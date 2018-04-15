В докладе ОЗХО нашли подтверждение непричастности «Новичка» к отравлению Скрипалей

Доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери указывает на то, что вещество «Новичок» не использовалось при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, заявил один из разработчиков системы химического оружия «Новичок», к которой британцы приравнивают вещество А234, Леонид Ринк.

«Данные ОЗХО, что использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты, доказывают, что это был не «Новичок». Если бы в той гелеобразной субстанции, которую британцы нашли на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество «Новичок», Скрипали не отошли бы от этой двери и на 50 метров. Они погибли бы тут же», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что «Новичок» – сложное нервно-паралитическое вещество, которое состоит из смеси большого количества разных компонентов и добавок, по-разному разлагающихся. Чистое вещество уже точно не может быть «Новичком», отметил Ринк.

Специалисты ОЗХО нашли бы разные компоненты, если бы это был «Новичок», отметил он. Со временем эти компоненты распадаются на нетоксичные составляющие. Тогда бы специалисты не смогли говорить о покушении с применением токсичного вещества.

В этой части заявление ОЗХО противоречит словам другого разработчика «Новичка» Вила Мирзаянова, который живет в США, о том, что высокая влажность Британии могла снизить летальность вещества. «Новичок» действительно очень неустойчивое вещество, которое зависит от воды, щелочей и т.д, подтвердил Ринк, но отметил, что найдены должны были быть в таком случае «продукты гидролиза, а уж точно не чистого вещества».

Эксперт считает, что отравить Скрипалей могли фентанилом, которое используется при производстве в Великобритании модных наркотических веществ. В этой стране ежегодно 2,5 тыс. человек погибают от фентанильных отравлений, заметил Ринк.

Также фентанил применялся ранее при производстве обезболивающих средств для армии, в спецсредствах для силовых структур. Такие вещества, заявил Ринк, использовали при штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке.

«Картина со Скрипалями была такая же, особенно восстановление после отравления. Это типичное фентанильное отравление, когда после тяжелой ситуации пострадавшие резко пошли на поправку», – заявил создатель «Новичка».

Яд Скрипали могли получить на той же скамейке, где нашли их тела. Место могло быть обрызгано спреем с фентанилом. Он сразу выводит человека из строя, заявил Ринк.

Также он заметил, что «Новичок», а британская сторона в своих заявлениях об этом не упоминала.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии больше соответствует отравлению веществом BZ. Это вещество было на вооружении в США и Британии, в России же вообще не производилось.