Лондон заявил о планах России уничтожить инфраструктуру Британии

Глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Москва якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Соединенного Королевства, что, по его версии, приведет к панике, хаосу и многочисленным жертвам.

«План россиян не будет заключаться в том, чтобы высадиться с десантного корабля в Южной бухте в Скарборо или на пляже в Брайтоне. Они будут думать так: «Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране». Это реальная угроза, перед которой, я уверен, сейчас стоит наша страна», – заявил Уильямсон в интервью The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что в стране с населением почти 66 млн человек в данный момент действуют четыре подводные соединительные линии электропередачи и три подводных газопровода, которые обеспечивают энергией 3 млн домов. «Зачем они продолжают фотографировать и изучать электростанции, зачем они изучают соединительные линии электропередачи и газопроводы, которые доставляют так много электричества и так много энергии в нашу страну?» – задался вопросом министр, после чего предложил собственный вариант ответа: «Они изучают их, поскольку считают, что такими способами могут нанести ущерб Великобритании», передает ТАСС.

«Вы можете представить себе, к какому внутреннему, промышленному хаосу это может на самом деле привести. А они сделают именно так – создадут хаос и отступят», – предположил Уильямсон.

The Daily Telegraph отмечает в связи с этим, что Уильямсон, которого упоминают в числе возможных претендентов на пост лидера Консервативной партии, выступил с такими утверждениями в начале рассчитанного на пять месяцев процесса подготовки обзорного доклада по вопросам обороны. Как напоминает издание, минобороны намерено использовать этот обзор для того, чтобы добиться дополнительного финансирования и не допустить сокращения численности вооруженных сил.

Это уже не первые безосновательные обвинения, которые звучат из Лондона в адрес России. Впрочем, сами британцы часто воспринимают такие заявления с юмором. Так, в январе читатели британских СМИ раскритиковали заявления главы генштаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Николаса Картера, выразившего мнение, что Москва может стремительно «предпринять враждебные действия» в отношении стран Запада.

В декабре посольство России в Великобритании в ответ на обвинения в том, что Москва якобы собирается перерезать подводные кабели, лишив Соединенное Королевство доступа к интернету, запустило опрос среди подписчиков в Twitter, по итогам которого диппредставительство попросили «выпускать Кракена».