Лидера «желтых жилетов» задержали в Гренобле

Французская полиция задержала лидера «желтых жилетов» Жюльена Террье, который находился на акции в Гренобле.

Террье обвинили в организации несанкционированной манифестации. В Гренобле на шествие вышли чуть менее тысячи человек, сообщает «Российская газета».

По данным чрезвычайного штаба МВД Франции, на 12.00 (14.00 мск) в Париже задержано 548 «желтых жилетов», почти половину из них поместили под стражу.

Задержания прошли в рамках превентивных мероприятий. С утра полицейские стали досматривать всех прибывающих в Париж демонстрантов и задерживали всех, у кого находили предметы, могущие служить оружием, либо тех, на ком были жилеты с множеством карманов.

Также полицейские отбирали каски, респираторы и другие средства защиты от слезоточивого газа.

Ранее в субботу сообщалось о 480 задержанных.

Во Франции высказали опасения касательно того, что демонстрация «желтных жилетов» перерастет в попытку государственного переворота.

Напомним, власти страны ввели мораторий на рост цен на бензин после акций протестов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «желтые жилеты» уничтожили политическое будущее французского лидера Эммануэля Макрона.