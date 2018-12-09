Трамп придумал, где Франции взять деньги для демонстрантов

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что у него есть вариант, который поможет Франции урегулировать ситуацию с массовыми протестами и беспорядками.

Он предложил «покончить с нелепым Парижским соглашением (по климату), за которое приходится платить слишком высокую цену». Эти деньги, по мнению Трампа, власти Франции могли бы «вернуть людям» в форме снижения налогов.

«США были сильно впереди этой страны», – приводит РИА «Новости» слова Трампа.

Глава Белого дома заявил, что США были «единственной крупной страной, где выбросы сократились в прошлом году».