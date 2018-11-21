Франция попросила Трампа не вмешиваться в ее внутренние дела

Вашингтону не стоит вмешиваться во внутренние дела Франции, заявил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан.

«Я говорю Дональду Трампу, и президент республики сказал ему об этом же: «Мы не вмешиваемся в американские дебаты, и вы позвольте нам жить своей жизнью», – цитирует ТАСС выступление Ле Дриана в эфире французского телеканала.

Он отметил, что не стоит обращать внимания на заявления Трампа. По его мнению, большинство американцев не поддерживают отказ Трампа от Парижского соглашения по климату.

Ранее Трамп заявлял, что у него есть вариант, который поможет Франции урегулировать ситуацию с массовыми протестами и беспорядками.

До этого он говорил, что Парижское соглашение «не так хорошо для Парижа», и заявлял, что протестующие скандируют «Мы хотим Трампа!».