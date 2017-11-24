Минобороны Британии ожидает скорого нападения России

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27 января, суббота  |  Последнее обновление — 00:08  |  vz.ru
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Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару

Минфин США впервые за 28 лет возжелал слабый, а не сильный доллар Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/
Global Look Press
Почти три десятилетия минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты. И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо». Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем США совершают такой разворот и что это будет означать для России? Подробности...
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«Не хочу быть проституткой, хочу быть политиком»

Екатерина Гордон считает, что «у Эллы Памфиловой главная задача на этих выборах – все время удивляться»Фото: из личного архива
«Единственный человек, с которым мне было бы интересно вступить в конкуренцию, – это Владимир Владимирович Путин», – сказала газете ВЗГЛЯД певица, правозащитница и до сегодняшнего дня участница президентских выборов Екатерина Гордон. В интервью политик не только объяснила свое внезапное решение снять кандидатуру с выборов, но и дала отповедь своим критикам, включая телеведущего Владимира Соловьева.  Подробности...
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Военные США напрасно испугались российского проекта «Статус-6»

Документы проекта «Статус-6» были засвечены неслучайноФото: 1tv.ru
«Это вызов, на который у ВМС пока нет ответа», – констатируют американские военные. «Разрабатываемый Россией подводный плавательный аппарат с ядерной боеголовкой может обойти ПРО США», – стращают публику СМИ. Но, к сожалению для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект «Статус-6» не так страшен, каким его малюют. Подробности...
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Открытие американцев ведет Венесуэлу к войне за выживание

Открытые залежи на шельфе самого дикого государства Южной Америки составляют более 3,2 млрд баррелейФото: Sergio Moraes/Reuters
Самая бедная страна Южной Америки – Гайана – вытащила счастливый билет: компания ExxonMobil обнаружила на ее шельфе колоссальные залежи нефти. Проблема в том, что это открытие грозит Гайане скорой войной с одной из самых мощных армий региона, которая к такой войне уже давно готова. И дело тут вовсе не в агрессии Соединенных Штатов. Подробности...
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
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К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным

Антон Крылов, журналист
У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление. Подробности...
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Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные СМИ выделяют на давосском форуме речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить всех к мысли, что Европа двуполярна. Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Подробности...

Страна-бензоколонка уже обзавелась хорошей оружейной мастерской

Руслан Осташко, политолог
К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами встанет серьезная задача. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Минобороны Британии ожидает скорого нападения России

          «Русские шпионят за нашей критически важной национальной инфраструктурой и спрашивают себя: «Как мы можем сделать больно Британии?» – рассказал Уильямсон   26 января 2018, 17:15
          Фото: Thaier Al-Sudani/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Если верить главе британского военного ведомства, Россия вовсю готовится к нападению на Туманный Альбион. Российские военные якобы выискивают слабые места в британской обороне и инфраструктуре, дабы уже в ближайшем будущем заморить англичан холодом и голодом. Эти заявления не так глупы, как может показаться на первый взгляд. По крайней мере, у них есть причина.

          Мы уже немного привыкли к психопатическим заявлениям бывшего министра обороны Польши Антония Мачеревича, а также украинских и прибалтийских политиков, клеймящих агрессивную Россию, которая спит и видит, как бы напасть и захватить их миролюбивые страны. То, что «миролюбивые страны» при этом активно размещают на своей территории американские танки, бомбардировщики и другие средства атаки, а вовсе не обороны, обычно объясняется необходимостью «сдерживать» все ту же агрессивную Россию. Мол, Москва спит и видит, как бы восстановить Советский Союз и возродить разрушенную Евросоюзом прибалтийскую промышленность.

          Страхи лимитрофов известны, привычны и объясняются ограниченностью мышления, а также необходимостью объяснять гражданам, почему при «оккупации» им жилось лучше, чем «на свободе». Польская русофобия вообще насчитывает столетия, и изжить ее можно только волевым решением – как сделали французы и немцы после Второй мировой войны в отношении друг друга, поняв, что лучше идти к фактической отмене границ, чем бесконечно драться за Эльзас и Лотарингию.

