Макрон пошел на уступки «желтым жилетам»

С 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции возрастет на 100 евро, заявил президент страны Эммануэль Макрон в понедельник в телевизионном обращении к нации.

Таким образом, Макрон согласился выполнить одно из требований «желтых жилетов».

Также французский президент пообещал, что все работающие французы в конце года по решению работодателей могут получить премию, которая не будет облагаться налогом.

Кроме того, французский президент объявил в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение, передает РИА «Новости».

Макрон осудил акты насилия, совершенные демонстрантами в отношении сотрудников полиции во время протестов «желтых жилетов». «Никакой гнев не оправдывает атаки на полицию», – приводит его слова ТАСС.

«В стране должны царить спокойствие и республиканский порядок», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала экономические последствия протестов «желтых жилетов» и рассказывала о том, как восстание во Франции погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис.