G7 заявила о «вероятной» причастности России к отравлению Скрипаля

Главы МИД стран G7 утверждают, что Москва «вероятно» несет ответственность за инцидент в Солсбери. Никаких доказательств предоставлено не было, но G7 не видит «альтернативного объяснения».

В заявлении стран говорится о высокой вероятности того, что ответственность за случившееся якобы несет Россия. По мнению министров, этой версии «нет веского и альтернативного объяснения», передает ТАСС.

В G7 утверждают, что Россия якобы отказывается отвечать на «законные запросы правительства Великобритании».

От России потребовали «обеспечить полное раскрытие своей ранее необъявленной программы «Новичок» специалистам ОЗХО.