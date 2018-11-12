В Афганистане СССР сражался против доллара

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          Владимир Ворожцов
          генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          		 18 февраля 2019, 17:50

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          На днях принял участие в презентации книги, посвященной 201-й дивизии (ныне это наша 201-я база в Таджикистане). Героическое соединение, кузница кадров. Кстати, по иронии судьбы при формировании в свое время дивизия носила наименование: 201-я латышская (!) стрелковая дивизия.

          Соединение одним из первых вошло в Афганистан и фактически последним вышло. Особое настроение. Генералы, офицеры – военные пенсионеры. Однополчане. Одна из страниц презентуемой книги: «Наша гордость и боль Афганистан» содержит цифровые данные о наших потерях в той войне как по национальному составу, так и по принадлежности к ведомствам.

          Помянули.

          Фактически весь тогдашний многонациональный Советский Союз представлен в скорбном перечне. Неожиданно мне вспомнилась ситуация самого начала девяностых годов, когда один из тогдашних руководителей МВД России, сам воин-афганец, при обсуждении на заседании тогдашнего «правительства реформаторов» последствий принятия решения об отмене государственной монополии на реализацию спиртных напитков, в сердцах сказал:

          – По имеющимся данным в стране в результате употребления некачественных спиртных напитков и суррогатов за год (!) скончалось тридцать шесть тысяч человек. Это учтенных. По факту это число, конечно, значительно больше. Вот вы тут перед этим рассуждали, что ошибочное решение о вводе войск было, в Афганистане люди погибли! Там за десять лет такой войны (!) – пятнадцать тысяч. А тут за год минимум тридцать шесть... Какова цена управленческого решения?

          Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости

          Были среди участников мероприятия афганцы – депутаты Государственной думы. Высказал им свою точку зрения на их инициативу об отмене постановления Съезда народных депутатов РСФСР, содержащего политическую оценку ввода советских войск в Афганистан. Считаю их юридическую логику неверной.

          Политическую и правовую оценку сегодня надо давать не решению о вводе войск, а решению о выводе войск! Почему оно безобразно?

          Да потому, что не были заключены необходимые договоренности: гарантии нашим выводимым войскам и нашим союзникам не обеспечены, не предусмотрены передача пленных и возвращение тел погибших, не решены никакие правовые вопросы, не прописаны гарантии собственности и т. д. Последствия этих «недоговоренностей» сказываются и по сей день.

          Чтобы подобное не повторилось в ситуациях, если нам придется еще откуда-нибудь выходить, политическая и правовая оценка совершенного тогда обязательно необходима.

          Наряду с ветеранами в зале присутствовала и молодежь. Глядя на лица кадетов кадетского корпуса Следственного комитета России, рискнул обратиться к будущим следователям со следующими, весьма неожиданными для них словами: а вы знаете с кем мы на самом деле воевали десять лет? Десять лет мы воевали ...с долларом. А США и их союзники на самом деле боролись с афганским «креативным классом». Поэтому выводы из афганской войны весьма поучительны именно сегодня.

          Мы больше десяти лет воевали с долларом! Именно он сражался с нами на всех перевалах, в кишлаках и кяризах. Именно доллар объявлял нам бойкоты, запрещал спортсменам ехать на московскую Олимпиаду-80, душил нас санкциями. И объяснил, почему я так думаю. Хотя я уже говорил об этом, но рискну повторить свои выводы еще раз.

          В свое время мне удивительно хорошо запомнился тот момент, когда крепкий, стройный и удивительно (не по годам) мудрый будущий лейтенант царандоя (внутренних войск, а в современной терминологии – войск национальной гвардии) ДРА Абдул Маджид из Мазари Шарифа подошел ко мне, держа в руках две видавшие виды толстые общие тетради.

          «Мушавир (советник, наставник), посмотри!» – гордо сказал он, обращаясь ко мне. Первая мысль была: неужели он уже все учебные материалы так быстро законспектировал?

          Каким же было мое удивление, когда я увидел перед собой подробнейший – с самостоятельными комментариями и размышлениями, примерами из тогдашней политической жизни – конспект книги ...В.И. Ленина «Государство и революция»!

