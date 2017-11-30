Лондон напугали «зеленые человечки», «зеленые танки» и «зеленые ракеты» России

Россия в случае конфликта с НАТО может использовать «маленьких зеленых человечков, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты», заявил начальник британского генштаба Ник Картер.

Он подчеркнул, что у России «нет единой модели для конфликта с НАТО». По его словам, Россией используется «мультимодальный подход», предусматривающий применение «обычных, нетрадиционных и ядерных компонентов».

«Гибридный вариант, при котором могут быть использованы маленькие зеленые человечки, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты», – приводит его слова РИА «Новости».

Картер отметил, что российское мышление «гибко», а российский Генштаб может «меняться, развиваться, с легкостью усваивать уроки».

В частности, Москва, по словам Картера, «понимает, что демография» не «на стороне» России, поэтому «разрабатывает схемы, требующие меньшего количества живой силы», предусматривающие использование «ракет, беспилотников», сокращение «до двух человек экипажей танков».

«Они разработали согласованные концепции оснащения и подготовки, направленные на использование наших уязвимых сторон: зависимость от коммуникаций и технологий», – заявил Картер.

По его словам, с 2016 года наблюдается «значительный сдвиг к действиям в киберпространстве, подрывной деятельности и использованию кампаний по дезинформированию». Картер повторил бездоказательные заявления о том, что Россия якобы причастна к «вмешательству в выборы в США и попытке переворота в Черногории».

Он заверил, что британский генштаб ведет анализ того, какие возможности у России есть и как она их может использовать, а все перечисленное не означает возрождения практики «холодной войны».

«Я полагаю, что она (Россия) представляет собой наиболее комплексную и эффективную государственную угрозу нашей стране со времен окончания холодной войны», – приводит его слова ТАСС.

«Россия признает силу, и мы должны создать действующие институты в соседних странах, чтобы они обладали достаточной силой, чтобы противостоять России», – сказал генерал.

Кроме того, Картер призвал «снизить уровень энергетической зависимости от России» и «рассказать российскому населению, что на самом деле происходит».