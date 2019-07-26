Как олимпийский мишка сбежал от КГБ

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«Нафтогаз» начал готовиться к выживанию без транзита российского газа Фото: Грабар Виталий/ТАСС
Украина этой зимой может остаться без газа вообще. Без транзита российского газа невозможен никакой реверс из Европы. В Киеве сейчас озвучивают другие варианты покупки голубого топлива. Но на поверку они оказываются либо невозможными, либо очень дорогими. Более того, из-за недопоставок газа в Европу по украинской трубе, ситуация для Киева станет еще более безнадежной. Подробности...
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«Гнездо русофобии» изгоняют из России

Атлантический совет в России возглавляет лично американский посолФото: AtlanticCouncil/YouTube
Один из самых одиозных и антироссийски настроенных аналитических центров США, согласно решению Генпрокуратуры, должен покинуть Россию. Так называемый Атлантический совет, возглавляемый послом США в России Джоном Хантсманом, признан «нежелательной организацией». Чем занимается эта организация, кто ее финансирует и каким образом она заслужила свою грязную репутацию? Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Как олимпийский мишка сбежал от КГБ

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
В эти дни – с 19 июля по 3 августа – в 1980 году в Москве проходила Олимпиада. Без нескольких дней 39 лет назад со стадиона в Лужниках на глазах у миллионов зрителей улетел Олимпийский Мишка. Улетел неповторимо и удивительно трогательно. Подробности...

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              Владимир Ворожцов

              Как олимпийский мишка сбежал от КГБ

              Владимир Ворожцов
              генерал-майор внутренней службы (в отст.)
              		 26 июля 2019, 16:25

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              Церемонии закрытия крупнейших спортивных соревнований у нас в стране по духу очень похожи и обычно полностью напоминают Олимпиаду 1980 года в Москве. То же непередаваемое настроение. Толпы иностранных туристов, прекрасная душевная атмосфера у всех участников и гостей, ну и, конечно, санкции (то бишь бойкот!), провокации и прочее. В общем, все как всегда…

              Без малого 39 лет назад со стадиона в Лужниках на глазах у миллионов зрителей улетел Олимпийский Мишка. Улетел неповторимо и удивительно трогательно.... Его образ на десятилетия стал неповторенным символом великолепного спортивного праздника. Уже сам по себе он породил целую совокупность памятных событий. Мало кто знает, что знаменитая слезинка из его глаза, блестяще воспроизведенная художественным фоном, родилась совершенно случайно.

              Если на открытии Олимпиады-80 бойцы (по-моему в этом месте тогда находились военнослужащие, как бы сейчас сказали – волонтеры, из состава Таманской дивизии) с цветными флажками в руках были обычно очень внимательны, то на очередной, ночной репетиции закрытия один из них поднял флажок другого цвета, ниже сидящий повторил его действие.

              Ошибка в рисунке фона!

              Все ожидали «бодрящего разгона», но легендарный, талантливейший, а ныне совершенно незаслуженно забытый, руководитель Лев Немчик восторженно воскликнул:

              Фото: Олег Иванов, Александр Чумичев/ТАСС

              – Стой! Повторите!

              В сценарий были срочно внесены изменения и по щеке Мишки потекла трогательнейшая и запомнившаяся всем СЛЕЗА, которой ранее не было предусмотрено.

              Опять же сегодня мало кто знает, что, как всякое существо с характером, наш Мишка и спецслужбам создал массу проблем. Вероятно, конструкторы оригинального олимпийского символа, сшитого из особого, специально разработанного материала, ошиблись в своих расчетах.

              Неожиданно на репетициях оказалось, что капризный Мишка, по сценарию легко взмывающий ввысь прощально качая лапами, никак не хотел лететь ровно, а постоянно падал на бок. В этот момент мы с удивлением для себя узнали, что Мишка был не один! Оказалось, что у него был еще и брат-дублер. Точно такой же. Причем падали на бок и основной Мишка, и его дублер.

              Завертелась обычная в таких случаях скандально-бюрократическая карусель. Собралась масса всяких начальников. Долго и с огромным скандалом искали:

              – Кто виноват? Конструкторы? Производители материала?

              – Предприятие, которое Мишку клеило?

              – Где виновные: в Москве, Башкирии, Казани?

              Конструкторы винили производителей, те – конструкторов.

              Виновных так и не нашли…

              Появилась даже идея: проводить закрытие без полета Мишки. Но тут восстали все, ответственные за художественную часть церемонии. Сняв в расстегнутого воротника пропотевшей рубашки галстук, руководитель демонстративно заявил:

              – Если Мишка не полетит, то я немедленно повешусь на нем в этом вот проходе Лужников! На этом построена ВСЯ композиция!

