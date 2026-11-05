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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    5 ноября 2026, 05:35 • Новости дня

    Расчет группировки «Север» уничтожил 17 украинских дронов за трое суток

    Расчет группировки «Север» сбил 17 беспилотников ВСУ за трое суток

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бойцы расчета 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» за трое суток поразили 17 украинских дронов, сообщил оператор расчета с позывным Лавр.

    «Главное – не дать БПЛА противника сбросить боеприпас или скорректировать артиллерию. Мы – щит для пехоты. Они внизу делают свою работу, а мы следим, чтобы с неба им ничего не прилетело», – рассказал оператор ТАСС.

    Военнослужащий добавил, что расчет занял позицию и замаскировался еще затемно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали более 70 украинских беспилотников в Харьковской области. В понедельник расчет FPV-дронов уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Сумской области. На прошлой неделе ударные беспилотники поразили два наземных робототехнических комплекса и квадроцикл противника.

    4 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»

    Избитый в тайной тюрьме под Киевом подросток внесен в базу «Миротворца»

    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Избитый в тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке под Киевом 14-летний Алексей Пекур попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    Создатели сайта обвиняют подростка в «действиях, направленных на подрыв обороноспособности Украины», передает ТАСС.

    Утверждается, что Пекур «принимал активное участие в нападении на военнослужащих нацгвардии» у места расположения тайной тюрьмы. В базу также внесли членов его семьи якобы за «неисполнение родительских обязанностей».

    Ранее в «Миротворец» были внесены и другие участники инцидента в Петропавловской Борщаговке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в неофициальной тюрьме нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили избитого 14-летнего подростка.

    В среду украинского медика Валентину Молодую задержали после раскрытия правды о пыточной тюрьме под Киевом. Ее также внесли в базу экстремистского сайта.

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    4 ноября 2026, 19:18 • Новости дня
    Задержанная у пыточной под Киевом врач входила в топ-100 медиков Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Медик Валентина Молодая, одной из первых прибывшая к дому с тайной тюрьмой в Киевской области, входила в сотню лучших врачей Украины.

    Врач Валентина Молодая, оказавшаяся у дома в Петропавловской Борщаговке, где в подвале удерживали людей, была признана одним из лучших специалистов в стране, передает РИА «Новости».

    В 2025 году медик опубликовала в своих социальных сетях видео с церемонии награждения 100 лучших врачей Украины. На записи ведущий представляет ее как хирурга, дерматовенеролога и врача высшей категории. На ее страницах также размещено множество видеороликов с пластическими операциями.

    Украинские издания сообщили, что Молодую после задержания поместили под арест, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных приехавшую к этому дому женщину-медика.

    Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о превышении полномочий после незаконного удержания людей.

    В понедельник создание неофициальной тюрьмы для военных в подвале объяснили действиями первого корпуса национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык

    The Guardian: Лондон извинился перед украинскими детьми за уроки русского языка

    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык
    @ Martyn Wheatley /i-Images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов.

    Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    «Очень многим ученикам пришлось изучать русский язык. Мне искренне жаль, что они оказались в таком положении», – заявила заместитель министра образования Великобритании Джорджия Гулд.

    Британское министерство образования выделило грант в размере 340 тыс. фунтов стерлингов (460 тыс. долларов) на разработку экзамена по украинскому языку в рамках программы получения аттестата о среднем образовании GCSE.

    Подготовку программы планируют завершить к 2028 году. Ожидается, что возможность сдавать экзамен на родном языке появится у украинских детей в Англии в 2029 году, при этом будут оцениваться навыки речи, чтения и письма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей раскритиковал планы украинских властей ввести запрет на культурную продукцию на русском языке.

    В сентябре украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

    В марте посольство России в Лондоне заявило о распространении британскими СМИ необоснованных данных об украинских детях.

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    4 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Над Россией за ночь уничтожили 709 беспилотников
    Над Россией за ночь уничтожили 709 беспилотников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 709 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 14 регионов, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областями, указало ведомство в Max.

    Также их поразили над Краснодарским краем, Московским регионом, республиками Крым и Адыгея, а также акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших в сторону Москвы дронов ВСУ.

    Во вторник Минобороны заявило об уничтожении 1265 беспилотников и четырех ракет «Нептун».

    В понедельник Министерство обороны отчиталось об уничтожении 658 беспилотников.

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    4 ноября 2026, 22:35 • Новости дня
    Еврокомиссия констатировала провал антикоррупционных реформ на Украине

    Еврокомиссия: Украина не выполнила план реформ для вступления в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина не реализовала большую часть плана из десяти приоритетных реформ в области верховенства права и не приняла законы для усиления борьбы с коррупцией, говорится в докладе Еврокомиссии.

    «В реализации дорожной карты по верховенству права достигнут лишь ограниченный прогресс. <...> План из десяти реформ, согласованный в декабре 2025 года, остается по большей части невыполненным», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада Еврокомиссии о расширении ЕС.

    В документе подчеркивается, что украинские власти не приняли ни одного закона, который бы существенно продвинул антикоррупционное законодательство, они также не смогли привести нормы в сфере борьбы с организованной преступностью в соответствие со стандартами ЕС.

    Брюссель выразил обеспокоенность сопротивлением украинских властей участию независимых международных экспертов в отборе судей, назвав это препятствием для судебной реформы.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила на презентации доклада о необходимости согласованных действий правительства, Верховной рады и гражданского общества для достижения поставленных целей.

    При этом в ЕС продолжают рассчитывать на открытие всех переговорных блоков до конца 2026 года, однако подчеркивают необходимость ускорения реформ для завершения переговоров о вступлении к 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Марта Кос назвала невозможным вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. В сентябре фон дер Ляйен сообщила о необходимости принятия новых законов на Украине для получения финпомощи. Летом украинские власти проигнорировали приоритетные антикоррупционные изменения плана интеграции в ЕС.

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    4 ноября 2026, 20:17 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 46 дронов над 13 регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 13 регионов России, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты с 8:00 мск до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областями, Московским регионом, Пермским краем, Башкирией, Крымом и Татарстаном, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.

    Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил об уничтожении десяти беспилотников и одном пострадавшем в Рязани.

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    4 ноября 2026, 15:03 • Новости дня
    Дом с тайной тюрьмой под Киевом принадлежал замешанному в коррупции Sense Bank
    Дом с тайной тюрьмой под Киевом принадлежал замешанному в коррупции Sense Bank
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дом с тайной тюрьмой в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в котором удерживались мобилизованные и сбежавшие в самоволку военные, принадлежит государственному банку Sense Bank, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что здание в Петропавловской Борщаговке, где незаконно удерживали мобилизованных и дезертиров, выставлено на аукцион самим владельцем в лице государственного Sense Bank, передает ТАСС. Стартовая цена лота составляет более 14 млн гривен за дом площадью 611,1 кв. метра.

    Особняк находится в собственности финансовой организации с 2018 года. Сам Sense Bank фигурирует в расследованиях украинских антикоррупционных органов об отмывании денег. В незаконных схемах подозревают депутатов, менеджеров банка и чиновников офиса Владимира Зеленского, в том числе бывшего заместителя главы офиса Ирину Мудрую и директора по правовым вопросам Виктора Дубовика. Из-за скандала кабмин потребовал продать банк и инициировал увольнения.

    О тайной тюрьме в подвале частного дома стало известно 2 ноября. Вооруженная охрана отказалась пропускать врачей скорой помощи к 40 удерживаемым людям, а против возмущенных местных жителей, пытавшихся выломать ворота, применили слезоточивый газ. Врачам отдали четверых избитых мужчин только после широкой огласки инцидента.

    Позже в полиции заявили о размещении в здании бойцов Нацгвардии Украины. После начала массовых протестов у ворот особняка Нацгвардия разрешила отправить всех узников в медучреждения для проверки состояния здоровья.

    Первый корпус украинской национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

    Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко признал наличие мобилизованных в подвале дома под Киевом.

    Во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал бунт украинской общественности из-за существования тюрем ожидаемым событием.


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    5 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче

    МИД: Гутерреш не ответил на вопросы Лаврова о провокации в Буче

    Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не ответил на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    «В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», – заявил Логвинов в интервью ТАСС.

    В частности, российская сторона требовала пояснений о причинах заимствования статистических данных исключительно из украинских источников, а также о значительных расхождениях в данных по числу погибших.

    Логвинов отметил, что отказ Секретариата от взаимодействия объясняется «ангажированностью Гутерреша в контексте украинского кризиса».

    Дипломат напомнил, что в октябре Лавров направил Гутеррешу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала во главе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым и пересмотреть выводы УВКПЧ.

    «Если хотите, для нас это – вопрос принципа», – сказал Логвинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лавров передал Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Летом глава МИД заявил об уклонении руководства ООН от предоставления информации о перечне погибших во время инцидента.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал неприемлемой формальную реакцию генсека на запросы российской стороны.

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    4 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Украинского медика задержали за раскрытие пыточной «Азова»

    Раскрывшую пыточную «Азова» под Киевом женщину задержали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинского медика Валентину Молодую, которая помогла раскрыть правду о пыточной тюрьме под Киевом, задержали и внесли в базу сайта «Миротворец».

    У женщины, одной из первых приехавшей к пыточной тюрьме «Азова» (террористическая организация, запрещена в России) под Киевом, оказалась действующая лицензия Минздрава Украины на медицинскую практику и собственная клиника, передает RT.

    Выяснилось, что на кадрах, где медик умоляет полицейских впустить ее в здание, запечатлена Валентина Молодая. Ранее Буданов утверждал, что женщина не является врачом и купила форму. При этом она сама публиковала номер своей лицензии в социальных сетях несколько лет назад и имеет общественные награды, среди которых Международный орден королевы Анны и почетное звание «Рыцарь Отчизны».

    Дом, где украинские националисты устроили пыточную, принадлежит национализированному Sense Bank, взятие которого под контроль офиса Владимира Зеленского обсуждалось на «пленках Миндича». После разоблачения тюрьмы Молодую задержали и внесли в базу экстремистского ресурса «Миротворец», назвав «профессиональным провокатором».

    Напомним, частный дом под Киевом назвали неофициальной тюрьмой батальона «Азов».

    Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об избиениях протестующих у этой тюрьмы.

    Неизвестные мужчины в штатском напали на участников акции протеста возле здания.

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    4 ноября 2026, 18:39 • Новости дня
    НАБУ: Под началом СБУ в мошеннических кол-центрах работали 2,7 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о выявлении в стране 52 мошеннических кол-центров, в которых работали около 2,7 тыс. человек.

    «Участники организации координировали деятельность как минимум 52 колл-центров. В этих офисах работало как минимум 2,7 тыс. человек», – цитирует заявление бюро РИА «Новости».

    По данным следствия, оплата работы кол-центров велась помесячно, а средняя такса за один офис составляла 7 тыс. долларов. Данные об оплате централизованно систематизировались сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генерального прокурора страны, которые прикрывали незаконную деятельность.

    В рамках расследования этого дела прошли обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду НАБУ сообщило о причастности высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов к прикрытию незаконной деятельности мошеннических кол-центров.

    Ведомство организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

    Руководство национальной полиции Украины отстранило от службы полицейских после прошедших у них обысков.

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    4 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 972 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 279 618 беспилотников, 672 ЗРК, 31 518 танков и других бронемашин, 1 795 боевых машин РСЗО, 36 864 орудия полевой артиллерии и миномета, 76 348 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, минувшей ночью над Россией уничтожили 709 беспилотников.

    Во вторник Минобороны заявило об уничтожении 1265 беспилотников и четырех ракет «Нептун».

    В понедельник Министерство обороны отчиталось об уничтожении 658 беспилотников.

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    4 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    Встреча делегаций США, ЕС и Украины в Брюсселе завершилась безрезультатно

    Встреча США, стран Европы и Украины в Брюсселе не принесла результатов

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча делегаций Еврокомиссии, ряда западных стран, Украины и Всемирного банка в Брюсселе завершилась безрезультатно с точки зрения возможного урегулирования конфликта.

    Технические делегации Еврокомиссии, Германии, Франции, Великобритании, США, Украины и Всемирного банка не смогли достичь прогресса в вопросе урегулирования конфликта по итогам переговоров в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Практических результатов с точки зрения возможного урегулирования конфликта на встрече не достигнуто», – сообщил дипломатический источник.

    В свою очередь в Еврокомиссии заявили об обсуждении участниками встречи послевоенной реконструкции и развития Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах в Абу-Даби.

    Песков сообщил о регулярных отчетах участников российской делегации перед президентом Владимиром Путиным.

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    4 ноября 2026, 08:55 • Новости дня
    Ликвидирован один из инициаторов операции ВСУ «Вивальди» подполковник Краков

    В зоне СВО ликвидирован один из разработчиков операции ВСУ «Вивальди»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В зоне специальной военной операции ликвидирован начальник оперативного отдела 3-го армейского корпуса ВСУ подполковник Станислав Краков, разрабатывавший операцию «Вивальди», сообщил источник в российских силовых структурах.

    «В ходе кинооперации «Вивальди» был ликвидирован начальник оперативного отдела 3-го армейского корпуса ВСУ подполковник Станислав Краков, позывной Леший», – сообщил собеседник ТАСС.

    Отмечается, что Краков был одним из тех, кто разрабатывал план операции.

    По информации источника, подполковник находился на передовом пункте управления, куда командование отправило его для исправления ситуации. По его словам, Кракова как одного из создателей плана в срочном порядке направили «разгребать последствия массовых потерь».

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял агентству, что операция ВСУ «Вивальди» под Красным Лиманом состоит в основном из фейков и заранее подготовленных «побед».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил об успешном сдерживании российскими военными украинской операции «Вивальди» под Красным Лиманом.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о тяжелых потерях ВСУ из-за провала контрнаступления в районе Красного Лимана.

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    4 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    В Киеве сообщили о полном уничтожении генерации на ТЭЦ

    Директор ЦДЕ Харченко: Вся генерация киевских ТЭЦ уничтожена обстрелами

    Tекст: Вера Басилая

    Вся генерация на киевских ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уничтожена в результате обстрелов, восстановить можно лишь 10–15% оборудования, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

    Харченко заявил, что вся генерация на киевских ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 уничтожена обстрелами, а большая часть оборудования не подлежит восстановлению, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Восстановить можно максимум 10–15%», – заявил он. Кроме того, жителей украинской столицы предупредили, что им следует готовиться к отсутствию воды в течение полутора суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство энергетики Украины сообщило о вынужденном снижении мощности генерации на атомных электростанциях страны из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

    На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области.

    Во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе российских военных высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины.


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    4 ноября 2026, 18:07 • Новости дня
    Главу фракции «Слуга народа» Арахамию заподозрили во взятках от наркоторговцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В записях переговоров преступной группировки, опубликованных национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), упоминается подкуп председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

    Группировка, которую крышевали высокопоставленные сотрудники СБУ, офиса генпрокурора и Нацполиции, обсуждала подкуп депутата для упрощения продажи синтетических наркотиков через магазины U420, передает ТАСС со ссылкой на НАБУ.

    В записях фигурирует человек по прозвищу Арах. Украинская пресса отмечает, что речь идет об Арахамии.

    Ранее антикоррупционные органы требовали открыть дело против депутата, но офис генпрокурора не нашел для этого оснований. По данным украинских СМИ, это связано с близостью Арахамии и генпрокурора к Владимиру Зеленскому.

    В группировку входили не менее 12 человек. Организатором выступал ранее судимый мужчина. Помимо наркоторговли, участники занимались сбытом фальшивой валюты, похищениями и избиениями.

    В среду по всей Украине прошло около 70 обысков в рамках операции «Карфаген». СБУ подтвердила, что НАБУ проводит следственные действия у ряда ее сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду чиновник службы безопасности Украины пытался воспрепятствовать обыску и угрожал детективам НАБУ оружием. НАБУ организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука. Руководство национальной полиции Украины отстранило от службы полицейских после обысков.

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    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США

    Республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Несмотря на то, что окончательные итоги еще не подведены, уже очевидно – «красные» потеряли контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. Из их рук ускользнули даже традиционно республиканские штаты. В чем причина поражения и как теперь будут действовать демократы? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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