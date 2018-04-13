В Роскомнадзоре назвали сроки начала блокировки Telegram

Представители Роскомнадзора сообщили, что процедура ограничения доступа к Telegram будет организована после получения ведомством соответствующего решения Таганского суда Москвы.

«Процедура ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет организована после получения Роскомнадзором соответствующего решения Таганского суда. Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства», – сообщает Роскомнадзор, передает РИА «Новости».

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

В Telegram уже заявили, что не станут идти ни какие-либо уступки, несмотря на решение Таганского суда Москвы.