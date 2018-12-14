Вслед за Францией протесты «желтых жилетов» охватили Израиль

Несколько сотен человек, одетых в «желтые жилеты», вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима в знак протеста против повышения цен.

Как сообщает «Интерфакс», протестующих не устраивает предстоящее повышение цен на электричество, водоснабжение, а также на продукты питания.

«Как и Франция, Израилю не безразличны новости о новом повышении цен на повседневные нужды и товары», – сообщается в пресс-релизе организаторов протестов в Израиле.

Напомним, во Франции прошли масштабные акции «желтых жилетов». Несколько человек погибли, протестующие учинили погромы на улицах ряда городов. Газета ВЗГЛЯД детально анализировала экономические последствия протестов «желтых жилетов».