Минобороны прокомментировало «фобии» британского министра

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон, заявивший об «агрессивных планах Москвы» по уничтожению жизненно важной инфраструктуры, «похоже, утратил понимание границ разумного», заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале «Монти Пайтон: летающий цирк», – сыронизировал Конашенков, передает РИА «Новости».

По его словам, «информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же «секретна», как, например, фотографии и расположение Вестминстерского Аббатства или Биг Бена».

«Если подобные заявления являются попыткой Уильямсона привлечь внимание к собственной персоне, то он далеко не первый в кресле министра обороны, кто пытается заработать политические висты на окошмаривании британцев российской угрозой. Однако если такие глупости ему докладывает британский генеральный штаб, то думать надо не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации британских штабистов с упором на медкомиссию», – заключил Конашенков.

Ранее глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Москва якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Соединенного Королевства, что, по его версии, приведет к панике, хаосу и многочисленным жертвам.

Это уже не первые безосновательные обвинения, которые звучат из Лондона в адрес России. Впрочем, сами британцы часто воспринимают такие заявления с юмором. Так, в январе читатели британских СМИ раскритиковали заявления главы генштаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Николаса Картера, выразившего мнение, что Москва может стремительно «предпринять враждебные действия» в отношении стран Запада.