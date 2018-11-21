Макрон выполнил обещания и разочаровал избирателей

Взгляд
11 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:55  |  vz.ru
Разделы

Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларовФото: Christophe Ena/AP/ТАСС
Не прекращающиеся четыре недели беспорядки во Франции приведут к замедлению французской экономики в два раза в последнем квартале. Ущерб в деньгах может доходить до 10 млрд долларов, если, конечно, беспорядки не растянутся еще на несколько месяцев. Тогда разбегутся не только последние туристы. Кто пострадал, а кто выиграл от всей этой предрождественской истории? Подробности...
Перейти а раздел…

Французский бунт ударит по Евросоюзу

Демонстранты ставят нынешние события в один ряд с ключевыми датами французских бунтовФото: Benoit Tessier/Reuters
Неожиданное восстание «желтых жилетов» лишь подтверждает глубину проблем не Франции, а Европы в целом – большинство населения ключевых стран Европы недовольно как существующим политическим курсом, так и национальными элитами, этот курс проводящими. В ответ на глобализацию поднимается популистская (от слова народ) волна – которая или сметет правящие силы, или погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис. Подробности...
Перейти а раздел…

Солженицын сделал для русских меньше, чем мог бы

Математик, добившийся признания литературой, и сталинский стипендиат, арестованный Смершем прямо на фронтеФото: Владимир Саяпин/ТАСС
Ровно сто лет назад в Кисловодске, находившемся тогда под контролем Добровольческой армии, родился Александр Солженицын – сталинский стипендиат и нобелевский лауреат, предлагавший превратить СССР в русское национальное государство и подороже продать Курильские острова. Для советской власти он был врагом. Но что означает его фигура для современной России? Подробности...
Перейти а раздел…

Какие секреты обнаружит Латвия в «архивах КГБ»

В этом здании раньше и находились те самые архивы, которые были обнародованы, – они принадлежали КГБ Латвийской СССРФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии решено опубликовать так называемые архивы КГБ – и это сразу вызвало в стране немалый ажиотаж. Публика жаждет зрелищ и разоблачений «кровавого советского режима». Что на самом деле они обнаружат в публикуемых документах и почему вместо «ящика Пандоры» будет открыта скорее коробка с рождественскими фейерверками? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Макрон выполнил обещания и разочаровал избирателей

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Требования «желтых жилетов», несмотря на некоторую эклектичность, вполне себе характерный набор левопопулистских предложений, в то время как Макрон, несмотря на членство в социалистическом правительстве, больше тяготеет к правым подходам. Подробности...

«Жить не по лжи» мы реализовали с перехлестом

Андрей Бабицкий, журналист
Первой вещью, перевернувшей страну, стал «Один день Ивана Денисовича». Фигура Александра Солженицына давно стала и остается настоящим яблоком раздора для российской общественности. Факт этот легко объясним. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Письмо создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга побудило многих впервые внимательно вчитаться в правила сообщества, с которыми все в свое время согласились автоматически, не изучая, – нажатием кнопки «Принять». И в правилах открылись бездны. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

    Обсуждение: 19 комментариев

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
      Подробности...
      Обсуждение: 38 комментариев

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Адмирал оценил планы Турции создать новую базу ВМС в Черном море
          Песков ответил на вопрос об удостоверении Штази на имя ПутинаБольшинство украинцев выступили против военного положенияКремль резко ответил Госдепу о полете Ту-160 в ВенесуэлуПодсчитаны затраты на создание в Азии энергетического суперкольца с участием России
          Россия выразила готовность опубликовать переписку о «вмешательстве» в выборы в СШАПоявились «доказательства» связи замглавы СВР Украины с РоссиейМВД проверит якобы унизивших изнасилованную девочку полицейскихЗахарова ответила на критику ремонта дачи за счет НТВ
          Разрыв дружбы с Россией лишит Украину свободного судоходства по Керченскому проливуСтала известна тема переговоров представителей Генштабов России и ИзраиляВ РАН оценили вероятность инсценировки высадки американцев на ЛунуПранкеры от имени Гройсмана предложили губернатору Калифорнии работу на Украине

          Главная тема


          Какие секреты обнаружит Латвия в «архивах КГБ»

