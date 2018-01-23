Британцы затроллили заявившего о «враждебной России» генерала

Читатели британских СМИ раскритиковали заявления главы генштаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Николаса Картера, выразившего мнение, что Москва может стремительно «предпринять враждебные действия» в отношении стран Запада.

В частности, комментаторы на форумах «затроллили» Картера и высказали одобрение России. А некоторые британцы даже выступили в поддержку президента Владимира Путина.

«Отлично постарался (глава британского генштаба), но я все равно не стану ненавидеть Россию. Прекратите сеять панику, это комично. Да многие из нас счастливы были бы, возглавь Путин нашу страну. Тогда бы мы не пресмыкались перед остальной Европой», – написал пользователь Smileycat, пишет «Российская газета».

Другой пользователь – Tondor – добавил, что «проголосовал бы за такого, как Путин». «Вот бы он вошел в наш парламент вместо того мусора, который там сейчас. Холодная война осталась в прошлом, а мы пытаемся разжечь все заново, ретушируя наши провалы», – добавил он.

Пользователь bigbadbob написал, что лично знаком со многими русскими, которые не испытывают враждебных чувств к Великобритании, и призвал не верить в сказанную Картером «чушь».

Также большинство аудитории понимает, что военная элита просто пытается «выбить из казны деньги» на борьбу с «русской угрозой», а потому беззастенчиво запугивает собственное население. Впрочем, некоторые знатоки геополитики также предлагают покончить с «коммунистическими режимами» в Китае, России и Иране, но таких немного.

Напомним, в понедельник Картер заявил, что Россия в случае конфликта с НАТО может использовать «маленьких зеленых человечков, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты». Кроме того, Картер призвал «снизить уровень энергетической зависимости от России» и «рассказать российскому населению, что на самом деле происходит».