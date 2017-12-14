Лондон перешел к террористическим методам взаимодействия с Россией

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10 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 21:36  |  vz.ru
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Для решения проблемы свалок есть проверенные рецепты

Дмитрий Смирнов: «Инфраструктура – это элементарно два бака около дома. Один для грязных отходов, второй для чистых. 95% граждан готовы собирать отходы по такому принципу»Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
«Сначала речь может идти речь о снижении суммы за ЖКУ на 5% за счет сортировки мусора, а когда это будет отлаженный процесс, снижение может быть и больше», – говорит об одном из экономических стимулов для населения при решении проблемы утилизации бытовых отходов координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. Что еще стоит сделать в борьбе с мусором? Подробности...
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«Психическая атака» США дает преимущество России

Всегда необходимо отличать информационные войны от реальныхФото: Кершин. Ю. В., 1984 г.
Новый виток обострения конфронтации России и Запада дошел до возложения на Россию политической ответственности за якобы случившееся применение химического оружия сирийской армией. Уже звучат обещания заставить нашу страну «крупно заплатить». Неужели мы подошли к риску прямого военного столкновения России и США? Подробности...
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Дроны в России перестали быть игрушками

То, что для одних игрушка, для других – потенциальный нарушитель или опасное оружиеФото: Артем Коротаев/ТАСС
Главный зенитчик России от имени ВКС призвал решить вопрос с бесконтрольной продажей и использованием беспилотников в России. Тем же вопросом озаботились ряд серьезных ведомств, включая ФСО, а отслеживание и отстрел дронов хотят поручить МВД и Росгвардии. Производители настаивают, что речь идет о безобидных «игрушках». Но так ли безопасны беспилотники?  Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Для начала следует научиться выбрасывать мусор

Александр Христофоров, журналист
«Треть москвичей готовы к раздельному сбору мусора!» – торжественно заявил в конце минувшего года глава департамента природы Москвы. Сам по себе ликующий тон чиновника свидетельствует о серьезной проблеме. Подробности...

Чего нам так и не смогла показать Никки Хейли

Эдуард Биров, журналист
Когда убивали детей Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии – весь «цивилизованный мир» аплодировал, ну или стыдливо засчитывал их в «сопутствующий ущерб». Но вот Россия – единственная – сказала: «Хватит!» И все стало меняться. Подробности...
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Шапкозакидательские настроения могут нам очень дорого обойтись

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Когда я читаю глупости, распространяемые официальными СМИ, то мне жалко наших сограждан, которые верят, что у нас есть волшебный выключатель, которым мы не только «Дональд Кук» можем выключить, но и все США в целом. Подробности...
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          Лондон перешел к террористическим методам взаимодействия с Россией

          С юридической точки зрения, гражданка России Юлия Скрипаль похищена властями Британии   10 апреля 2018, 20:20
          Фото: facebook.com/julia.skripal/Global Look Press
          Текст: Антон Крылов

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          В нарушение международных конвенций и двусторонних договоров Великобритания не только не допускает до Скрипалей российских дипломатов, не только отказывает во въезде в страну их ближайшим родственникам, но и фактически организовала их похищение. Именно так должна выглядеть позиция России по этому поводу. Вопрос в том, что ей делать дальше.

          Гражданка России Юлия Скрипаль, отравленная неким нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, выписана из больницы и отправлена в «безопасное место». Как передает Би-би-си, это произошло еще в понедельник. 

          Врачи окружной больницы Солсбери также зачитали заявление о состоянии Скрипалей, в котором особо отметили, что Юлия не желает общаться с прессой. Ее отец – шпион-перебежчик Сергей Скрипаль – пока остается в больнице. «Он поправляется медленнее, чем Юлия», – отметили врачи.

          Напомним, что Юлия Скрипаль, согласно официальным сообщениям, пришла в сознание еще 27 марта. Но к ней так и не были допущены российские дипломаты, что является нарушением подписанных Британией международных договоров. Например, Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции.

          «Мы поздравляем Юлию с выздоровлением. И все же нам нужно срочное подтверждение того, что все, что делается с ней, делается по ее доброй воле», – говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

          Кроме того, посольство опубликовало официальный ответ на просьбу «прокомментировать последние сообщения относительно возможного переселения Сергея и Юлии Скрипалей в США, Австралию, Канаду либо Новую Зеландию и смены ими своих имен».

          Как говорится на сайте российского представительства, «такое переселение стало бы еще одним грубым нарушением международного права»: «В случае если тайное переселение Сергея и Юлии Скрипалей все же будет осуществлено, возможность услышать их версию событий 4 марта будет, весьма вероятно, утрачена. В свою очередь, в условиях отсутствия возможности общения с ними весь мир будет иметь полные основания рассматривать эту ситуацию как похищение двух граждан Российской Федерации, или по крайней мере как их изоляцию».

          Ситуация на данный момент выглядит следующим образом. Есть два гражданина Российской Федерации, якобы отравленных в Британии. Кто их отравил – неизвестно, доказать что-либо правоохранительные органы не могут. При этом идет активное уничтожение улик – начиная с несчастных морских свинок и кота, продолжая скамейкой, где были найдены пострадавшие, заканчивая рестораном, который они в тот день посещали.

          Никаких вразумительных ответов на запросы российского МИДа их британские коллеги не дают. Венская конвенция не соблюдается. О двусторонних договорах и говорить нечего.

          В этой ситуации удивительно только одно: почему российские правоохранительные органы до сих пор не возбудили уголовное дело по факту похищения граждан нашей страны, если дипломаты не могут удостовериться, что с ними действительно все в порядке?

          Если подходить к вопросу юридически, даже сам факт отравления Скрипалей никак не подтвержден международными непредвзятыми организациями: британцы требуют, чтобы им верили на слово. В то же время похищение двух российских граждан четко зафиксировано и никем не скрывается.

          Если в дальнейшем появятся видеозаписи каких-либо заявлений Скрипалей, в которых они будут благодарить Британию за спасение и обвинять в своем отравлении Россию, по сути это ничем не будет отличаться от видеозаписей, распространяемых террористами. В них заложники нередко ругают правительство своих государств, а в затылок им при этом смотрит автомат Калашникова.

          Таким образом, Лондон перешел к террористическим методам взаимодействия с Россией. Официально это пока не прозвучало, но чем дальше, тем больше действия официальных британских властей похожи на методы ИГИЛ*. Пожалуй, единственное отличие – в итоге террористы, как правило, убивают своих заложников, а британцы якобы спасли Скрипалей от отравления.

          Конечно, в данной ситуации Россия могла бы пойти на ответные меры, задержав двух британских граждан (и даже спасти их при этом от чего-нибудь или кого-нибудь). Но это будет уподобление противозаконным действиям Лондона.

          В ситуации, когда столь гордящиеся своей судебной системой британцы вдруг забывают о международном праве, единственно верным поведением России будет аккуратное следование ранее подписанным соглашениям. Параллельно необходимо требовать от международных организаций повлиять на Британию.

          Конечно, тактически террористические методы эффективнее – что и демонстрирует поведение Лондона. Но в ситуации, когда британцы и Запад в целом делают ставку на краткосрочный эффект, России есть смысл думать о стратегии. Рано или поздно многочисленный вал обвинений в адрес нашей страны придется или подтверждать документально, или признавать, что вся эта истерика не имеет под собой ни малейших оснований.

          И чем меньше резких и необдуманных движений сделает Россия, тем сложнее будет британцам изворачиваться.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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