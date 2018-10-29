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Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Фрегат «Хельге Ингстад» получил огромную пробоину в правом бокуФото: Marit Hommedal/Norsk Telegrambyra AS/Reuters
Следствием низкого уровня морской культуры и выучки назвал адмирал Касатонов то, что произошло у берегов Норвегии. Военный корабль, возвращавшийся с крупнейших за 30 лет учений НАТО в северных водах, столкнулся с нефтяным танкером. Эта «ложка дегтя» – далеко не единственная нештатная ситуация на маневрах и отнюдь не первый инцидент со столкновениями за последние годы. Натовские моряки потеряли выучку? Подробности...
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Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей

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Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства аварии, отправившей на дно одно из самых важных и дорогостоящих морских сооружений России – плавучий док ПД-50. Именно в нем обслуживались наиболее мощные корабли ВМФ, в том числе авианосец «Адмирал Кузнецов». Теперь можно предположить, кто является ответственным за аварию и можно ли вернуть док в строй. Подробности...
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Где нам найти полицию будущего

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
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          Владимир Ворожцов

          Где нам найти полицию будущего

          Владимир Ворожцов
          генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          		 9 ноября 2018, 20:00

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          Способны ли мы на реальную революцию в правоохранительной деятельности? Где искать полицию будущего?

          Сценарии первых серий теперь уже знаменитого телесериала «Улицы разбитых фонарей», получившего в свое время и второе наименование – «Менты», писали люди, имевшие реальный опыт милицейской работы. Во многом именно это и обеспечило первичный и столь яркий заслуженный успех фильма.

          Кстати, в свое время в центральном аппарате МВД России состоялось целое обсуждение проблемы: можно ли использовать термин «менты» в названии сериала.

          Мнения разошлись. Добро на его официальное использование с перевесом только в два голоса (по сравнению с другими службами) дали руководители уголовного розыска и службы по борьбе с организованной преступностью.

          Именно они совершенно не испугались этого термина: «Ловишь-ловишь этого гада (убийцу и насильника), ночей не спишь, по стране мотаешься. Поймаешь, в камеру закинешь, замок звучно так захлопывается! А он шипит тебе с ненавистью: «Мент поганый!» Так после этого на душе приятно!.. Нормальное поэтому название у этого кино!» – сказал один из них.

          Фото: Союзмультфильм

          Согласились.

          Мало кому, наверное, запомнился небольшой эпизод в одной из первых серий этого фильма. На место преступления (убийство), как и положено, наряду с операми выезжает забавный и мудрый начальник отдела. Убитый – водитель такси – лежит, уткнувшись лицом в руль своей машины, а у него в спине торчит здоровая заточка.

          Начальник райотдела, в исполнении, безусловно, талантливого артиста, долго ходит вокруг машины с убитым, о чем-то размышляя, а затем, тяжело вздыхая, говорит:

          – Да! На суицид это не тянет!

          Миллионы людей, связанных с правоохранительной практикой, отлично понимают эту все разрушающую ситуацию.

          Решил высказать свои мысли по этому вопросу в преддверии праздника 10 ноября (название которого менялось в последнее время так часто, что затрудняешься, какое именно лучше использовать). Но, что бы ни говорили и ни писали о милиции – полиции, праздника действительно народного.

          Ибо нет ни одной иной правоохранительной структуры, которая была бы так близка народу и, соответственно, не несла на себе все его недостатки, беды и проблемы. Соответственно, во всех проблемах легче всего обвинить именно сотрудников органов внутренних дел, что десятилетиями и закреплялось во многих проявлениях общественного сознания...

          Не так давно одна очень руководящая и волевая женщина, родственники которой недавно столкнулись с очередной проблемой в деятельности полиции (отсутствием своевременного реагирования на сообщение), задала мне вопрос:

          – Вот вы, Владимир Петрович, столько прослужили в ведомстве и так его защищаете! А назовите мне в одной фразе: что надо сделать, чтобы коренным образом изменить работу нашей полиции? Сможете?

          – Конечно! Надо поменять криминальную статистику!

          – Вы что, издеваетесь?

