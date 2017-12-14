Что нового сказал Сергей Лавров о «деле Скрипалей»

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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Жесткий ответ России улучшит отношения с США

В России есть разные американские ценностиФото: Maxim Shemetov/Reuters
Уже в понедельник на Совете Госдумы будет рассмотрен законопроект об ответных санкциях против США. Перечень предлагаемых в нем мер настолько обширен, что, если все они будут приняты, можно будет говорить о переходе конфронтации с США на новый, еще более высокий уровень. Однако в реальности далеко не все меры будут приняты, введение ответных санкций не помешает, а наоборот, ускорит подготовку первой полноценной встречи Путина и Трампа. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Что нового сказал Сергей Лавров о «деле Скрипалей»

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
По традициям СВОП общение конфиденциально и его содержание не разглашается. Однако краткая информация о «деле Скрипалей» была оглашена. Суммирую ответы профессионалов, думаю, что они могут представлять интерес. Подробности...

Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          Владимир Ворожцов

          Что нового сказал Сергей Лавров о «деле Скрипалей»

          Владимир Ворожцов
          Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          		 16 апреля 2018, 09:30

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          Что нового сказал Сергей Лавров о «деле Скрипалей» на 26 ежегодной ассамблее СВОП?

          Сегодня в подмосковном пансионате «Лесные дали» завершилась очередная Ассамблея Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

          Так уж получилось, что участвовал в работе всех из них....

          Тема заседания: «Единство и борьба: Как развиваться в условиях противостояния 21 века».

          Традиционно серьезное, глубокое обсуждение проблем.

          Фото: Peter Nicholls/Reuters

          Как обычно, в центре внимания Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

          Подробный, очень острый и принципиальный разговор о российско-американских отношениях, НАТО, Ближнем Востоке, Карабахе и Азербайджане, Турции, Афганистане, Украине, Индии, Китае, Японии, деловых и профессиональных качествах ряда наших современных зарубежных «партнеров».

          По традициям СВОП общение конфиденциально и его содержание не разглашается.

          Однако, краткая информация о «деле Скрипалей» была оглашена им в открытом режиме.

          После завершения двух с лишним часового общения с Сергеем Лавровым, к трем уважаемым и высопрофессиональным генералам подошли с вопросами люди не военные: А что реально сказал Лавров? Что стоит за его словами?

          Суммирую ответы профессионалов, думаю, что они могут представлять интерес.

          1. Информация Сергея Лаврова о результатах швейцарской экспертизы просто взрывает ситуацию.

          2. После нее реальным профессионалам (как нашим, так и зарубежным) все становится совершенно ясно.

          Зарубежных очень жалко – им придется невероятно изворачиваться.

          Похоже, что наши спецслужбы получили полный текст тщательнейшим образом скрывавшегося доклада профильной швейцарской лаборатории. Доклада, ставящего все на свои места! –

          Гордимся тем бойцом невидимого фронта, который смог это сделать!

          Опровергать самим себя швейцарцам будет крайне нелегко....

          У их три варианта:

          – если они заявят, что произошла ошибочка, что они не разобрались, что секретарша напутала, не ту кнопку нажала, что BZ не было, то это для них «одним местом сесть на раскаленную сковородку» - это не лаборатория, а цирк с клоунами, полная потеря авторитета, значит надо говорить правду;

          – если они подтвердят, что BZ был, то это может означать только одно: Тереза просто врала, грандиозный скандал, огромный кризис и отставка британского правительства со всеми вытекающими обстоятельствами, что для них тоже невозможно;

          - значит швейцарцам надо «залечь как подводная лодка и позывных не передавать» - ОЗХО занимайся сама! Решите все за нас и без нас!!!

          3. Что реально подтвердили швейцарцы? Что веществ было два.

          Первое, производящееся в США и Великобритании, под названием BZ...

          Оно очень похоже на то средство, которое применили в отношении М.Кадаффи и его охраны, выведя на время их из строя, когда он прорывался из Сирта.

          Оно действует через 30-40 минут, «парализует» человека, и, без всяких антидотов, прекращает свое действие в течение трех – четырех суток.

          Люди не просто живы, а достаточно быстро восстанавливаются.

          Ничего не напоминает?

          Следы этого вещества и найдены на месте обнаружения Скрипалей. Посмотрите на видео убийства Кадаффи и вы легко представите как выглядел Срипаль через пару дней после попадания в больницу.

          Все? Нет!

          4. На том же месте найдены и следы другого вещества, похожего на то, что называют «Новичком».

          Но вот беда – средство оказалось чистым.

          А если бы оно находилось на этой скамейке неделю и более – оно неизбежно должно было перестать быт столь чистым…!

          Можно предположить, что его нанесли позже?

          5. Что это означает?

          «Вполне обоснованно можно утверждать» следующее:

          – Скрипали отравились британским спецсредством за 30-40 минут до того времени, когда их нашли на скамейке, как раз в тот период, когда они были с отключенными телефонами;

          – это же вещество, намного ослабленное за прошедшее время, слегка подействовало и на сержанта полиции;

          – было ли это сделано специально или случайно – надо разбираться;

          – британские власти громко «кукарекнули» про отравление;

          – потом с ужасом осознали, что «за базар надо отвечать»;

          – скорее всего, нужное им вещество (для подтверждения своей версии) они поспешно стали наносить на скамейку и еще куда-то, где надо создать видимость их версии, вот для чего и нужны были «космонавты» в скафандрах, появившиеся намного позже, когда вокруг уже сотни людей погуляли и ничего;

          – так, с большой долей вероятности, можно утверждать, что они «пободяжили» и с анализами крови;

          – но тут неизбежны ошибки, хорошо понятные профессионалам, понятно, что англичане избежать их не смогли... ибо невозможно предусмотреть все в столь сложной комбинации;

          – именно поэтому абсолютная засекреченность – итак многочисленные ляпы и проколы постоянно вылазят наружу.

          6. В этих условиях – для них сейчас главное грамотно выкрутить руки послушной и покорной ОЗХО!

          Что сделала ОСХО (Организация по запрещению химического оружия)?

          Она «просто» тихо исключила материал об английском газе (спецсредстве) и упомянула только «подозреваемый»! О нем ведь тоже в заключении говорится.

          Все прелестно, «прекрасная маркиза»! Все красиво, тихо, великолепно, и тут Лавров с швейцарским заключением!!!

          Караул-л-л-л!

          Пазл полностью сложился. Но в появившейся в результате картине России нет, а Британия стоит в полный рост и в самой извращенной позе...

          7. Что сейчас будут делать? Скорее всего, следующее:

          – во-первых, максимально, каким угодно способом, замалчивать информацию МИД России;

          – во-вторых, ничего не говорить про BZ;

          – в-третьих, быстро договориться со швейцарцами, что бы они сами ничего не комментировали (вдруг проболтаются!);

          – в-четвертых, ОСХО поспешно начать что-нибудь придумывать, что бы объяснить свой поступок (все во имя человека, английское вещество незначительно, а вдруг примесь и т.п.);

          - в-пятых, усилить поток фейков и прочих «новостей», что бы заглушить суть.

          А суть проста: единственно непротиворечивой версией, легко, спокойно, абсолютно обоснованно и химически логично объясняющей абсолютно все произошедшие события (включая выживших животных и здоровых соседей), является версия, напрямую вытекающая из швейцарского заключения.

          Приехали...

          Ждем третьего акта скрипалиного трагибалета!


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