          Оказалось, Абдул Маджид, прятавшись в секретной комнате своего дома, несколько лет подпольно конспектировал труды классиков марксизма, прежде всего Ленина.

          Когда наш разговор закончился, его товарищ, Самиудин из Фараха, незаметно шепнул мне: «Мушавир, а ты знаешь, если бы при Даудах его с этими тетрадями нашли, они его бы сразу убили».

          Первый и главный вывод, который я сделал тогда для себя, пообщавшись в самом конце семидесятых – начале восьмидесятых годов с непосредственными участниками той самой саурской (апрельской) революции 1978 года, сегодня можно сформулировать так: афганская революция была первой настоящей, суверенной, не навязанной извне, восточной Весной, организованной и проведенной самостоятельно (!) афганским креативным классом (молодая интеллигенция, военные, учителя, врачи, люди творческих профессий).

          Широким и зачастую очень причудливым был спектр их взглядов: от Ленина до Троцкого, от Че Гевары до Вацлава Гавела.

          Первые действия новой афганской власти говорили сами за себя: отмена диктатуры, светское государство, ликвидация неграмотности, освобождение от ростовщических долгов одиннадцати миллионов крестьян. В результате новую кабульскую власть радостно поддержала значительная часть грамотного населения страны!

          Казалось, именно их в первую очередь и должны поддержать все «демократические» страны. Но афганские революционеры и демократы имели несчастье быть более близкими к СССР, чем к США. Кроме того, у них совершенно не было политического опыта и ощущения реальной действительности нередко затмевались идеями и желаниями.

          Революционеры... С этого и началась их трагедия! Казалось, что именно свободу и демократию должны были поддержать США и их союзники. Но нет! Именно они обратились к самым отсталым, реакционным и консервативным силам афганского общества.

          Сначала в бой против революционеров был брошен самый главный и опасный противник – доллар. На самом деле именно с ним мы воевали все эти годы в ДРА. Все, что можно было купить для противодействия СССР и афганскому креативному классу, все было куплено как в Афганистане, так и вокруг...

          Вообще человеку, выросшему в СССР, тогда было очень трудно понять: как мог старейшина кишлака, прослушав рассказ о будущих школах, больницах и МТС, вечером принять говорящего по-английски гонца, взять у него толстую пачку любезных его сердцу замусоленных купюр и получить в ответ обещание еще трех таких пачек в обмен на определенные действия, которые затем (в ожидании новых порций купюр) и обязательно следовали, унося многие жизни местных жителей и наших бойцов.

          Но несмотря на всю свою разобщенность, афганский «креативный класс» и сотни тысяч людей, которые его поддерживали, и в этих условиях оказались крепким орешком. В Кабуле по парку возле старой и очень красивой мечети спокойно гуляли девушки в довольно коротких цветных шелковых платьях, с модными стрижками, которые вовсе не спешили надевать паранджу. Не спешили менять образ жизни и многие мужчины, имевшие европейское воспитание.

          Чтобы сломать этих людей, ведущие демократии мира решительно пошли на то, чтобы бросить в бой с ними ораву «ватников», а, точнее, «халатников» – жителей глухих кишлаков, самой реакционной и малограмотной части афганского общества!

          В результате именно ими, ведущими демократиями, был искусственно порожден, организован и обучен один из самых агрессивных вариантов современного фундаментализма, создан индивидуальный и коллективный «БэнЛаден», который до сих пор столь громко «аукается» нашим западным друзьям и не только... Кстати, не следует забывать, что на первом этапе наиболее активную роль в противостоянии с СССР играли не США, а Китай.

          В стремлении нанести ущерб СССР и установить дружественные отношения с США китайцы, сами того не осознавая, коренным образом изменили исламские силы на своей территории и фактически породили уйгурскую проблему. Посеявшие ветер афганского противостояния страны (а здесь не только США и Китай, но и Европа, и аравийские монархии и т. д.) именно в наши дни переживают порожденную ими бурю.

