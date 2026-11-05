Расчет группировки «Север» уничтожил 17 украинских дронов за трое суток

Расчет группировки «Север» сбил 17 беспилотников ВСУ за трое суток

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Главное – не дать БПЛА противника сбросить боеприпас или скорректировать артиллерию. Мы – щит для пехоты. Они внизу делают свою работу, а мы следим, чтобы с неба им ничего не прилетело», – рассказал оператор ТАСС.

Военнослужащий добавил, что расчет занял позицию и замаскировался еще затемно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали более 70 украинских беспилотников в Харьковской области. В понедельник расчет FPV-дронов уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Сумской области. На прошлой неделе ударные беспилотники поразили два наземных робототехнических комплекса и квадроцикл противника.