Британские власти объяснили, почему питомцев Скрипаля оставили в доме одних

В британском министерстве по защите окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства прокомментировали оставление животных в доме экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Домашние животные Скрипаля были оставлены в доме, опечатанном полицией, из-за мер по защите общественного здоровья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства.

Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на представителей министерства экологии Великобритании рассказали, что случилось с домашними животными Сергея Скрипаля. Морские свинки погибли от обезвоживания, так как за животными никто не ухаживал. Черный персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк был найден в состоянии стресса. Его отвезли в химическую лабораторию «Портон-Даун» для проверки, но животное так страдало, что его решили усыпить.

Напомним, посольство России направило запрос в британский МИД о судьбе домашних животных Скрипаля, желая узнать, пострадали ли те от химического отравления. Эта информация представляет интерес в контексте проводимого расследования о предполагаемом отравлении самого Скрипаля и его дочери.