          песни на иностранном языке


          «Русское радио» ответило на жалобы украинских моряков

          стратегический бомбардировщик


          Военный эксперт объяснил смысл полета Ту-160 в Венесуэлу

          транспортный коллапс


          Названа причина мегасбоя в московском метро

          Видео

          начало мировой войны


          Британский адмирал задумался о действиях НАТО в случае войны между Россией и Украиной

          общественное мнение


          Украинцы высказались о разрыве договора о дружбе с Россией

          эпоха низкой инфляции


          Как будут расти цены в следующем году

          идеолог реформ


          Почему столь циничны слова Чубайса о «неблагодарности олигархам»

          использование феминитивов


          Как феминистки калечат русский язык

          Новая реальность


          Дмитрий Дробницкий: США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

          Украинские хроники


          Андрей Манчук: Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

          «срывает крышу»


          Виталий Лейбин: У нас часто вместо политической полемики возникают руины святой войны

          на ваш взгляд


          Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год живую ель. А какую елку поставите вы?


          Екатерина Соколова

          Макрон выполнил обещания и разочаровал избирателей

          Екатерина Соколова
          политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
          		 11 декабря 2018, 14:42

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Вчера президент Французской Республики Эммануэль Макрон обратился к участникам национальной акции протеста «Желтые жилеты». Он призвал их прекратить насилие («когда начинается насилие, заканчивается свобода»), вернуться к уважению и диалогу, которые бы позволили выработать общие решения. «Вся моя забота лишь о вас; моя единственная борьба – за ваши интересы. Наша единственная битва – за Францию», закончил свою речь Макрон.

          Однако его выступление содержало не только демонстрацию понимания и сочувствия. Но и ряд конкретных мер: он, в частности, обещал поднять минимальную заработную плату на 100 евро, не облагать социальными сборами пенсии ниже 2000 евро, не облагать налогами выплаты за сверхурочную работу.

          «Желтые жилеты» по-разному оценили выступление национального лидера. Le Figaro приводит, например, следующие комментарии участников протестов. С одной стороны, они говорят: «Пора выйти из кризиса, не всю же жизнь провести на площадях». С другой – констатируют, что «Макрон не принял необходимых мер». Действительно, объявленные изменения далеки от требований «жилетов» (см. далее перевод требований, переданных депутатам и премьер-министру).

          Против Макрона сегодня работает та технология, которая помогла ему стать президентом республики, одна из самых успешных технологий популизма цифровой эры. Перед выборами макроновское движение «Вперед!» формировалось как набор местных сообществ, активистов, которые находят друг друга в Сети, встречаются в соседнем кафе, в клубе общества любителей истории XVIII века – истории Великой Французской революции – и обсуждают, что бы хотелось изменить, голосуют за предложения к программе, выносят инициативы (подробно о технологии и программе кандидата в президенты Макрона мы писали в первом докладе ЭИСИ о современном технологическом популизме).

          Гражданская энергия и контент формируются в распределенных сетях. Поэтому у протестных действий «желтых жилетов» нет центра, акции проходят на многих площадях, как и встречи сетевого актива. Поэтому и требования протестующих кажутся такой эклектикой – результат вовлечения множества профсоюзов, голосования, включения всех инициатив. Поэтому здесь у нас железнодорожные перевозки, а здесь – финансирование психиатрии, а еще неплохо бы машину на водородном ходу.

          Фото: Estelle Ruiz/ZUMA/Global Look Press

          Тут и требования профсоюзов, и немного сетевой народной мудрости. В одной из ходивших в Сети версий требований есть, например, отказ от ГМО, канцерогенов, пестицидов, а еще чтобы были запчасти от техники, чтобы не пришлось покупать новую в течение 10 лет минимум. Хотим бороться с консюмеризмом, но заодно мы хотим развития экономики и производства.

          Требования «жилетов», несмотря на некоторую эклектичность, вполне себе характерный набор левопопулистских предложений, в то время как Макрон, несмотря на членство в социалистическом правительстве, больше тяготеет к правым подходам к развитию экономики и предпринимательской инициативы.