          – Нет! Наоборот! Отчетность, статистика, раскрываемость – это та разрушающая и разлагающая весь организм правоохранительной системы страны болезнь, которая сказывается на всех аспектах ее деятельности!

          Очень многие беды и проблемы у нас именно от отчетности и статистики. Сколько судеб десятков тысяч прекрасных и порядочных сотрудников она погубила, как разрушила организацию работы многих служб.

          Типичны и комичны ситуации, когда в конце отчетного периода работающие подразделения с подарками бегут к сотрудникам информационных центров «за палками», то есть показателями, которые с помощью легких манипуляций в результате плавно переплывают из одного подразделения в другое.

          Анекдотами стали ситуации, когда на границах ответственности сотрудники территориальных органов «передвигали» жертвы преступления в зону ответственности подразделений транспортной милиции (чтобы преступление числилось за ними), москвичи – областникам и наоборот...

          А страшное слово «висяк» (потенциально трудно раскрываемое или нераскрываемое преступление) вообще стало одной из важнейших угроз в деятельности милицейского – полицейского руководства.

          Самое страшное, что с сокрытием и отказами в регистрации боролись еще в советские времена. Безрезультатно. Потом и в российские. Собирались совместные коллегии МВД, прокуратуры, суда. Издавались строгие приказы. Но показатели оставались бессмертны.

          Это понятно – ибо поменять структуру знаковых цифр, сложившихся за десятилетия – это значит обрушить ВСЮ систему оценок и критериев. Это была бы революция похлеще Великой Октябрьской социалистической. Готова ли страна к этому? Пока нет.

          И на всех следующих совещаниях и коллегиях самые высокие руководители перед миллионами людей снова и снова говорят о... процентах раскрываемости. Чтобы просто «выжить», рядовой полицейский вынужден скрывать от учета преступления.

          Но бумеранг возвращается. Если число преступлений меньше, то и финансирование МВД, его численность тоже должны быть изменены.

          Сотрудников становится меньше, их в очередной раз «оптимизируют», они опять вынуждены «подправлять» показатели. А при отсутствии объективных данных очень трудно принимать правильные управленческие решения.

          В результате мы реально не знаем состояние преступности в стране, той преступности, с которой боремся. А что у них? Хорошо помню свой разговор с шерифом полиции округа Окалуза, что во Флориде: «Хорошо, у меня места курортные. В сезон (а рядом берег Мексиканского залива) количество правонарушений растет, и с численностью у меня хорошо и в несезон».

          То есть там полиция где-то даже заинтересована в количестве зарегистрированных преступлений: больше преступлений – больше финансирование на борьбу с ними – больше численность полиции – лучше ее оснащение.

          Разве наши специалисты не понимают сложившейся ситуации? Как излечить правоохранительную систему от раковой опухоли всепроникающих показателей? Есть ли надежда на излечение?

          С приходом в МВД России Владимира Колокольцева созданная по его поручению рабочая группа по реформированию МВД под руководством советника министра Владимира Овчинского, в которую имел честь входить и я, проанализировала данную проблему и включила предложения по изменению системы оценок деятельности ОВД и учета преступлений в «дорожную карту».

          Коллегия МВД России ее утвердила. Но дальше все зависит уже не от МВД. За статистику у нас отвечает... Генеральная прокуратура. Как реально прооперировать разросшуюся опухоль, если за эту операцию не брались в течение почти 50 лет? Болезнь предельно запущена.

          В медицине появляются новые препараты. Они позволяют спасать ранее неизлечимых больных. Сегодня появляется надежда и в вопросах регистрации преступлений, следовательно, и в коренной трансформации всей правоохранительной системы. Надежда есть – это цифровизация.

          Если мы говорим о цифровой экономике, то просто обязаны говорить и о цифровой организации работы всех правоохранительных органов.

          Уверен, что современный концептуальный подход, современные электронные технологии, технологичный электронный учет, полная ликвидация понятия «раскрываемость» и формирование новой системы организации деятельности полиции могут послужить той основой, которая в конце концов представит нам иную полицию – полицию будущего.

          Но для этого необходимо политическое решение...

          Источник: Блог Владимира Воржцова


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