          Но надежд на это мало. Хуже того, в последние годы «русофобия» (в дословном смысле этого термина, то есть не ненависть ко всему русскому, а болезненный и иррациональный страх перед Россией, схожий с клаустрофобией или боязнью темноты) докатилась и до Британских островов. Примеров этому множество, и новые появляются практически каждый день

          На сей раз глава британского военного ведомства Гэвин Уильямсон в интервью изданию Telegraph заявил, что Россия разрабатывает планы, которые могут убить «тысячи и тысячи британцев». По словам министра, Москва в любой момент готова нанести удар по британской инфраструктуре, разорвать ее связь с континентом, что неизбежно вызовет «панику» и «хаос».

          «Кремль может совершать действия, полностью неприемлемые для любой другой страны, – стращает сограждан Уильямсон. – Русские шпионят за нашей критически важной национальной инфраструктурой и спрашивают себя: «Как мы можем сделать больно Британии?» Навредить ее экономике, похоронить инфраструктуру, вызвать тысячи и тысячи смертей».

          Стройная параноидальность концепции британского министра завораживает. «Зачем они фотографируют наши электростанции? Зачем они смотрят на наши линии электропередач и трубопроводы, которые доставляют в нашу страну энергию с континента? – спрашивает Уильямсон и сам же отвечает: – Они смотрят на них и говорят: «Вот так мы навредим Британии!»

          Принцип «второго мнения», которого пока еще пытаются придерживаться некоторые российские СМИ, в Британии, похоже, давно и прочно забыт. Опрошенные Telegraph эксперты дружно подтверждают бредни министра. «Я абсолютно уверен, что Россия ищет, как проникнуть в нашу национальную инфраструктуру», – говорит Алан Уэст, бывший глава ВМФ и Военной разведки.

          Пожалуй, единственный относительно здравый глас в этой подборке, как ни странно, принадлежит нашему бывшему соотечественнику Игорю Сутягину, который был обвинен в шпионаже, а затем обменян на Анну Чапман со товарищи. Работающий ныне в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Сутягин прокомментировал заявления Уильямсона следующим образом: «Они (русские) ищут наиболее эффективные способы нанести максимальный ущерб в случае надобности, но они не планируют атаковать прямо завтра».

          Действительно, высказывания Уильямсона сформулированы таким образом, будто российская операция по разрушению британской инфраструктуры начнется со дня на день.

          Дело, скорее всего, не в стремительно постигшем достаточно молодого (41 год) британского министра сумасшествии а-ля «Русские идут», согласно легенде, погубившего его американского коллегу Джеймса Форрестола на заре холодной войны. Дело в том, что в Британии сейчас идут дебаты относительно военного бюджета, и заявление Уильямсона – это начало пятимесячной кампании, цель которой – предотвратить урезание расходов на оборону.

          Посему нам предстоит узнать еще немало о коварных планах Москвы по уничтожению Британии в целом и отдельных элементов ее военной и экономической инфраструктуры в частности.

          В российском военном ведомстве это, кстати сказать, прекрасно понимают. «Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале «Монти Пайтон: летающий цирк», – заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. И подчеркнул:

          «Информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же «секретна», как, например, фотографии и расположение Вестминстерского аббатства или Биг-Бена».

          Со стороны союзников британского министра по-отечески попытался успокоить Дональд Трамп, пообещав помочь «в случае чего».

          «Я могу сказать вам, что у меня очень хорошие отношения с вашим премьер-министром, – соврал Трамп в интервью английскому телеканалу ITV. – Я поддерживаю многое из того, что она делает и говорит. Я поддерживаю в военном плане очень сильно. Мы придем на вашу защиту, если что-то случится, хотя я надеюсь, что ничего не случится».

          Действительно, представить нападение России на Британию можно только в одном случае – если Британия первой нападет на Россию. Но тогда речь вряд ли будет идти только лишь об инфраструктуре. Зачем Британии атаковать нас – тоже, в общем, непонятно. Им бы со своими проблемами разобраться.

          Но ничего хорошего в плане улучшения двусторонних отношений (к которым Лондон вроде бы стремится) в подобных «страшилках» нет и быть не может.

          Надежда, пожалуй, только на одно: как советские люди под конец холодной войны отказывались верить советской пропаганде, так и здравомыслящие люди, которых в Британии, хочется верить, большинство, вряд ли поверят, что русские спят и видят, как бы обесточить их остров и перерезать газопроводы.

          Русские строят газопроводы, а не разрушают их – это очевидно всем, включая Уильямсона. Просто он молод. И ему очень нужны деньги. 


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