Швейцарская лаборатория отреагировала на слова Лаврова о яде BZ

Химическая лаборатория в Шпице (Швейцария) заявила, что не может комментировать заявление главы МИД Сергея Лаврова о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом BZ, однако выразила доверие результатам расследования лаборатории «Портон Даун».

«Только ОЗХО может прокомментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что «Портон Даун» идентифицировал «Новичка», – говорится в Twitter лаборатории.

Подчеркивается, что «Портон Даун», как и лаборатория в Шпице, являются аккредитованными ОЗХО организациями, и стандарты проверок «настолько жесткие, что можно доверять выводам».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии больше соответствует отравлению веществом BZ. Это вещество было на вооружении в США и Британии, в России же вообще не производилось.

Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк позже подчеркнул, что доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери указывает на то, что вещество «Новичок» не использовалось при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

В четверг ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неким нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей). Однако определить происхождение вещества невозможно, также в докладе не упоминается название «Новичок». Все это не помешало Британии интерпретировать доклад в свою пользу.