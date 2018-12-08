Трамп заявил о желании французов сделать его своим президентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующие во Франции выкрикивают лозунги, призывая его стать главой их страны.

«Парижское соглашение не так хорошо для Парижа. Протесты и бунты проходят по всей Франции. Люди не хотят платить крупные суммы денег, в основном странам третьего мира (к которым есть вопросы с точки зрения управления), чтобы, возможно, защитить окружающую среду», – написал Трамп в Twitter.

Он сообщил, что протестующие скандируют «Мы хотим Трампа!», и добавил, что любит Францию.

Напомним, во Франции с середины ноября проходят массовые протесты из-за роста цен на бензин.

В субботу протестующие вновь вышли на улицы, несмотря на то, что власти страны ввели мораторий на рост цен на бензин после акций протестов. Полиция задержала лидера «желтых жилетов» Жюльена Террье в Гренобле. В Париже задержаны более 500 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «желтые жилеты» уничтожили политическое будущее французского лидера Эммануэля Макрона.