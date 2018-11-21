Макрон выполнил обещания и разочаровал избирателей

Вчера президент Французской Республики Эммануэль Макрон обратился к участникам национальной акции протеста «Желтые жилеты». Он призвал их прекратить насилие («когда начинается насилие, заканчивается свобода»), вернуться к уважению и диалогу, которые бы позволили выработать общие решения. «Вся моя забота лишь о вас; моя единственная борьба – за ваши интересы. Наша единственная битва – за Францию», – закончил свою речь Макрон.

Однако его выступление содержало не только демонстрацию понимания и сочувствия. Но и ряд конкретных мер: он, в частности, обещал поднять минимальную заработную плату на 100 евро, не облагать социальными сборами пенсии ниже 2000 евро, не облагать налогами выплаты за сверхурочную работу.

«Желтые жилеты» по-разному оценили выступление национального лидера. Le Figaro приводит, например, следующие комментарии участников протестов. С одной стороны, они говорят: «Пора выйти из кризиса, не всю же жизнь провести на площадях». С другой – констатируют, что «Макрон не принял необходимых мер». Действительно, объявленные изменения далеки от требований «жилетов» (см. далее перевод требований, переданных депутатам и премьер-министру).

Против Макрона сегодня работает та технология, которая помогла ему стать президентом республики, одна из самых успешных технологий популизма цифровой эры. Перед выборами макроновское движение «Вперед!» формировалось как набор местных сообществ, активистов, которые находят друг друга в Сети, встречаются в соседнем кафе, в клубе общества любителей истории XVIII века – истории Великой Французской революции – и обсуждают, что бы хотелось изменить, голосуют за предложения к программе, выносят инициативы (подробно о технологии и программе кандидата в президенты Макрона мы писали в первом докладе ЭИСИ о современном технологическом популизме).

Гражданская энергия и контент формируются в распределенных сетях. Поэтому у протестных действий «желтых жилетов» нет центра, акции проходят на многих площадях, как и встречи сетевого актива. Поэтому и требования протестующих кажутся такой эклектикой – результат вовлечения множества профсоюзов, голосования, включения всех инициатив. Поэтому здесь у нас железнодорожные перевозки, а здесь – финансирование психиатрии, а еще неплохо бы машину на водородном ходу.

Тут и требования профсоюзов, и немного сетевой народной мудрости. В одной из ходивших в Сети версий требований есть, например, отказ от ГМО, канцерогенов, пестицидов, а еще чтобы были запчасти от техники, чтобы не пришлось покупать новую в течение 10 лет минимум. Хотим бороться с консюмеризмом, но заодно мы хотим развития экономики и производства.

Требования «жилетов», несмотря на некоторую эклектичность, вполне себе характерный набор левопопулистских предложений, в то время как Макрон, несмотря на членство в социалистическом правительстве, больше тяготеет к правым подходам к развитию экономики и предпринимательской инициативы.

Но интересно, что многое, против чего сегодня выступают «жилеты», – это то, за что они голосовали в апреле-мае 2017 года на президентских выборах. Пенсионное меню с различными возрастными опциями и единая система начисления пенсий (та самая балльная система, которую требуют не вводить); система социальной защиты самозанятых; интенсификация рынка труда за счет больших возможностей работодателя по установлению рабочих часов; подушевое финансирование школ и даже геополитика, в том числе участие в НАТО и военных операциях.

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Макрон разочаровал избирателей, начав жестко выполнять собственные предвыборные обещания.

Требования «желтых жилетов» к депутатам и правительству Франции:

«Депутаты Франции, доводим до вашего сведения директивы народа, чтобы вы могли превратить их в закон:

Ноль бездомных. Срочно.

Более прогрессивная шкала налога на прибыль (расширение числа ставок, шагов в шкале).

Минимальная оплата труда – 1300 евро.

Поддержка малого бизнеса в деревнях и городских центрах. Прекратить строительство больших коммерческих зон вокруг крупных городов, которые убивают малый бизнес плюс бесплатная парковка в центрах городов.

Большой план энергосбережения (экологичность и экономия расходов ЖКХ):

«Крупняки» («Макдоналдс», «Гугл», «Амазон», «Каррефур») платят по-крупному. Микробизнес и МСП должны платить мало.

Равная система социального страхования для всех (включая самозанятых и ИП). Конец отдельному режиму социальной защиты самозанятых.

Пенсионная система должна остаться солидарной, а следовательно, социальной. (Нет системе пенсионных баллов.)

