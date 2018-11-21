Стало известно, во сколько обойдутся обещания Макрона «желтым жилетам»

Экономические меры, объявленные президентом Франции Эммануэлем Макроном в связи с протестами «желтых жилетов», потребуют затрат на сумму от 8-10 млрд евро, сообщил государственный секретарь страны Оливье Дюссо, отвечающий за бюджетную политику.

«Мы находимся в процессе тонкой настройки экономических механизмов и смотрим, как их финансировать», – приводит его слова ТАСС.

В понедельник Макрон выступил с обращением к нации, пообещав, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции возрастет на 100 евро. Кроме того, он сказал, что работодатели в стране должны будут выплатить гражданам премию, которая не будет облагаться налогом. Вместе с тем, президент Франции отказался возвращать так называемый налог на богатство.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала экономические последствия протестов «желтых жилетов» и рассказывала о том, как восстание во Франции погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис.

По последним данным, общее число задержанных в ходе акций протеста движения «желтых жилетов» с середины ноября превысило 4,5 тыс. человек.