          Но интересно, что многое, против чего сегодня выступают «жилеты», – это то, за что они голосовали в апреле-мае 2017 года на президентских выборах. Пенсионное меню с различными возрастными опциями и единая система начисления пенсий (та самая балльная система, которую требуют не вводить); система социальной защиты самозанятых; интенсификация рынка труда за счет больших возможностей работодателя по установлению рабочих часов; подушевое финансирование школ и даже геополитика, в том числе участие в НАТО и военных операциях.

          Макрон разочаровал избирателей, начав жестко выполнять собственные предвыборные обещания.

          Требования «желтых жилетов» к депутатам и правительству Франции:

          «Депутаты Франции, доводим до вашего сведения директивы народа, чтобы вы могли превратить их в закон:

          Ноль бездомных. Срочно.

          Более прогрессивная шкала налога на прибыль (расширение числа ставок, шагов в шкале).

          Минимальная оплата труда 1300 евро.

          Поддержка малого бизнеса в деревнях и городских центрах. Прекратить строительство больших коммерческих зон вокруг крупных городов, которые убивают малый бизнес плюс бесплатная парковка в центрах городов.

          Большой план энергосбережения (экологичность и экономия расходов ЖКХ):

          «Крупняки» («Макдоналдс», «Гугл», «Амазон», «Каррефур») платят по-крупному. Микробизнес и МСП должны платить мало.

          Равная система социального страхования для всех (включая самозанятых и ИП). Конец отдельному режиму социальной защиты самозанятых.

          Пенсионная система должна остаться солидарной, а следовательно, социальной. (Нет системе пенсионных баллов.)

          Конец роста налогов (акцизов) на топливо.

          Никаких пенсий ниже 1200 евро.

          Все избранные представители должны иметь право на среднюю зарплату, а также на возмещение оправданных транспортных расходов. Право на питание на работе и отпускные.

          Зарплаты всех французов, так же как пенсии и пособия, должны быть индексированы с учетом инфляции.

          Протекционизм французской промышленности: запрет смены локализации. Защита нашей промышленности – это защита наших знаний (технологий) и рабочих мест.

          Положить конец временной работе. Это ненормально, что человек, работающий на территории Франции, не получает за это вознаграждения ни в части заработной платы, ни в части защиты своих прав. Все, имеющие разрешение на работу во Франции, должны быть равны в правах с гражданами.

          Для защиты трудовых прав: ограничить число срочных трудовых контрактов для крупных предприятий. Мы хотим больше бессрочных контрактов.

          Конец системе налоговых кредитов на повышение конкурентоспособности (налоговые льготы предприятия, зависящие от соцвыплат). Использование отложенных средств для запуска производства французского автомобиля на водородном двигателе (что действительно экологично, в отличие от электрических машин).

          Конец политики затягивания поясов. Прекратить выплачивать проценты по задолженностям, признанным неправомерными, и начать выплачивать долги, не используя деньги бедных и менее бедных, а изыскав 80 млрд, укрытых от налогов (в результате налоговых махинаций).

          Устранить причины вынужденной миграции.

          Следует хорошо обходиться с теми, кто просит убежища. Мы должны обеспечить им жилье, безопасность, питание, а также обучение их детей. Надо работать с ООН для открытия лагерей для беженцев в разных странах мира, чтобы обеспечить нуждающихся в убежище.

          Те, кому отказали в убежище, должны быть отправлены на родину.

          Реализация подлинной политики интеграции. Жить во Франции – значит стать французом (курсы французского языка, истории Франции и гражданского образования с соответствующими сертификатами об окончании).

          Фиксированная максимальная заработная плата – 15 000 евро.

          Создание рабочих мест для безработных.

          Повышение пособия для инвалидов.

          Снижение платы за аренду жилья + наемное жилье за умеренную цену (прежде всего для учащихся и стажеров (временно, частично занятых – прекариата – комментарий переводчика).

          Запрет на продажу имущества, принадлежащего Франции (перекрытие аэропорта...).

          Меньше специальных согласованных условий для работающих в судах, полиции, жандармерии и армии. Сверхурочное время должно быть оплачено или возмещено.

          Плата за проезд по автострадам должна полностью идти на обслуживание и ремонт автострад и дорог Франции, а также на дорожную безопасность.

