17 апреля 2018, 16:10
          Фото: Kacper Pempel/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Британские киберученые раскрыли многолетнюю хакерскую атаку из РФ. Разумеется, никаких доказательств не предъявлено, но с доказательствами у Лондона традиционные проблемы. Наша проблема в другом: этот вброс – серьезный повод для тех, кто отвечает за информационную безопасность страны, провести проверку техники и софта.

          Реальная химическая атака не требует доказательств: после нее остаются трупы, любой патологоанатом определит причины смерти людей с высокой степенью достоверности. Если, конечно, сам останется жив – патологоанатому, вскрывавшему тело банкира Ивана Кивелиди (убит в 1995 году при помощи нейротоксина), в этом смысле не повезло.

          С имитацией химической атаки, как это было в сирийской Восточной Гуте или британском Солсбери, несколько сложнее. Нужны те, кого можно будет выдать за пострадавших, а также хоть какие-то доказательства того, что пострадали они именно от яда. В Гуте «пострадавшие» были завербованы на месте. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин обещал привезти в штаб-квартиру этой организации в Гааге людей, которые «вольно или невольно» оказались соучастниками «грандиозных провокаций» в Думе в 2018 году и Хан-Шейхуне в 2017 году.

          В случае со Скрипалями британцам пришлось спрятать пострадавших (в том, что отец и дочь действительно были чем-то отравлены, серьезных сомнений нет), а затем методично уничтожить все возможные улики под заунывные мантры о том, что «Россия не идет на сотрудничество».

          Но главное в имитации химической атаки – это убедить сомневающихся поддержать твою точку зрения. Последнее Британии пока удается лучше всего: несмотря на то что Скрипали выздоравливают, а заслуживающих доверия доказательств причастности России к их отравлению так и не появилось, главы МИД «Большой семерки» приняли заявление, в котором говорится о высокой вероятности того, что ответственность за случившееся несет Москва. По мнению министров, у этой версии «нет веского альтернативного объяснения».  

          Разумеется, химическая атака – это действительно страшно. Это действительно серьезное преступление против человечности, именно поэтому Британия пытается ее сымитировать.

          Но есть и другой иррациональный страх, который активно пропагандирует массовая культура, – это хакеры. Русские хакеры, состоящие на службе в КГБ – или как там теперь называется самая страшная российская спецслужба (детали широкой публике не особо интересны). Любой организатор массовых общественных кампаний знает: когда начинает спадать интерес к предыдущему информационному поводу, необходимо «вбрасывать» свежий. Поэтому на фоне снижения интереса к Скрипалям было принято решение запустить в СМИ заявление о новой «агрессии со стороны России».

          На сайте британского Центра национальной компьютерной безопасности (ЦНКБ, «дочка» Центра правительственной связи – британской спецслужбы, ответственной за радиоэлектронную разведку, – ВЗГЛЯД) опубликовано три текста, и в заголовке каждого из них есть слово «Россия» или «российский». В первом, озаглавленном «Совместное американо-британское заявление о злонамеренной киберактивности, осуществляемой российским правительством», говорится, что «направляемые российскими властями хакеры активно пытаются взломать ключевые объекты интернет-инфраструктуры». Помимо ЦНКБ под заявлением подписались ФБР и министерство внутренней безопасности США. Правда, публиковать это заявление на собственных сайтах американские спецслужбы почему-то не стали.

          Разумеется, никаких доказательств виновности России не приводится – приводятся только привычные формулировки типа «весьма вероятно». Отдельного внимания заслуживает заявление руководителя ЦНКБ Киарана Мартина: «Центр правительственной связи более 20 лет следит за ведущими российскими хакерскими группировками (!), и нынешнее совместное заявление подтверждает, что угроза не ушла».

          Чтобы представить себе опасные для Британии российские хакерские группировки в середине 1990-х годов, необходимо обладать взращенной на «Алисе в стране чудес» и «Гарри Поттере» фантазией. Учитывая, что в прошлый раз фамилия Мартина упоминалась в СМИ в связи с другой фантастической кибератакой России – на британские электростанции и газопроводы, таланты этого компьютерного сказочника востребованы не менее, чем его однофамильца – автора саги про «Игру престолов».

          Второй документ ЦНКБ озаглавлен «Рекомендации: российские государственные хакеры атакуют сетевое оборудование». Это ссылка на 21-страничный pdf-документ, в котором приводятся примеры атак, но не объясняется, почему хакеры именно российские и именно государственные.

          Третий текст (для самых непонятливых) носит заголовок «Дополнительная информация: злонамеренная киберактивность России». Он состоит из вопросов и ответов, в частности таких: «Какова степень вашей уверенности? – Наша степень уверенности высока». Приводятся описание угрозы, возможные последствия угрозы, цель атаки и множество других вопросов и ответов, кроме одного, самого нужного: «Какие ваши доказательства? – Наши доказательства такие-то и такие-то».

          Голословные обвинения Центра национальной компьютерной безопасности, разумеется, были моментально растиражированы «правильными» западными СМИ. «Нью-Йорк Таймс» перепечатала выдержки из процитированных выше текстов, сопроводив их комментариями про российских хакеров, взломавших серверы Демократической партии в 2016 году. «Гардиан» отмечает, что подобное совместное заявление британских и американских спецслужб – редкость. И рассказывает о том, что в США активность российских хакеров называют «ШАГ ГРиЗЛИ» (именно так, с маленьким «и»). Но опять-таки автор статьи даже не задается вопросом, каковы доказательства того, что «злонамеренная деятельность» инициировалась и направлялась российским правительством.

          Разумеется, в обеих статьях нет даже намека на позицию другой стороны, то есть России. Посольство РФ в Британии еще ночью распространило заявление, в котором, в частности, говорится: «Мы считаем эти обвинения и спекуляции яркими примерами безрассудной, провокационной и необоснованной политики в отношении России. Мы разочарованы тем, что такие серьезные утверждения были сделаны публично без каких-либо доказательств». 

          По мнению российских дипломатов, «складывается впечатление, что британская общественность готовится к массированной кибератаке Великобритании против России».

          Отметим, что, даже если бы какие-то подобия доказательств были представлены, подавляющее большинство людей ничего бы в них не поняли и были бы вынуждены довольствоваться лишь мнением экспертов.

          Видимо, «проколовшись» с «Новичком», когда швейцарские эксперты «нечаянно» выяснили, что использовавшийся при отравлении Скрипалей газ был («с высокой вероятностью», разумеется) другого типа, производимого только в Британии и США, британские киберученые решили не рисковать. «Мы так считаем», – этого уже достаточно для того, чтобы обвинять Россию и готовить ответные меры.

          В условиях, когда подавляющее большинство компьютеров и используемого в России программного обеспечения произведено за рубежом, мы не знаем, какие «пасхальные яйца» могут быть в них заложены. Поэтому беспочвенные (но от этого не менее эффектные с точки зрения пропаганды) обвинения американцев и британцев в адрес «российских хакеров» – это серьезный повод для тех, кто в реальности отвечает за информационную безопасность страны, провести проверку всей техники и софта.

          Судя по не вполне очевидным успехам Роскомнадзора в борьбе с «Телеграмом», это направление работы требует серьезного внимания и, возможно, кадрового усиления.

          Даже немного жаль, что «российские правительственные хакерские группировки, которые еще 20 с лишним лет назад внедрились в иностранные компьютерные сети», – это всего лишь фантазия британских киберученых.


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