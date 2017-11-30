Глава британского генштаба расписался в бессилии перед российскими ракетами

Вооруженные силы Великобритании уступают по развитию российской армии, об этом сказано в тексте выступления начальника британского генштаба Ника Картера, которое состоится в понедельник; его речь публикует The Telegraph.

В своем выступлении Картер подчеркивает, что «серьезную угрозу» представляют российские крылатые ракеты, успешно примененные в Сирии (вероятно, речь идет о «Калибрах»). Глава генштаба признает, что у Лондона нет от них защиты, передает РИА «Новости».

Генерал сетует на снижение трат на военные разработки. По его словам, за последние годы Москве удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может соответствовать.

The Telegraph, ссылаясь на неназванный источник, пишет, что британские высокопоставленные военные обеспокоены доминированием России в области артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявлял, что Россия за последние десять лет модернизировала все составляющие Вооруженных сил.