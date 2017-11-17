Американский генерал обеспокоился модернизацией ВС России

Россия за последние десять лет модернизировала все составляющие Вооруженных сил, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

«Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на вложения, которые за последние десять лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», – передает РИА «Новости» слова Данфорда.

По его словам, такое положение вещей не может не вызывать обеспокоенность.

«Никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся», – добавил американский генерал.

Напомним, ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что американское «превосходство в обычных вооружениях» над Россией и Китаем уже не такое убедительное, каким было раньше.