              Тогда организаторы придумали «инновационное» решение: чтобы он не падал на бок – прикрепили к Мишке знаменитые цветные шарики. Одни решили, других не предупредили. Секретность… В результате – нарушили весь «план» безопасности полета. (Весил милый Мишка почти 700 с лишним килограмм – так нас инструктировали в 80-м). Так я и написал два года назад в Фейсбуке и сразу был поправлен одним из бдительных пользователей ФБ. Который мастерски нашел в справочнике, что вышедший из ворот знаменитого химкомбината сложенный корпус легендарного Мишки весил 64 килограмма. Спорить я не мог. Ошибка?

              Хорошо, что рядом есть выпускники мехмата университета, которые пояснили, что я не прав, но частично. Что вес корпуса резиновой фигуры в сложенном состоянии и характеристики фигуры, плотно заполненной гелием несколько различаются. Речь в 1980-м году могла идти либо об общей массе фигуры, либо о силе удара. Не механик, спорить не буду... Поэтому в этот раз оставлю килограммы без упоминания.)

              Представить, как милый и полюбившийся всем Мишка легко и решительно крушит крыши московских домов, провода и балконы, было невозможно. И в результате решили: чтобы в полете он не натворил бед, его нужно было, в случае угрозы наземным объектам, механическим воздействием разрушить на маленькие кусочки....

              Под механическим воздействием понималась следующая операция: на высоте, когда Мишка будет совсем не виден с земли, к нему должен был подлететь специально подготовленный вертолет и расстрелять его в воздухе из турельного пулемета. Материал, из которого был сделан Медведь, легко разрушался на небольшие кусочки, которые с такой высоты безвредно улетели бы и рассеялись на территорию Московской области.

              Трогательная церемония закрытия Олимпиады-80 закончилась. Заплаканные зрители покидали стадион. А вертолет МИ-2 КГБ СССР уже ждал свободолюбивого Мишку над Лужниками, но…. Мудрый Мишка взлетел и завис невысоко над стадионом.

              Висит Мишка. Висит и вертолет. Час, два. Мишка заправки не требует, в отличие от вертолета… Экипаж вертолета, провисев все возможное время в воздухе возле почти неподвижного Мишки, попросил разрешение на заправку. Ему разрешили. Вернувшийся после заправки на площадке, располагавшейся, если мне не изменяет память, на территории Дома быта у Олимпийской деревни, вертолет Мишки в воздухе … не нашел.  Вообще!

              Оказалось: мудрый Мишка легко и весело «сбежал» от бдительного ока, и его потеряли! ПОЛНОСТЬЮ!

              – Медведь скрылся в неизвестном направлении!!!

              Что творилось! Подняли тревогу, искали все. Искали фактически непонятно что: ибо большинство сотрудников и военнослужащих внутренних войск, находясь на своих постах, закрытие Олимпиады по телевизору не видело, айфоны тогда не существовали.

              Как трогательно улетал Мишка они не подозревали. Вот почему команду:

              – Немедленно принять меры к обнаружению Олимпийского Мишки!!!

              Воспринимали весьма по-разному:

              – Вы что там, напились что ли по случаю окончания Олимпиады?

              – Медведь он живой?

              – Он белый или бурый?

              – Медведь – это кодовое слово по какой переговорной таблице?

              Скольких ни в чем не повинных сотрудников высокие руководители тогда пообещали немедленно поувольнять и поснимать… Волнение продолжалось около двух с половиной часов.

              В конце концов оказалось, что пока вертолет-«ликвидатор» летал на заправку, мудрый и милый Мишка просто и спокойненько перелетел Москву-реку, полетал немного над Воробьевыми горами и элегантно приземлился прямо к празднующим окончание Олимпиады студентам (сейчас бы их назвали волонтеры) неподалеку от одного из студенческих общежитий МГУ. Где и был обнаружен бдительными бойцами внутренних войск через 3 часа, но, поговаривают, уже без двух лап, «разобранных» веселой учащейся молодежью на сувениры....

              Так что в сентябре 1980 года в павильоне Космос ВДНХ для всеобщего обозрения советских трудящихся стоял уже не тот самый, «летавший» Мишка, а его дублер.... Но до чего же был хорош!

              Удивительное было время Олимпиады-80. Были и привычные, ставшие совершенно традиционными санкции, но они тогда назывались БОЙКОТ. И был неповторимый и реальный праздник спорта. И его символ: неугомонный и свободолюбивый Олимпийский Мишка!

              Ничто не меняется?

              Источник: Блог Владимира Ворожцова


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