Британский генштаб заявил о необходимости нарастить военный потенциал

Соединенное Королевство будет иметь сложности в противостоянии внешним угрозам, в том числе кибератакам, если на укрепление военного потенциала страны в ближайшее время не направят необходимые ресурсы, заявил начальник генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер.

Если власти Великобритании не уделят должного внимания наращиванию военного потенциала, страна не будет «идти в ногу с противником», в результате чего «возможности предупреждать или реагировать на угрозы будут разрушены», приводит ТАСС слова Картера со ссылкой на газету «Индепендент».

Генерал добавил, что «способы соперничества между государствами в настоящее время все более интегрированные, и мы должны быть готовы к реагированию на них».

Угрозы Великобритании находятся, по мнению Картера, «не за тысячи километров, а на пороге Европы».

«Мы видели, что кибервойна может как вестись на поле битвы, так и нарушать жизнь обычных людей. Великобритания не защищена от этого», – добавил начальник ген штаба ВС Великобритании.

Также Картер напомнил о запуске Россией крылатых ракет на большие расстояния по целям в Сирии и о российских учениях «по всей Северной Европе (от Калининграда до Литвы)».

Британские СМИ, однако, сочли высказывания Картера попыткой надавить на министерство финансов Великобритании с целью увеличения ассигнований на военные нужды: в ближайшее десятилетие военный бюджет Соединенного Королевства может быть уменьшен на 20 млрд фунтов стерлингов, а численность армии может быть сокращена более чем на 14 тыс. человек.

Кроме того, планируется объединить подразделения десантников и королевских морских пехотинцев с целью экономии средств.

Ранее Картер признал, что вооруженные силы Великобритании уступают по развитию российской армии.