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          Как предсказываются будущие массовые беспорядки

          Владимир Ворожцов
          генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          		 18 декабря 2018, 09:54

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          Под воздействием мелькания желтых жилетов на улицах французских городов на читателей обрушился поток «мудрых» рассуждений о готовности или неготовности населения тех или иных стран к участию в массовых мероприятиях и групповых нарушениях общественного порядка.

          Попробуем в этом скучном тексте разобраться, как это явление обычно анализируют специалисты в большинстве стран мира.

          Основными показателями, которые не могут не волновать власти любого государства, являются уровень социальной тревожности и, соответственно, динамика уровня общественной протестности.

          Эти показатели очень важно различать.

          Социальная тревожность – это характеристика общественного сознания, проявляется она в тенденциях общественной психологии, в общественном мнении. Выявляется посредством обычных методик изучения общественного мнения: анализ эмпирических данных, содержание оценочных высказываний, их направленность и т.д.

          Фото: Christian Hartmann/Reuters

          До сих пор считаю непревзойденным аналитиком изучения общественной тревожности в России к несчастью скончавшегося несколько лет назад известного ученого и практика, доктора философских наук Вячеслава Борисовича Житенева, много лет блестяще анализировавшего эту проблематику в регионах Урала и Западной Сибири.

          В известные времена и во многих странах эти тенденции прекрасно изучали и анализировали соответствующие сотрудники спецслужб.

          Уровень протестности нечто совсем иное: это конкретные митинги, собрания, пикеты, забастовки. Специалистов при этом особо интересует количество, состав участников и география массовых либо протестных выступлений граждан, выдвигаемые ими лозунги.

          Протестные действия происходят фактически постоянно и почти во всех странах. Различаются только их способы и формы.

          Для той же Франции вообще характерны почти ежемесячные массовые акции, на которые профсоюзы в состоянии были собрать несколько сот тысяч человек.

          В соответствующих органах любой страны (от маленькой Эстонии до огромной Индии) непрерывно работают специалисты, изучающие, анализирующие и прогнозирующие эти явления. Одновременно в посольствах иных «дружественных» государств активно трудятся незаметные сотрудники, занимающиеся тем же.

          Анализ протестной активности – работа крайне сложная, требующая серьезных аналитических навыков: важно правильно определить направленность многочисленных мероприятий и их лозунги, далеко не все они политические. В одном и том же городе могут одновременно идти митинг за снос дома и пикет против его сноса, собрание в поддержку мэра и демонстрация против назначения.

          Поскольку показатели количественные, то в результате анализа получаются вполне себе четкие графики и таблицы, по которым власть любой страны, если она прислушивается к специалистам, может и должна делать необходимые выводы.

          Почему же власти зачастую не в состоянии предвидеть протесты? Несколько общих замечаний:

          1. Социальная тревожность далеко не всегда напрямую связана с уровнем социальной протестности. Люди могут годами и десятилетиями возмущаться на кухнях и в социальных сетях, но это никак не приведет их на улицы.

          2. Реальный уровень материального положения населения не влияет непосредственно на его участие в протесте.

          Наоборот – обычно если люди находятся на грани нищенского существования и совершенно обездолены, они концентрируют свои усилия на выживании, а не на протестных действиях. Можно вспомнить поведение наших сограждан в самые суровые девяностые годы...

          Наиболее остро отдельными группами населения чаще всего воспринимается некоторое снижение ранее достигнутого ими относительно нормального и стабильного уровня жизни. Это и способствует именно их преобладающему участию в волнениях последнего десятилетия, особенно в ходе арабской весны.

          3. Толчком к лавинообразному и зачастую долго назревающему взрывному протесту и массовым беспорядкам нередко действительно служат совершенно случайные факторы (бочка селедки – кишиневский погром, стакан клубники – ферганские беспорядки, самосожжение уличного торговца – арабская весна), которые конкретно предсказать фактически невозможно, если, конечно, они заранее не подготовлены и не срежиссированы...

          4. Но сами по себе неорганизованные протесты довольно быстро затихают либо маргинализируются, если не имеют (точнее – не приобретают) соответствующего управления. Либо когда это управление выявляется и демонстрируется населению и тем самым разрушается.

          Вспомните события в Кемерово: когда в управление конфликтом активно включились некоторые украинские и российские оппозиционные блогеры, им первоначально удалось существенно активизировать протест, но после соответствующих контрмер ситуация, хотя и не сразу, но достаточно быстро нормализовалась.

          5. Большинство начинающих аналитиков, описывая те или иные протесты или конфликты, чаще всего очень поверхностно рассуждают о причинах тех или иных волнений и беспорядков.

          За весь свой более чем тридцатилетний опыт я, например, лично ни разу не встречал собственно межнациональных конфликтов, о которых постоянно писали и пишут многие. Все виденные мною многочисленные кровопролитные конфликты являлись либо социально-экономическими, либо социально-политическими по своей природе, но никак не имели собственно ни национальной, ни конфессиональной природы.

          Национальные и конфессиональные факторы выступают в таком случае либо катализатором, либо вектором протеста, но никак не их причиной, как считают многие.

          Вот почему нам приходится очень внимательно и продуманно говорить и о парижских событиях – ибо действительность всегда намного сложнее картинки Би-би-си...

          Источник: Блог Владимира Ворожцова


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