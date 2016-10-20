Средний уровень психического здоровья правительства Польши заметно вырос

Уволен один из самых одиозных политиков НАТО – министр обороны Польши Антоний Мачеревич. Тот самый, что верит в «Протоколы сионских мудрецов» и в то, что самолет Качиньского уронила рука Москвы. Также в отставку отправлен глава МИД. «Психов» в руководстве Польши стало меньше, но каковы шансы на оттепель в наших отношениях?

Министры иностранных дел и национальной обороны Польши Витольд Ващиковский и Антоний Мачеревич во вторник были смещены со своих постов. Новый премьер-министр Матеуш Моравецкий официально объявил об этом президенту Анджею Дуде на торжественной церемонии в президентском дворце. Ващиковский и Мачеревич на церемонию не остались, покинув дворец несколькими минутами ранее, передало РИА «Новости».

Пост Ващиковского занял его бывший заместитель Яцек Чапутович. На пост главы военного ведомства по горизонтали переместился шеф МВД Мариуш Блащак. Вместо него этим министерством будет руководить Йоахим Бруджиньский – вице-спикер Сейма.

Как известно, в декабре правительство Беаты Шидло ушло в отставку. Шидло сменил ее бывший заместитель Моравецкий, который принес присягу 12 декабря.

Умеренные сменили неумеренных

Оба новых министра на фоне своих предшественников не считаются сторонниками жесткой руки. 48-летний Мариуш Блащак пока не отметился частыми обвинениями в адрес Москвы.

Но в качестве шефа МВД осенью 16-го года он, к примеру, выступил со статьей, в которой оправдывался за решение лишить жителей Калининграда льготного визового режима. Опасения, связанные с безопасностью на северной границе, не развеялись, пугал тогда поляков Блащак.

«Действия России вызывают тревогу уже много месяцев подряд. Достаточно упомянуть хотя бы захват Крыма или продолжающийся конфликт в Донбассе. В милитаризованной Калининградской области сменилось руководство: губернатором там стал человек, тесно связанный с Владимиром Путиным», – цитировал его портал «ИноСМИ.ру».

Мариуш Блащак (слева) и Яцек Чапутович

Министр Блащак был, видимо, не в курсе, что в России армейские части вообще никак не подчиняются губернаторам. Забавно, что признак «русской агрессивности» он усмотрел в назначении главой российской области 29-летнего финансиста Антона Алиханова.

Более компетентным в вопросах России наверняка окажется его новый коллега – политолог, профессор социальных наук 61-летний Яцек Чапутович, защитивший диссертацию по теории международных отношений. В 70-е годы он примкнул к движению «Солидарность», а с 1990-х годов стал заниматься дипломатией и с сентября стал замглавы МИД.

В декабре, выступая в Сейме, например, он анонсировал жалобу в Международный суд ООН на Россию за волокиту с возвращением обломков Ту-154 президента Леха Качиньского, упавшего под Смоленском в апреле 2010 года.

Решили освежить имидж правительства

Политолог, бывший зампред международного комитета Сейма Тадеуш Ивиньский видит несколько причин министерских перестановок.

Во-первых, рассказал он газете ВЗГЛЯД, правительство в последнее время очень жестко ругали как за внутреннюю политику, например за положение в системе здравоохранения, так и за международную. «Ушли из состава правительства министры, которые подвергались самой большой критике – и люди критиковали, и политики, и журналисты», – объяснил польский эксперт.

Во-вторых, недоволен оказался и Ярослав Качиньский, председатель партии «Право и справедливость» (ПиС), фактически обладающий всей полнотой власти в стране. Не все его поручения уволенные министры воплощали в жизнь, полагает Ивиньский.

Кроме того, Качиньский, очевидно, решил показать, что наверх приходят свежие люди, что возникло более центристское правительство, более открытое к диалогу, так как раньше диалога никакого не было – ни с оппозицией внутри, ни с партнерами на международной арене.

«Моравецкий в Брюсселе на встрече с Юнкером сможет сказать, что назначен новый министр иностранных дел, а не тот, который был в открытом конфликте с Брюсселем», – добавил собеседник.