Конец роста налогов (акцизов) на топливо.

Никаких пенсий ниже 1200 евро.

Все избранные представители должны иметь право на среднюю зарплату, а также на возмещение оправданных транспортных расходов. Право на питание на работе и отпускные.

Зарплаты всех французов, так же как пенсии и пособия, должны быть индексированы с учетом инфляции.

Протекционизм французской промышленности: запрет смены локализации. Защита нашей промышленности – это защита наших знаний (технологий) и рабочих мест.

Положить конец временной работе. Это ненормально, что человек, работающий на территории Франции, не получает за это вознаграждения ни в части заработной платы, ни в части защиты своих прав. Все, имеющие разрешение на работу во Франции, должны быть равны в правах с гражданами.

Для защиты трудовых прав: ограничить число срочных трудовых контрактов для крупных предприятий. Мы хотим больше бессрочных контрактов.

Конец системе налоговых кредитов на повышение конкурентоспособности (налоговые льготы предприятия, зависящие от соцвыплат). Использование отложенных средств для запуска производства французского автомобиля на водородном двигателе (что действительно экологично, в отличие от электрических машин).

Конец политики затягивания поясов. Прекратить выплачивать проценты по задолженностям, признанным неправомерными, и начать выплачивать долги, не используя деньги бедных и менее бедных, а изыскав 80 млрд, укрытых от налогов (в результате налоговых махинаций).

Устранить причины вынужденной миграции.

Следует хорошо обходиться с теми, кто просит убежища. Мы должны обеспечить им жилье, безопасность, питание, а также обучение их детей. Надо работать с ООН для открытия лагерей для беженцев в разных странах мира, чтобы обеспечить нуждающихся в убежище.

Те, кому отказали в убежище, должны быть отправлены на родину.

Реализация подлинной политики интеграции. Жить во Франции – значит стать французом (курсы французского языка, истории Франции и гражданского образования с соответствующими сертификатами об окончании).

Фиксированная максимальная заработная плата – 15 000 евро.

Создание рабочих мест для безработных.

Повышение пособия для инвалидов.

Снижение платы за аренду жилья + наемное жилье за умеренную цену (прежде всего для учащихся и стажеров (временно, частично занятых – прекариата – комментарий переводчика).

Запрет на продажу имущества, принадлежащего Франции (перекрытие аэропорта...).

Меньше специальных согласованных условий для работающих в судах, полиции, жандармерии и армии. Сверхурочное время должно быть оплачено или возмещено.

Плата за проезд по автострадам должна полностью идти на обслуживание и ремонт автострад и дорог Франции, а также на дорожную безопасность.

Цена на газ и электричество поднялась после европейской приватизации сектора. Мы хотим, чтобы он вновь стал общественным и чтобы цена, соответственно, снизилась.

Немедленно положить конец закрытию небольших транспортных линий, почтовых отделений, школ и детских садов (социальной и транспортной инфраструктуры малых населенных пунктов).

Принесем благополучие пожилым. Нельзя наживаться на пожилых. «Cедое золото» (возраст дожития, подход к соцзащите пожилых – комментарий переводчика) закончилось. Началась эпоха седеющего благосостояния.

Максимум 25 учеников в классе от начальной до старшей школы.

Необходимые средства для психиатрии.

Народный референдум должен быть закреплен в Конституции. Создание законного и эффективного сайта, контролируемого независимым органом, посредством которого люди могли бы предлагать законодательные инициативы. Предложение, набравшее 700 тыс. подписей, должно быть рассмотрено и доработано Национальной ассамблеей и представлено на всенародное голосование.

Возвращение семилетнего мандата для президента Республики. (Выборы депутатов через два года после выборов президента, что позволит продемонстрировать одобрение или неодобрение его политики. Такое участие позволит голосу народа быть услышанным.)

Пенсионный возраст – 60 лет. Для работников физического труда (например, каменщиков, обвальщиков мяса) – право уйти на пенсию в 55.

Дети до шести лет не должны находиться без присмотра. Расширение системы по присмотру за маленькими детьми вплоть до 10-летнего возраста.

Способствовать транспортировке грузов железнодорожным транспортом.

Нет удержанию подоходного налога с выплат работодателем или пенсионным фондом.

Положить конец пожизненным президентским жалованьям.

Не заставлять коммерсантов платить налог, если их клиенты используют «синюю карту» (французская система платежных карт, введенная в 1967 году, принципиально устаревшая, но еще используемая – комментарий переводчика).

Установление налога на морское топливо и керосин».