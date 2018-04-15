Бывший инспектор ООН подтвердил отравление Скрипалей веществом BZ

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены химикатом BZ, никогда не находившимся в арсенале России, но производившемся в США, считает бывший инспектор ООН в Ираке и эксперт по химическому оружию Антон Уткин.

Уткин сказал RT, что Британия совершила ошибку, попросив ОЗХО распространить отчет об инциденте в Солсбери среди государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия. Он отметил, что чем больше информации будет опубликовано, тем больше вопросов будет возникать к британским властям.

«Полагаю, что именно из этого отчета ОЗХО Россия узнала, что лаборатория в швейцарском городе Шпица обнаружила в пробах с места инцидента в Солсбери следы боевого отравляющего вещества BZ», – заметил Уткин.

Эксперт по химоружию отметил, что BZ крайне редко приводит к гибели, для этого его концентрация должна быть очень высокой. В то же время, продолжил эксперт, BZ действует именно на нервную систему.

Уткин подчеркнул, что BZ никогда не находился в арсенале России и Советского Союза, но производился Соединенными Штатами с 1962 по 1965 годы и стояло на вооружении у США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии больше соответствует отравлению веществом BZ. Это вещество было на вооружении в США и Британии, в России же вообще не производилось.

В четверг ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей). Организация подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия, однако, интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.