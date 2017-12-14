Захарова отреагировала на гибель домашних животных Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение британской Mirror о гибели домашних животных Сергея Скрипаля.

«В британской прессе очередная «утечка», – написала Захарова в Facebook, задаваясь при этом вопросом о том, работают ли в Британии пресс-службы госорганов, ведь вся информация «сливается» в виде комментариев «неназванных источников».

Речь идет о сообщении Mirror о том, что ветеринары смогли попасть в дом Скрипаля только спустя несколько дней после отравления шпиона и его дочери. К этому времени две морские свинки уже погибли от обезвоживания, так как за животными никто не ухаживал. Кота, который, как сообщалось, находился в состоянии сильного стресса, усыпили.

«Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток – «убрали важных свидетелей». А на самом деле, это действительно «важные свидетели», раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля», – заметила Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства задается вопросом о том, каким образом британские специалисты, проводившие обыск в доме Скрипаля, не заметили питомцев «человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом».

Захарова отмечает, что кота «в стрессовом состоянии», согласно сообщению британской прессы, доставили в лабораторию Портон-Дауна, а потом усыпили, опять же после того, как «не заметили» его при обыске. «Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика?» – задается вопросом представитель МИД России.

Кроме того, обращает внимание Захарова, и морских свинок, и кота кремировали. «Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом», – написала она.

Но «самым интересным» в этой истории Захарова назвала то, что, по данным МИД России, телекомпания Би-би-си знала об оставшихся в доме Скрипаля домашних животных, но скрыла эти сведения. «Хотелось бы получить разъяснения», – отметила она.

«Я не делаю никаких выводов. И, возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3,4 тыс. этих животных). Чем дальше, тем страшнее открывается картина», – добавила Захарова.

Напомним, посольство России направляло запрос в британский МИД о судьбе домашних животных Скрипаля, желая узнать, пострадали ли те от химического отравления.