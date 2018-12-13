Число погибших в ходе протестов «желтых жилетов» во Франции выросло до шести

Протестующий погиб в ночь на четверг в результате наезда грузовика во время акции «желтых жилетов» на юго-востоке Франции, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на кольцевой развязке у Авиньона около полуночи. 26-летний водитель грузовика задержан. Погибшему было 23 года, передает ТАСС.

Таким образом, число жертв в ходе протестов «желтых жилетов» возросло до шести.

Акции «желтых жилетов» против повышения цен на бензин начались 17 ноября. Затем митингующие начали выражать недовольство социальной ситуацией в стране. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала экономические последствия протестов «желтых жилетов» и рассказывала, как восстание во Франции погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис.