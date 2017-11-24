Минобороны Британии ожидает скорого нападения России

Если верить главе британского военного ведомства, Россия вовсю готовится к нападению на Туманный Альбион. Российские военные якобы выискивают слабые места в британской обороне и инфраструктуре, дабы уже в ближайшем будущем заморить англичан холодом и голодом. Эти заявления не так глупы, как может показаться на первый взгляд. По крайней мере, у них есть причина.

Мы уже немного привыкли к психопатическим заявлениям бывшего министра обороны Польши Антония Мачеревича, а также украинских и прибалтийских политиков, клеймящих агрессивную Россию, которая спит и видит, как бы напасть и захватить их миролюбивые страны. То, что «миролюбивые страны» при этом активно размещают на своей территории американские танки, бомбардировщики и другие средства атаки, а вовсе не обороны, обычно объясняется необходимостью «сдерживать» все ту же агрессивную Россию. Мол, Москва спит и видит, как бы восстановить Советский Союз и возродить разрушенную Евросоюзом прибалтийскую промышленность.

Страхи лимитрофов известны, привычны и объясняются ограниченностью мышления, а также необходимостью объяснять гражданам, почему при «оккупации» им жилось лучше, чем «на свободе». Польская русофобия вообще насчитывает столетия, и изжить ее можно только волевым решением – как сделали французы и немцы после Второй мировой войны в отношении друг друга, поняв, что лучше идти к фактической отмене границ, чем бесконечно драться за Эльзас и Лотарингию.

Но надежд на это мало. Хуже того, в последние годы «русофобия» (в дословном смысле этого термина, то есть не ненависть ко всему русскому, а болезненный и иррациональный страх перед Россией, схожий с клаустрофобией или боязнью темноты) докатилась и до Британских островов. Примеров этому множество, и новые появляются практически каждый день.

На сей раз глава британского военного ведомства Гэвин Уильямсон в интервью изданию Telegraph заявил, что Россия разрабатывает планы, которые могут убить «тысячи и тысячи британцев». По словам министра, Москва в любой момент готова нанести удар по британской инфраструктуре, разорвать ее связь с континентом, что неизбежно вызовет «панику» и «хаос».

«Кремль может совершать действия, полностью неприемлемые для любой другой страны, – стращает сограждан Уильямсон. – Русские шпионят за нашей критически важной национальной инфраструктурой и спрашивают себя: «Как мы можем сделать больно Британии?» Навредить ее экономике, похоронить инфраструктуру, вызвать тысячи и тысячи смертей».

Стройная параноидальность концепции британского министра завораживает. «Зачем они фотографируют наши электростанции? Зачем они смотрят на наши линии электропередач и трубопроводы, которые доставляют в нашу страну энергию с континента? – спрашивает Уильямсон и сам же отвечает: – Они смотрят на них и говорят: «Вот так мы навредим Британии!»

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Принцип «второго мнения», которого пока еще пытаются придерживаться некоторые российские СМИ, в Британии, похоже, давно и прочно забыт. Опрошенные Telegraph эксперты дружно подтверждают бредни министра. «Я абсолютно уверен, что Россия ищет, как проникнуть в нашу национальную инфраструктуру», – говорит Алан Уэст, бывший глава ВМФ и Военной разведки.

Пожалуй, единственный относительно здравый глас в этой подборке, как ни странно, принадлежит нашему бывшему соотечественнику Игорю Сутягину, который был обвинен в шпионаже, а затем обменян на Анну Чапман со товарищи. Работающий ныне в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Сутягин прокомментировал заявления Уильямсона следующим образом: «Они (русские) ищут наиболее эффективные способы нанести максимальный ущерб в случае надобности, но они не планируют атаковать прямо завтра».

Действительно, высказывания Уильямсона сформулированы таким образом, будто российская операция по разрушению британской инфраструктуры начнется со дня на день.

Дело, скорее всего, не в стремительно постигшем достаточно молодого (41 год) британского министра сумасшествии а-ля «Русские идут», согласно легенде, погубившего его американского коллегу Джеймса Форрестола на заре холодной войны. Дело в том, что в Британии сейчас идут дебаты относительно военного бюджета, и заявление Уильямсона – это начало пятимесячной кампании, цель которой – предотвратить урезание расходов на оборону.

Посему нам предстоит узнать еще немало о коварных планах Москвы по уничтожению Британии в целом и отдельных элементов ее военной и экономической инфраструктуры в частности.

В российском военном ведомстве это, кстати сказать, прекрасно понимают. «Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале «Монти Пайтон: летающий цирк», – заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. И подчеркнул:

«Информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же «секретна», как, например, фотографии и расположение Вестминстерского аббатства или Биг-Бена».

Со стороны союзников британского министра по-отечески попытался успокоить Дональд Трамп, пообещав помочь «в случае чего».

«Я могу сказать вам, что у меня очень хорошие отношения с вашим премьер-министром, – соврал Трамп в интервью английскому телеканалу ITV. – Я поддерживаю многое из того, что она делает и говорит. Я поддерживаю в военном плане очень сильно. Мы придем на вашу защиту, если что-то случится, хотя я надеюсь, что ничего не случится».

Действительно, представить нападение России на Британию можно только в одном случае – если Британия первой нападет на Россию. Но тогда речь вряд ли будет идти только лишь об инфраструктуре. Зачем Британии атаковать нас – тоже, в общем, непонятно. Им бы со своими проблемами разобраться.

Но ничего хорошего в плане улучшения двусторонних отношений (к которым Лондон вроде бы стремится) в подобных «страшилках» нет и быть не может.

Надежда, пожалуй, только на одно: как советские люди под конец холодной войны отказывались верить советской пропаганде, так и здравомыслящие люди, которых в Британии, хочется верить, большинство, вряд ли поверят, что русские спят и видят, как бы обесточить их остров и перерезать газопроводы.

Русские строят газопроводы, а не разрушают их – это очевидно всем, включая Уильямсона. Просто он молод. И ему очень нужны деньги.