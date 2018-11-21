Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

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10 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 22:48  |  vz.ru
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Чубайс уличил россиян в неблагодарности к олигархамФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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«Единая Россия» станет более открытой

Владимир Путин напомнил, что «Единая Россия» в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
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Как феминистки калечат русский язык

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Репрессии и гонения начались на Украине против православных священников – тех, кто не желает стать предателем по отношению к Московскому патриархату и единственной в стране канонической церкви. СБУ шантажирует священнослужителей тюрьмой. Действия киевских декоммунизаторов поразительно напоминают чисто коммунистическую практику столетней давности. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
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Что общего у христианства и феминизма

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          Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларов   10 декабря 2018, 20:47
          Фото: Christophe Ena/AP/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Не прекращающиеся четыре недели беспорядки во Франции приведут к замедлению французской экономики в два раза в последнем квартале. Ущерб в деньгах может доходить до 10 млрд долларов, если, конечно, беспорядки не растянутся еще на несколько месяцев. Тогда разбегутся не только последние туристы. Кто пострадал, а кто выиграл от всей этой предрождественской истории?

          Банк Франции в два раза понизил оценку ВВП страны из-за протестов в стране, которые идут уже четыре недели. Рост ВВП страны в четвертом квартале будет не 0,4%, как ожидали ранее, а лишь 0,2%. Для сравнения: в третьем квартале экономика страны выросла на 0,4%.

          Таким образом, протесты обойдутся стране как минимум в 0,2% квартального роста, что снизит благосостояние французов, которым они и так недовольны. МВФ прогнозировал, что ВВП Франции в этом году составит 2,7 трлн долларов (в 2017 году был 2,5 трлн долларов). Замедление роста экономики в последнем квартале вдвое (с 0,4% до 0,2%) будет означать потерю 5,4 млрд долларов.

          Акции протеста во Франции будут иметь последствия для французской экономики, уверена глава МВФ Кристин Лагард. «Это очень печальные картины. Я – настоящая парижанка, и то, что происходит в Париже, – это очень грустно. Это будет иметь экономические последствия, я в этом не сомневаюсь», – сказала она.

          «Протесты уже точно обошлись не меньше чем в 1 млрд долларов, но, скорее всего, не выйдут за рамки 10 млрд долларов в долгосрочном периоде, в том числе за счет имиджевых потерь Франции как страны, притягивающей туристов со всего мира. Если, конечно, протесты не продлятся еще два–три месяца», – говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

          Если же протесты затянутся не на один месяц, то протестующие могут довести страну до критического состояния. Учитывая тот огромный список требований социалистического характера, которые власти страны вряд ли смогут исполнить, беспорядки могут продолжиться. Куда проще было бы добиться от властей удовлетворения первоначальных требований, которые касались высоких цен на бензин. Новые же экономические требования митингующих выглядят невероятными.

          Кроме снижения налогов, они требуют также значительного – на 40% – повышения основных экономических индикаторов: минимальной зарплаты, прожиточного минимума и пенсий. Они требуют создать новые рабочие места в бюджетных учреждениях, построить огромные объемы жилья, снизить аренду на жилье и ставки по ипотеке.

          Протестующие требуют целого ряда ограничений для банков, в том числе разрушения банковских монополий. Наконец, простить внутренний долг государства. Цели, конечно, благородные, однако откуда государство возьмет деньги на реализацию такого социалистического плана, никто не знает. А средства потребуются просто колоссальные.

          Французская экономика и так не может похвастаться высоким ростом. До протестов в сентябре этого года французский ЦБ прогнозировал рост ВВП страны в ближайшие годы в размере 1,6% в год. Это ниже пятилетнего максимума в 2017 году в 1,9%. Теперь протесты похоронили надежды даже на такой рост. «Протесты уже длятся достаточно долго, чтобы инвесторы начали обходить стороной идею начала бизнеса в Париже и крупных городах страны», – говорит Жарский.

          Французский ЦБ оценил убытки от протестов уже более чем в 1 млрд евро. «В ноябре протесты затронули больше всего промышленный сектор. Агропродовольственный сектор, автопром, транспорт, ретейлеры пострадали больше», – поясняет Банк Франции. Также пострадал гостиничный и ресторанный бизнес.

          Акции протеста в разных регионах страны стали катастрофой для страны, наибольший ущерб нанесен Парижу, заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. По данным мэрии Парижа, убытки только за 1 декабря составили 3–4 млн евро. Рестораны, транспортные компании и автомобильные компании сообщили о падении спроса до минимума за два года. Федерация автоперевозчиков Франции объявила об убытках в 400 млн евро из-за блокады дорог.

          Французские ретейлеры потеряли около 1 млрд евро с начала протестов «желтых жилетов» 17 ноября по данным на 7 декабря, сообщила местная Федерация розничной торговли. Протесты портят важный для торговцев с точки зрения прибыли сезон рождественских распродаж. Бизнес теряет от 15% до 50% своей обычной в это время года выручки каждый день. По экспертным оценкам, французская розница обычно зарабатывает 8–9 млрд евро в неделю, а за четыре недели до Рождества ее недельная прибыль вырастает до 15 млрд евро. В этом году торговцам придется затянуть пояса потуже.

          Последние субботние протесты нанесли еще больший ущерб, так как были рассеяны в разных местах, сообщил заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар. Часть магазинов снова была разграблена, машины сожжены, а окна в домах разбиты. «Это катастрофа для нашей экономики, для нашей торговли», – переживает Брюно Ле Мэр.

          «Желтые жилеты» также отпугивают туристов. Тогда как турбизнес обеспечивает целых 9% ВВП страны.

          Мало того, что это может быть небезопасно, так еще из-за протестов ограничено посещение некоторых достопримечательностей. Например, Триумфальная арка, на реконструкцию которой в 2013 году было потрачено более 2,2 млн евро, пострадала от вандалов и закрыта для посещения. Также были закрыты визитная карточка французской столицы Эйфелева башня и знаменитый Лувр. Через эти достопримечательности ежедневно проходят десятки тысяч туристов. Учитывая стоимость взрослого билета в 17–25 евро, ущерб только одной Эйфелевой башни может превышать 150 млн евро в день, а потери Лувра, где поток туристов выше – и того больше. В Париже также были закрыты многие торговые центры, в том числе знаменитый «Галери Лафайет».

          «Спрос скорее не снизился, однако чувствуется нервозность. Российские туристы стараются перенести поездку во Францию на весну»,

          – рассказывает руководитель направления выездного туризма «Тур Франс» Наталья Соколова. На перелетах во Францию, по ее словам, ситуация не отражается, однако туристы сталкиваются с транспортными сложностями в крупных городах, что приводит к изменению маршрутов. «В редких случаях переносятся экскурсии, посещения музеев и других достопримечательностей. В Париже это экскурсии на транспорте и подъем на Эйфелеву башню. Также был закрыт Версаль», – говорит Соколова.

          Уже на три месяца вперед отменено более 50% от всех бронирований отелей в Париже, похожая ситуация и в других туристических городах страны – Тулузе, Авиньоне и Монпелье, сообщил глава Национального профсоюза владельцев гостиниц и рестораторов Марсель Бенезе. Справиться с такими убытками владельцам гостиниц, по его словам, будет крайне сложно. По его мнению, единственный, кто смог заработать на беспорядках, – это интернет-магазины типа Amazon. Так как простые люди лишний раз боятся выходить на улицу, поэтому делают покупки на рождественские праздники по интернету.

          Турбизнес не случайно боится понести серьезные потери. После печального 2015 года, когда во Франции произошли теракты, в 2016-м поток туристов резко упал, сократив доходы этого сектора бизнеса и бюджетов. Туристы только вернулись в прошлом году сюда в большом количестве, а здесь снова неспокойно. В среднем Францию посещает 90 млн туристов в год.

          «Сожженные машины и разграбленные магазины – это мелочи, а вот если правящая партия не удержит власть и к власти придут популисты или ультрарадикальная оппозиция, к тому же склонные к насилию, то оценить потери страны в денежном эквиваленте будет уже очень сложно. Франция – не единственная страна ЕС, в которой граждане недовольны высокими налогами, и если пожар беспорядков распространится, скажем, на Италию, то потери экономики ЕС кратно возрастут», – считает Жарский.


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