Соловьев грустно пошутил о беспорядках во Франции

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал протесты во Франции, сопровождающиеся погромами, в результате которых уже задержали порядка 500 человек.

«Все жду когда в беспорядках во Франции найдут «руку Москвы». Когда уже объявят, что за «желтыми жилетами» стоят «агенты Кремля»?» – написал Соловьев в Twitter.

Соловьев также поделился видео того, как французская полиция поставила на колени 146 студентов, принимавших участие в протестах.

“Новости ”свободного“ мира: во Франции полиция поставила на колени 146 студентов, участвовавших в протестах. Онижедети?” https://t.co/kxXDfBg1NM pic.twitter.com/CkI1Ewp2VR — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 8 декабря 2018 г.

Ранее во Франции высказывали опасения о том, что демонстрация «желтных жилетов» перерастет в попытку государственного переворота. Власти страны ввели мораторий на рост цен на бензин из-за беспорядков, начавшихся под предлогом соответствующей реформы.

Протестующих, однако, уступки властей не устроили, они потребовали других реформ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «желтые жилеты» уничтожили политическое будущее французского лидера Эммануэля Макрона.