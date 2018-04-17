Сайт Роскомнадзора работает с перебоями

Сайт Роскомнадзора во вторник утром работает с перебоями – главная страница портала периодически не загружается.

При попытке зайти на сайт появляется ошибка «не удается получить доступ к сайту». Пока нет информации о том, с чем связаны причины сбоя в его работе, передает ТАСС.

В самом Роскомнадзоре сообщили, что продолжат блокировать сервисы, позволяющие обходить блокировку Telegram.

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.

Отметим, что основатель Telegram Павел Дуров долгое время использовал отказ от сотрудничества с российскими властями в качестве рекламы, чтобы расширить число пользователей мессенджера. От Telegram требуют предоставить ключи от секрет-чатов, в которых общались террористы. Сервис мог бы просто отключить секрет-чаты в России, но даже не упоминает такую возможность.