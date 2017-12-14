Клименко: Дуров 2,5 года наотрез отказывается разговаривать с государством

«Было много разных дискуссий, большой шум. Мы прошли длинный путь – 2,5 года. Павел наотрез отказывается разговаривать с государством», – заявил газете ВЗГЛЯД советник президента по интернету Герман Клименко, комментируя решение Таганского суда Москвы о блокировке созданного Павлом Дуровым мессенджера Telegram.

Блокировка мессенджера Telegram на пользователях «никак» не отразится, уверен советник президента по интернету Герман Клименко. Он напомнил, что «есть прекрасный WhatsApp, Viber и вообще у среднего пользователя на смартфонах стоит обычно все. Но не будет у меня всего», указал Клименко. Он добавил, что сам у себя уже «снес» Telegram. «Мне не нужно никаких распоряжений и блокировок, чтобы прекратить пользоваться запрещенным ресурсом», – подчеркнул советник.

«Действия Роскомнадзора справедливы: с теми, кто разговаривает, – разговаривать, и с теми, кто не разговаривает, – не разговаривать», – полагает Клименко. Он подчеркнул, что сам является «известным сторонником отказа от анонимности в сторону приватности».

Telegram теперь ожидает самый сильный удар – «не очень понятно, для кого теперь будут работать так называемые анонимные Telegram-каналы», указал Клименко. Дальше будет «битва Роскомнадзора», добавил он. Опыт самого Роскомнадзора, а также неприятный опыт борьбы Украины с «Яндексом» и «ВКонтакте» показывает, что «массового переключения на VPN, конечно же, не будет», полагает советник президента.

Клименко напомнил, как скандал с основателем мессенджера Павлом Дуровым по поводу того, что либо он согласится сотрудничать с государством, либо его закроют, начался более двух лет назад. «Было много разных дискуссий, большой шум. Мы прошли длинный путь – 2,5 года. Павел наотрез отказывается разговаривать с государством», – указал собеседник.

Он добавил, что у Telegram есть время на апелляцию. Впрочем, пока юристы Павла Дурова «не проявляют особой активности», резюмировал Клименко.

Между тем Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Согласно постановлению суда, Telegram будет заблокирован, пока не предоставит ключи шифрования. Юристы мессенджера уже планируют обжаловать решение суда, сообщают СМИ.

Telegram-канал «Код Дурова» назвал происходящее «экспресс-суд за 19 минут». Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что Павел Дуров запретил им «легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

Представители Роскомнадзора сообщили, что процедура ограничения доступа к Telegram будет организована после получения ведомством соответствующего решения Таганского суда Москвы.