          Вспоминаю, как более десяти лет тому назад, во время приезда Збигнева Бжезинского в Санкт-Петербург, я задал ему вопрос о том, не жалеет ли он сейчас, после того что случилось, о своем решении породить и вооружить афганских «моджахедов» и его последствиях? Нервическая и болезненная реакция всегда спокойного и холодного Бжезинского наглядно показала мне: я прав... Но и этого нашим «друзьям» тогда оказалось мало: пришлось спешно создавать огромную коалицию – США, страны НАТО и их союзники, Саудовская Аравия и другие арабские страны, Пакистан, Иран, Китай и т. п.

          Вот именно тогда (а не сейчас, как утверждают некоторые участники ток-шоу) нам противостоял весь мир, а не сейчас, на самом деле. Им пришлось бросить все силы на военную, политическую, финансовую и идеологическую поддержку своих холопов. СССР же, в свою очередь, ни страны Варшавского договора, ни кубинцев, ни другие зависимые тогда от него государства ни в какую «коалицию» загонять не стал. И в этих условиях – фактически один против доллара и всего как «цивилизованного», так и явно нецивилизованного мира – СССР продержался более девяти лет.

          А после вывода советских войск леводемократический режим (о котором 10 лет все западные СМИ кричали, что он «марионеточный»), а точнее руководство Демократической Республики Афганистан во главе с очень системным руководителем – Наджибуллой продержалось еще три (!) года и пало только в результате внутреннего (опять же покупного) и внешнего (нашего) предательства.

          Интересно: периодически проводимые с 2008 года опросы населения современного Афганистана показывают, что лучшим правителем Афганистана за последние десятилетия неизменно признается именно Наджибулла. Вот тебе и «советская марионетка»! Причем иногда за него голосует от 76 до 92 процентов опрошенных! События того времени очень многому нас учат...

          Афганистан позволил мне, в свое время, сделать три основных вывода, которые почему-то постоянно подтверждаются жизнью:

          1. В целях достижения своих целей и задач самые «демократические» страны способны бросить против реально наиболее демократических режимов и их креативного класса самые реакционные и экстремистские политические и религиозные силы, идти с ними на всевозможные формы сотрудничества, закрывать глаза на все известные факты невероятных зверств и жестокости.

          2. При наличии поддержки части населения и ряда внешних факторов, реальной твердости воли власти, режим, последовательно отстаивающий свою независимость, может весьма длительное время противостоять «доллару» (в широком смысле этого слова) и самым «кучерявым» коалициям. Гибнет он, в основном, только благодаря внутреннему предательству!

          3. Нельзя верить никаким обещаниям и «соглашениям»! Ни одно соглашение, даже гарантированное ООН тогдашнему афганскому руководству, не было выполнено! Подписи самых «уважаемых» должностных лиц в результате не стоили даже бумаги, на которой они были наложены. (Наджибулла, которому «уважаемые» международные переговорщики письменно гарантировали не только жизнь, но и безопасность, закончил, при их полном попустительстве, свой жизненный путь в страшных мучениях, а его тело было демонстративно повешено на площади для последующих издевательств).

          Тенденция пошла и дальше... Милошевич, тоже много чего подписавший и многому поверивший, скончался в гаагском трибунале. Каддафи сначала западные спецназовцы вывели из строя (задолго до Скрипаля отравили спецсредством, похожим на Бизет), а потом бросили на растерзание толпе. Только Януковичу посчастливилось добраться до Ростова. Об обязательствах подписавших с ним гарантии выполнения соглашений министров иностранных дел Германии, Франции и Польши, как всегда, никто не вспомнил...

          Ну а теперь о Сирии. Она, конечно, во многом очень отличается от Афганистана! Но, возможно, есть один общий фактор. Мне кажется, что Асад в той или иной мере сделал для себя такие же три вывода, которые сделали мы: ничего не ждать хорошего от врагов и «доброжелателей», которые обязательно обманут, стойко бороться, держаться до конца и не верить никаким гарантиям и обещаниям.

          Трагическая школа Афганистана не прошла для него зря. И, похоже, он последовательно и системно, как врач-офтальмолог, следует выученным урокам в течение всего периода сирийской трагедии. Результаты перед вами.

          Всех причастных – с годовщиной вывода! Сегодня главное – правильно ставить диагноз и сделать необходимые выводы, чтобы история не была похожа на коридор из граблей.

          Источник: Блог Владимира Ворожцова


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