          Цена на газ и электричество поднялась после европейской приватизации сектора. Мы хотим, чтобы он вновь стал общественным и чтобы цена, соответственно, снизилась.

          Немедленно положить конец закрытию небольших транспортных линий, почтовых отделений, школ и детских садов (социальной и транспортной инфраструктуры малых населенных пунктов).

          Принесем благополучие пожилым. Нельзя наживаться на пожилых. «Cедое золото» (возраст дожития, подход к соцзащите пожилых – комментарий переводчика) закончилось. Началась эпоха седеющего благосостояния.

          Максимум 25 учеников в классе от начальной до старшей школы.

          Необходимые средства для психиатрии.

          Народный референдум должен быть закреплен в Конституции. Создание законного и эффективного сайта, контролируемого независимым органом, посредством которого люди могли бы предлагать законодательные инициативы. Предложение, набравшее 700 тыс. подписей, должно быть рассмотрено и доработано Национальной ассамблеей и представлено на всенародное голосование.

          Возвращение семилетнего мандата для президента Республики. (Выборы депутатов через два года после выборов президента, что позволит продемонстрировать одобрение или неодобрение его политики. Такое участие позволит голосу народа быть услышанным.)

          Пенсионный возраст – 60 лет. Для работников физического труда (например, каменщиков, обвальщиков мяса) – право уйти на пенсию в 55.

          Дети до шести лет не должны находиться без присмотра. Расширение системы по присмотру за маленькими детьми вплоть до 10-летнего возраста.

          Способствовать транспортировке грузов железнодорожным транспортом.

          Нет удержанию подоходного налога с выплат работодателем или пенсионным фондом.

          Положить конец пожизненным президентским жалованьям.

          Не заставлять коммерсантов платить налог, если их клиенты используют «синюю карту» (французская система платежных карт, введенная в 1967 году, принципиально устаревшая, но еще используемая – комментарий переводчика).

          Установление налога на морское топливо и керосин».  


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          «Жить не по лжи» мы реализовали с перехлестом

          Андрей Бабицкий, журналист
          Первой вещью, перевернувшей страну, стал «Один день Ивана Денисовича». Фигура Александра Солженицына давно стала и остается настоящим яблоком раздора для российской общественности. Факт этот легко объясним. Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

          Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
          Письмо создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга побудило многих впервые внимательно вчитаться в правила сообщества, с которыми все в свое время согласились автоматически, не изучая, – нажатием кнопки «Принять». И в правилах открылись бездны. Подробности...
          Обсуждение: 14 комментариев

          Что общего у христианства и феминизма

          Максим Ваганов, публицист
          То, что понимают под словом «традиционализм», вовсе не есть традиция. «Традиционные» роли в семье, когда муж работает и в одиночку обеспечивает жену и детей, есть феномен относительно нового времени. Появился он тогда же, когда появился и средний класс. Подробности...
          Обсуждение: 23 комментария

          Кровавое месиво с дикой душевной болью – это и есть русский рэп

          Эдуард Биров, журналист
          Это мычание берёт за душу молодых ребят, цепляет их, уводит за собой в «фиолетовый туман». Причиной тому – полная деградация массовой культуры. Мычание рэперов свежее и понятнее, чем коммерческая пошлятина российской эстрады. Подробности...
          Обсуждение: 45 комментариев

          США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Арест топ-менеджера Huawei Менг Ваньчжоу в Канаде – грязный прием. Как, впрочем, и кража интеллектуальной собственности, а также нарушение санкций, за которые единогласно проголосовал Совбез ООН. Китай тоже знает толк в грязных приемах. Подробности...
          Обсуждение: 10 комментариев

          Народ с открытыми настежь дверями

          Дмитрий Ольшанский, публицист
          Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...

          Почему с Трампом бесполезно разговаривать

          Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Иногда и у меня срывает крышу

          Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
          Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
          Обсуждение: 35 комментариев

          Карлос Шакал – человек, которого до сих пор боится западный мир

          Игорь Молотов, писатель, публицист
          Для одних он международный террорист, преступник, агент КГБ, образ которого был создан СМИ и Голливудом; для других – борец за свободу, создатель вооруженного подполья в Европе и последний солдат холодной войны. Подробности...
          Обсуждение: 15 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............