В-третьих, Ивиньский напомнил, что новый премьер в декабре отчасти получил карт-бланш. «Усилилось положение премьер-министра и президента. А ведь президент Дуда был в конфликте с Мачеревичем», – указал эксперт.

Капризы «серого кардинала»

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мачеревич давно превратился в героя анекдотов, настолько далеко заходят его фантазии. Например, когда Мачеревич в 2016 году обвинял главу Евросовета Дональда Туска в сговоре с Путиным с целью убийства президента Польша Леха Качиньского, Туск назвал это заявление признаком патологии. Ранее Мачеревич уверял, что «Протоколы сионских мудрецов» – не подделка.

«Самое интересное, что Антония Мачеревича увольняют, не дав завершить председательствование в комиссии по расследованию смоленской катастрофы. На апрель назначены окончательные слушания по расследованию этого дела, и комиссия Мачеревича должна была представить доклад. Когда в этой ситуации главу комиссии убирают из министерства обороны, это можно расценить как своего рода выражение недоверия Мачеревичу. Скорее всего, возникли вопросы к работе этой комиссии, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-полонист Станислав Стремидловский, добавив:

– Это и политический шаг, который делает Ярослав Качиньский, убирая тему смоленской катастрофы с повестки дня. Для наших отношений это намек на какие-то подвижки со стороны Польши».

Совсем иная, чем у Мачеревича, репутация сложилась у Ващиковского. Конечно, он регулярно выступал с упреками в адрес Москвы. Например, прошлым летом он заявил, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виновен в развязывании Второй мировой войны. Не случайно Ващиковского ни разу не пригласили с визитом в Москву.

Тем не менее, на фоне Мачеревича он-то как раз отличался взвешенностью суждений, а на эмоции перешел совсем недавно, причем в диалоге даже не с Москвой, а с ранее дружественным Киевом. Минувшей осенью министр признался, что у него лопнуло терпение и он больше не будет терпеть хамских выпадов украинских националистов в адрес Польши. Поводом для ссоры стала героизация Степана Бандеры, а также серия актов вандализма против польских памятников на Украине.

Между двумя ранее дружественными столицами началась перебранка. Появились списки персон нон грата. Ващиковский тогда пообещал не пускать в страну украинцев, демонстрирующих антипольские взгляды, добавив, что «люди, которые демонстративно надевают мундиры СС «Галичина», в Польшу не приедут».

«Отставки Ващиковского и Мачеревича отражают совершенно разные процессы. Ващиковский – очень хороший исполнитель и профессиональный дипломат. В какой-то другой, более простой ситуации, не будь кризиса в отношениях Польши с Евросоюзом, Россией и Украиной, Ващиковский был бы идеальным министром. Тем не менее, с точки зрения правящей партии, он не смог реализовать поставленные задачи», – заявил газете ВЗГЛЯД Станислав Стремидловский.

Намного легче менять министров, чем курс

«Тут ему нужно было прыгнуть выше головы, Ващиковский этого не смог. Он не продуцировал никаких оригинальных идей, к тому же были недоработки и ошибки в текущей политике. И вот в таких условиях лидер ПиС Ярослав Качиньский решил влить свежую кровь в польскую дипломатию», – продолжил эксперт.

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«Посмотрим, что означает эта замена. Косметика это или какие-то значительные изменения. Намного легче менять министров, чем менять политику», – отметил Ивиньский. По его мнению, резкой смены курса ждать не стоит, тем более что Качиньский как был «серым кардиналом» страны, так и останется.

Ивиньский предположил, что приоритетами нового правительства будут улучшения в системе здравоохранения и восстановление отношений с Брюсселем. Что же касается отношений с Москвой, собеседник улучшений не ждет: «Россия представляется в польской прессе и в правительстве как главная угроза. Не ожидаю в этом плане революционных изменений».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, поздравляя Чапутовича с назначением, уже выразил надежду на укрепление стратегического партнерства двух стран. «Дружба между нашими странами и народами является огромной общей ценностью, мы обречены на успех!» – предсказал глава МИД Украины.

Стремидловский же не разделяет такого оптимизма. «Отношение было обозначено Ярославом Качиньским, который ясно сказал, что Украина с Бандерой в Европу не войдет. Уже понятно, что Польша не считает необходимым воспринимать Украину как своего стратегического партнера», – подытожил он.