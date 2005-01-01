Горбачев рассказал, что помогло успешно вывести войска из Афганистана

Провести вывод войск из Афганистана организованно и с минимальными потерями удалось благодаря переговорам с США, Ираном и Пакистаном, рассказал бывший советский лидер Михаил Горбачев в преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

«Общими усилиями, в том числе благодаря переговорам, которые мы вели со всеми сторонами – США, Ираном, Пакистаном, другими странами – удалось провести вывод войск организованно и с минимальными потерями. Поставили точку в этой печальной главе», – сказал Горбачев, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что решение о выводе советских войск из Афганистана принималось после многочисленных обсуждений, эту линию поддерживало и политическое, и военное руководство СССР, и, главное, народ.

«Буквально все, в том числе (члены Политбюро ЦС КПСС) (Николай) Рыжков, (Егор) Лигачев, (Виталий) Воротников, (Виктор) Чебриков, другие, говорили об ущербе материальном, моральном, который наносит нам присутствие наших войск в Афганистане. И военное руководство, Генштаб, полностью поддерживало линию на вывод войск», – вспоминает политик.

Горбачев уверен, что решение о вводе советского военного контингента в Афганистан в свое время было ошибкой: «Да, и в этой оценке тоже не было разногласий».

Бывший советский лидер также раскритиковал намерение Госдумы признать утратившим силу постановление Съезда народных депутатов, который в свое время осудил решение о вводе войск в Афганистан.

«Считаю такое предложение совершенно неприемлемым и безответственным. Какие факты, какие аргументы приводят его авторы? Как можно отрицать, что это решение было принято узким кругом лиц, в обход Конституции, вопреки мнению военного руководства, экспертов, что оно привело к массовой гибели людей, что тысячи семей лишились своих сыновей, отцов, братьев? … Эта аморальная «инициатива» должна быть решительно отвергнута. Считаю, что свое слово должно сказать руководство страны» – заявил Горбачев.

Думский комитет по обороне 22 января поддержал проект заявления Госдумы о политической оценке участия ограниченного контингента советских войск в урегулировании конфликта на территории Афганистана. Документ подготовили депутат Николай Харитонов, глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов вместе с ветеранскими организациями. Парламентарии предлагают «признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года».

Советский Союз 15 февраля 1989 года завершил вывод своего военного контингента из Афганистана. Это событие поставило точку в Афганской войне. Всего военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. Общие безвозвратные советские потери в Афганистане составили 14 тыс. 453 человека.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам.