На протестах в Париже задержали порядка 500 человек

Число задержанных на акциях протеста «желтых жилетов» в Париже превысило 480 человек, из них 211 человек поместили под стражу, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Филипп сообщил в эфире телеканала BFMTV, что французские правоохранители «уже задержали 481 человека в Париже, 211 человек помещены под стражу», передает РИА «Новости».

Тем временем сообщается, что протестующие направились маршем к Триумфальной арке; вокруг нее полицейские нарисовали синюю линию, за которую категорически запретили заходить, передает РЕН ТВ.

Один журналистов RT France опубликовал в Twitter видео шествия.

Отмечается, что за порядком на улицах Парижа следят 8 тыс. полицейских и жандармов.

Ранее во Франции высказали опасения касательно того, что демонстрация «желтных жилетов» перерастет в попытку государственного переворота.

Напомним, власти страны ввели мораторий на рост цен на бензин после акций протестов; премьер-министр Эдуар Филипп заявлял, что «услышал гнев французов». Однако протестующих не устроили уступки, и они потребовали других реформ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «желтые жилеты» уничтожили политическое будущее французского лидера Эммануэля Макрона.