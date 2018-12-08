Во французских протестах пострадали более сотни человек

Во Франции в ходе акций против повышения цен на бензин пострадали 118 человек, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

«В Париже и в других городах страны прошли несколько десятков манифестаций. В целом по стране в них, по положению на 18.00 (20.00 мск), приняли участие около 125 тыс. человек, из которых 10 тыс. – Париже», – цитирует Кастанера ТАСС.

По его словам, ранены 118 манифестантов и 17 полицейских.

По последним данным, в Париже задержаны 737 человек. Недалеко от Елисейских полей, на авеню Ош, беспорядки продолжались несколько часов. Протестующие жгли автомобили, бросали в полицейских камни и бутылки, разбивали витрины. Большая группа манифестантов собиралась на площади Святого Августина.

Полиция применила слезоточивый газ.

Некоторые участники акций протеста опускались на колени, чтобы показать, что их намерения мирные.

В других французских городах тоже было неспокойно. В Бордо на улицы вышли тысячи человек. Они дошли до площади Пей Берланд, где произошла стычка с полицией. По данным местных СМИ, некоторые манифестанты стали бросать в полицейских коктейли Молотова. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

В Лионе в акции протеста участвовали 1,5 тыс. человек. Задержаны девять человек.

Также столкновения демонстрантов с полицией произошли в Лилле, Марселе, Нанте, Тулузе.

Протестующие требовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

Кроме «желтых жилетов» в субботу акции провели защитники климата.

В Гренобле в полиция задержала лидера «желтых жилетов» Жюльена Террье.

Во Франции высказали опасения касательно того, что демонстрация «желтных жилетов» перерастет в попытку государственного переворота.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «желтые жилеты» уничтожили политическое будущее французского лидера Эммануэля Макрона.