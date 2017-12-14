Американские спецслужбы для Дурова ближе российских

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13 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 19:35  |  vz.ru
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Назван лучший ответ России на новые санкции США

У России есть экономические рычаги давления на США. Вопрос – надо ли ими пользоваться?Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
США изобретают все новые и новые методы экономического давления на Россию, выбирая сильные и в то же время уязвимые места российской экономики. И после очередного удара вернулись к забытому запрету на госдолг РФ. Есть ли у России возможность ударить по американской экономике и бизнесу так, чтобы мало не показалось? Подробности...
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Путин знает тайну главного оружия Трампа

Твиттер Трампа – его главное оружиеФото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Последние заявления Дональда Трампа вызвали у многих столь сильное замешательство, что все громче звучат голоса тех, кто призывает лишить президента США возможности писать посты в Твиттере. Это более чем неразумно, ведь у американского президента в борьбе за власть и так очень мало инструментов. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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Что может сделать Россия против новой «жесткой политики» Запада

С мягкой политикой в отношении России покончено, пообещал Помпео Фото: Yuri Gripas/Reuters
Без двух минут новый глава Госдепартамента Майк Помпео обещает России трудные времена. Это касается не только санкций, но и создания проблем вдоль российских границ – в Грузии и на Украине. За столь смелое и честное заявление Помпео нужно сказать спасибо: теперь мы знаем, к чему нужно готовиться и как именно готовиться. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...

Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...

Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Что делает великий предприниматель Марк Цукерберг, когда американская власть напоминает ему о своем существовании?Идет в сенат. Дает показания. Что делает Павел Дуров, когда российская власть напоминает ему о своем существовании? Подробности...
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        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
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          Американские спецслужбы для Дурова ближе российских

             13 апреля 2018, 18:01
          Фото: Александр Щербак/ТАСС
          Текст: Марина Балтачева,
          Андрей Резчиков,
          Алексей Нечаев

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          Суд постановил заблокировать Telegram в России после того, как его создатель Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ. Представители мессенджера заявили, что не намерены идти на уступки и договоренности. Заявляемая причина подобной принципиальности – приверженность свободе общения в интернете. Реальные же причины, указывают специалисты, могут быть совсем иными.

          Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России. Причем решение предусматривает немедленную блокировку, не дожидаясь апелляции.

          Согласно постановлению суда, Telegram будет заблокирован до тех пор, пока не предоставит ключи шифрования. Представители Роскомнадзора сообщили, что процедура ограничения доступа к Telegram будет организована после получения ведомством соответствующего решения Таганского суда Москвы.

          Ранее, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Юристы Telegram сообщили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно. В ходе заседания суда представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что «Telegram может содержать сведения о террористических организациях», при этом «ФСБ не обладает необходимой информацией для декодирования сообщений пользователей».

          Адвокаты мессенджера, по сообщениям СМИ, планируют обжаловать решение суда. Один из них отметил, что Telegram не намерен идти на договоренности или уступки. При этом юристы Telegram на заседание не явились, заявив, что Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием». Telegram-канал «Код Дурова» назвал происходящее «экспресс-суд за 19 минут». Сам Дуров на своей странице «ВКонтакте» заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы блокировки.

          «Действия Роскомнадзора справедливы: с теми, кто разговаривает, разговаривать, и с теми, кто не разговаривает, не разговаривать», – заявил газете ВЗГЛЯД советник президента по интернету Герман Клименко. «Было много разных дискуссий, большой шум. Мы прошли длинный путь – два с половиной года. Павел наотрез отказывается разговаривать с государством», – указал собеседник.

          «Если его здесь заблокировали, для него это как орден повесили на грудь», – заявил газете ВЗГЛЯД управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. По его мнению, Дуров не уступает не потому, что он не может дать ключи от секретных чатов, «а потому, что ему важно продолжать раскручивать свой бренд с точки зрения того, что он борется с ФСБ за секретность переписки своих пользователей, он же поднялся на этом».

          Основные потребители у Дурова не в России. «Это арабы и другие, кому он все это продал как самый защищенный мессенджер на свете. Вот он работает на этот бренд, торжественно борясь с ФСБ», – указал эксперт. Кроме того, Дуров живет и собирает деньги на Западе и прямо объявил, что не будет брать денег от русских, которые находятся под санкциями. «Дуров борется с «токсичной Рашей», стремится продемонстрировать, что он не плоть от плоти, а, наоборот, против нее», – пояснил собеседник.

          Основатель компании DriverPack Solution Артур Кузяков тоже считает, что Дуров привлекал мессенджеру новых подписчиков на противостоянии властям. «Дуров отнесся к этому противостоянию как к большой пиар-акции. Он неоднократно проделывал подобные вещи с «ВКонтакте». Он использует политические методы себе в пользу», – сказал Кузяков газете ВЗГЛЯД.

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          ФСБ не может отказаться от своих требований, так как они продиктованы мотивами борьбы с терроризмом. Дуров заблуждался, думая, что так будет продолжаться всегда, считает эксперт. Кроме того, он отметил, что у многих правообладателей появляются вопросы к Telegram по поводу распространения через мессенджер пиратского контента.

          Эксперт по компьютерным технологиям, основатель группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на множество правонарушений в сфере чатов, «начиная с доставки наркотиков». В рамках некоторых операций в МВД просто не могут добраться до переписки. «Не очень понятна модель, при которой нужна секретная переписка. Если ты не делаешь ничего противозаконного, то зачем она нужна?» – задался вопросом Завалишин.

          По его словам, простым разрешением конфликта между Дуровым и Роскомнадзором могло бы стать отключение в Telegram секретных чатов на территории России. «Это очевидный и очень простой компромисс. Он и ключи мог передать. На самом деле разговор про технологическую невозможность абсолютно пустой. Всем, кто занимается этой темой, очевидно, что Дуров мог модифицировать технологии с тем, чтобы ключи передавались», – уверен эксперт. По его мнению, Дуров уже предоставил подобные ключи шифрования американским властям: «Американские спецслужбы могут устроить ему большие проблемы, поэтому Дуров, я думаю, сотрудничает с ними».

          В других странах, власти которых ранее выражали недовольство по поводу секретных переписок в Telegram, тоже ведется соответствующий диалог с Дуровым, отметил Завалишин. Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала мессенджер средой для террористов, а Иран в конце прошлого года и вовсе заблокировал его.

          Ашманов также считает, что Дуров мог уже передать ключи американцам, у которых действует аналогичный российскому закон: «С него уже требовали однажды, и как-то все заглохло. Дуров шум по поводу этих требований устраивать не стал. Ощущение, что он просто тихо договорился».

          Советник президента Клименко ожидает «гонку вооружений» между Telegram и Роскомнадзором и считает, что победа будет за ведомством. Telegram теперь ожидает самый сильный удар – «не очень понятно, для кого теперь будут работать так называемые анонимные Telegram-каналы», указал Клименко. Он уверен, что блокировка мессенджера никак не отразится на пользователях. Он напомнил, что «есть прекрасный WhatsApp, Viber, и вообще у среднего пользователя на смартфонах стоит обычно все. Но не будет у меня всего», – указал Клименко. Он добавил, что сам у себя уже «снес» Telegram.


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