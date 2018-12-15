Власти Франции занялись ужесточением закона о митингах

Не привлекая внимания, французское правительство работает над ужесточением закона о проведении демонстраций; правозащитные организации обеспокоены планами властей, считая их ограничением свобод граждан, пишет Le Figaro.

В статье говорится, что поводом для принятия нового закона послужили неоднократные вспышки насилия в ходе последних акций протестов, а также участие в них «профессиональных погромщиков», которые устраивают столкновения с полицией, грабят магазины и портят городское имущество, передает ИноТВ.

Хотя французские чиновники и представители сил правопорядка в период «кризиса «желтых жилетов» не раз заявляли о необходимости сохранения права граждан на участие в демонстрациях, замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньез объявил о создании рабочей группы, которая займется изменением законодательства о порядке проведения митингов.

Сообщается, что поправки основаны на предложениях, внесенных сенаторами от партии «Республиканцы» в июне 2017 года. В частности, предлагается устанавливать в месте демонстраций периметры контроля, в результате чего в демонстрациях будут участвовать только после досмотра со стороны полиции.

Кроме того, предлагается вводить запрет участия в демонстрациях для отдельных лиц, сведения о которых будут предоставляться полиции или жандармерии. Таких граждан планируется заносить в отдельную картотеку для наблюдения на национальном уровне. Похожая система действует в отношении футбольных хулиганов.

Кроме того, планируется ввести наказание за намеренную маскировку или сокрытие лица во время массовых собраний – нарушение запрета будет грозить годом тюрьмы и штрафом в размере 15 тыс. евро. Также рассматривается возможность введения понятия гражданской ответственности за ущерб имуществу.

Проект уже одобрен сенатским большинством и направлен в комитет сената по конституционному законодательству с целью проверки его на соответствие конституции.

Правозащитная ассоциация Amnesty International, однако, раскритиковала предложение, назвав его «несбалансированным». Представитель организации Эв Шахшахани заявила, что, используя «волшебное слово «общественный порядок», французские власти намереваются ограничить свободу людей. Она отметила «риск отбить желание устраивать демонстрации в среднесрочной перспективе».

Напомним, акции «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября с недовольства повышением цен на топливо. Спустя некоторое время митингующие стали выражать недовольство социальной ситуацией в стране.

Газета ВЗГЛЯД писала об экономических последствиях протестов «желтых жилетов» и рассказывала, как восстание во Франции погрузит Евросоюз во внутренний кризис.