Поставлен рекорд по задержаниям демонстрантов в Париже

Число задержанных в ходе протестов в Париже «стало своего рода рекордом» для города, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Задержано более 1 тыс. 550 человек. Как отметил министр, никогда прежде в столице Франции не задерживали столько людей, передает ТАСС.

Причем час назад Кастанер говорил, что задержали 1 тыс. 385 человек.

Правоохранители действовали при поддержке бронированной техники, «которая давно уже не использовалась во французской столице», отметил глава МВД страны.

Он назвал 8 декабря «трудным и напряженным днем», инцидентов по всей Франции «было много», но «отмечено значительно меньшее число пострадавших и меньше насилия».