У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

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6 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 22:17  |  vz.ru
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Невидимый враг наносит колоссальный ущерб российской экономике

Из-за ценовых сговоров при госзакупках Россия теряет минимум 2% ВВПФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин раскритиковал монополизм госкомпаний, которые мешают развиваться малому и среднему бизнесу, а также региональные власти, душащие конкуренцию с помощью прикормленных ГУПов и МУПов. Это все признаки картелизации, на которой российская экономика теряет триллионы рублей вместо того, чтобы вкладывать их в развитие. Подробности...
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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
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Усиление ВДВ танковыми батальонами преследует стратегическую цель

Свою боевую славу боевики обычно измеряют в количестве убитых десантников и в подбитых танкахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Решение усилить российские десантные дивизии танковыми батальонами может показаться кому-то парадоксальным и даже «первоапрельским», но только на первый взгляд. Эту идею командование вынашивало давно, и продиктована она целым комплексом причин. Одна из них в том, что в своем классическом виде ВДВ утрачивают прежнюю значимость. Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

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Нам стало известно, что на саперном полигоне Бундесвера на деньги бюджета ФРГ проводит подготовку людей, которых мы подозреваем в причастности к терроризму. Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен». Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...
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          У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

          Кота Сергея Скрипаля усыпили, вместо того, чтобы дать ему время на адаптацию   6 апреля 2018, 21:45
          Фото: кадр из видео
          Текст: Виктория Федотова,
          Никита Коваленко

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          «Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервнопаралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить?

          В деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля появились погибшие. Пока шпион и его дочь Юлия находились в больнице, в квартире оставались две морские свинки и два кота. Приехавшие через несколько дней ветеринары констатировали смерть грызунов от обезвоживания, и забрали черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк (о судьбе второй кошки Масяни ничего не известно). По словам специалистов лаборатории Портон-Даун, кот находился в «бедственном состоянии», и они приняли решение «облегчить его страдания», усыпив животное, а труп кремировав.

          Как отмечали эксперты-химики в комментариях для газеты ВЗГЛЯД, столь поспешное уничтожение дорогого для Скрипалей животного трудно объяснимо и похоже на попытку британских властей скрыть улики. Тем более что влиятельные британские природоохранные службы никак не объясняют ситуацию, ограничиваясь лишь невнятными комментариями.

          «Очень грустно слышать, что эти животные погибли в таких трагических обстоятельствах. Тем не менее, мы ценим, что аварийные службы оперативно работали в экстремальных и опасных условиях. Эта невероятно быстрая операция проводилась для сохранения общественной безопасности. В настоящее время мы не знаем подробностей того, что произошло», - заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) Хатти Меллор.

          Но что думают по этому поводу ветеринары? Мог ли кот находиться в таком сильном состоянии стресса, что его нужно было убивать?

          Директор мобильной ветеринарной клиники международного фонда защиты животных Сергей Кручина сообщил газете ВЗГЛЯД, что, попадая в британский приют, через семь дней животное становится его собственностью.

          «Видимо, это и произошло. Согласно местному законодательству, в таком случае руководство приюта может распоряжаться животными по своему усмотрению. Если оно не нужно и не имеет шанса найти хозяина, его усыпляют, поскольку день пребывания животного в приюте обходится в 80-90 фунтов (6500-7300 рублей)», – говорит эксперт. Кручина отметил, что в Англии, в отличие от других стран, наиболее проработанное законодательство касательно взаимодействия человека и животного. По его словам, в законе прописаны все возможные нюансы:  кто отвечает за животное, кто должен его усыплять и так далее.

          «Что касается состояния животного, стресса или других неблагополучных факторов – это в ведении ветеринара животной психологии или кинолога. Если речь идет о собаках, и под актом об усыпления стоят как минимум три подписи. На себя берут ответственность руководство приюта, ветеринарный врач и специалист по животной психологии. При этом все три эксперта должны подтвердить, что животное перенесло такое мучение, что его лучше усыпить», – уточняет эксперт.

          Кручина отметил, что Скрипаль может подать в суд на тех, кто принял решение об усыплении животного, но вряд ли получит какую-то компенсацию: «Английские адвокаты могут настаивать, что права собственности на животное перешло к приюту, и законодательная практика у них прецедентна. И этот случай вряд ли станет исключением, несмотря на всю политическую подоплеку».

          Зоозащитники, между тем, не верят, что животное нельзя было спасти. Руководитель АНО «Жизнь», председатель ассоциации зоозащитников Новгородской области Лариса Акманова заявила газете ВЗГЛЯД, что животные, безусловно, могут испытывать стресс, находиться в бедственном положении, особенно когда лишаются хозяев, но это обратимо:

          «У нас был случай, когда у 12-летнего кота, не знавшего улицы, умерла хозяйка. При этом кот всегда прятался, если приходили незнакомые люди, и очень тяжело переживал перемены. Сейчас этот кот живет у меня, за несколько недель он адаптировался, поэтому перса за несколько месяцев можно вылечить. Усыпление кота, который находится в стрессе – совершенно негуманно. Фактически его лишили шанса на жизнь».

          Убийство кота шокировало и простых британцев. В комментариях к статье в Daily Mail подписчики заявили, что ветеринары поступили негуманно:

          «Это бессердечное пренебрежение к благополучию этих животных непростительно и совершенно не британское. Тот, кто несет за это ответственность, должен оперативно объяснить ситуацию», – подчеркнул Geraint.

          «Способ успокоить кота в стрессовом состоянии – кошачья мята или феромоны. Кошки невероятно живучи. Какое бедствие он испытывал, которое нельзя было вылечить седативным средством, спокойной обстановкой и капельницей для обезвоживания? Нет. Не верю», – написал Imogen.

          Известно, что в организме перса не было найдено отравляющих веществ, поэтому уничтожение животных сочли сокрытием улик.

          «Люди не могли забыть, что в доме был кот. Он был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервнопаралитического вещества», – считает Stating the obvious.

          Отметим, что посольство России направило запрос в британский МИД о судьбе домашних животных Скрипаля, желая узнать, пострадали ли те от химического отравления.


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