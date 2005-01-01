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10 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:08  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Ректор МАИ: Мы нацелены готовить людей, способных стать лидерами прорыва

«МАИ – не только инженерная школа, но и школа для людей, которые добиваются успеха», – подчеркивает Михаил Погосян Фото: Станислав Красильников/ТАСС
«Если человек нормально учился в МАИ, то средняя зарплата наших выпускников – 55–60 тысяч рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД ректор МАИ, в недавнем прошлом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян. Он рассказал о том, как российское образование, и МАИ в частности, будет обеспечивать тот самый «технологический прорыв», добиться которого потребовал Путин. Подробности...
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«Советские» мифы привели к истреблению белых в ЮАР

Землю у белых в ЮАР решили отнять по советскому сценарию на основании советских мифовФото: Siphiwe Sibeko/Reuters
ЮАР, которую часто называют самым важным партнером России в черной Африке, стоит на пороге расовой войны и экономической катастрофы. Закон об изъятии «белых земель» воодушевил радикалов, и те направили свой гнев на белых фермеров. И надо понимать, что этот конфликт основан на чудовищной лжи, которую в СССР выдавали за правду. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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ЕГЭ как образовательо-бюрократическая спецоперация

Эдуард Биров, журналист
Обычно на строжайшие меры проведения ЕГЭ жалуются ученики. Между тем, педагогические форумы забиты самыми нелепыми примерами, а один из самых популярных запросов – можно ли уклониться от участия в проведении ЕГЭ? Подробности...

Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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        • Да, вместо российского

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        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
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          Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

          «Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор Лукьянов   10 июня 2018, 16:04
          Фото: Leah Millis/Reuters
          Текст: Михаил Мошкин

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          «История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин.

          Российский президент ответил на, казалось бы, неожиданное заявление президента США о том, что Россия должна вернуться в «Большую семерку». «Мы из нее не выходили, – сказал Владимир Путин. – Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас, в Москве».

          Теперь мяч на стороне Запада. Ответив Дональду Трампу, Путин предоставляет лидерам стран G7 возможность отказаться от политики враждебности и диктата по отношению к России и демонстрирует готовность восстановить равные партнерские отношения. Однако пока что с Запада по-прежнему звучит ровно обратное.

          Более того, между самими коллегами по «семерке» явно нет согласия. Нынешний саммит G7 в канадском Шарлеруа оказался рекордно скандальным. Результатом встречи стал демарш – отказ Трампа подписывать итоговое коммюнике. Разногласия США с Канадой вылились в персональную перепалку с хозяином площадки, премьер-министром Джастином Трюдо. Западная пресса уже отметила: саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с участием Путина и Си Цзиньпина выглядел солиднее и выигрышнее на фоне «хаотичного» саммита G7.

          Об ответе Путина Трампу про возвращение в «семерку-восьмерку» газета ВЗГЛЯД поговорила с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.

          Федор Лукьянов<br>(фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)
          Федор Лукьянов
          (фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)

          ВЗГЛЯД: Федор Александрович, как, с вашей точки зрения, следует понимать слова президента о том, что Россия не выходила из G8?

          Федор Лукьянов: Думаю, следует понимать буквально. Россия действительно не выходила из «Большой восьмерки» – ей просто сказали, что ее больше там не ждут. Другое дело, что это неформальная организация клубного типа, и прием в нее не носит формализованного характера. То же касается и выхода или исключения – как угодно это назовите. Но то, что имел в виду Владимир Путин, надо понимать так – это не было инициативой России. Это не Россия сказала: «Мы не приедем».

          ВЗГЛЯД: Путин сказал, что Россия готова видеть у себя лидеров «семерки». Но на этом фоне Тереза Мэй от лица G7 грозит России новыми санкциями. Видимо, все-таки не следует ожидать обратного превращения «семерки» в «восьмерку»?

          Ф. Л.: Что меня приводит в совершеннейшее недоумение, так это сама дискуссия на эту тему. Я вообще не понимаю, зачем об этом говорить. Зачем России куда-то возвращаться?

          То, что Трамп в своем стиле несет все, что угодно (может быть, с какими-то своими целями, может быть, и без каких-то целей), а потом все начинают это обсуждать – это факт жизни «семерки», которая, как мы видим, переживает чудовищные проблемы. Такого саммита не было никогда.

          Чтобы глава одного из государств этого клуба вдогонку, уже улетев, из самолета обозвал руководителя страны – хозяйки саммита «бесчестным слабаком» – это уже за пределами каких-либо дипломатических норм. Но, тем не менее, это происходит, и это показывает глубочайший кризис этой структуры.

          «Большая восьмерка» была продуктом определенного исторического периода, конца XX – начала XXI века. Она себя исчерпала, она не отвечает на современные вызовы – ни для кого из государств-участников, и уж точно не для России. Поэтому ее история, история этого формата, закончилась. И все, на этом разговор надо прекращать.

          Что будет в самой «семерке», это уже, во-первых, не наше дело. А во-вторых, мы видим, что главный вопрос на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Может быть, и сохранится. Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема.

          ВЗГЛЯД: Вы уже упомянули то, в каком состоянии Трамп оставил «семерку», покидая Шарлеруа. Чем все-таки вызваны столь резкие личные упреки Трампа в адрес Джастина Трюдо? Связано ли это с тем, что канадского премьера считают флагманом либералов?

          Ф. Л.: Трамп и Трюдо действительно друг другу глубоко антипатичны. Они представляют разные полюса – в западных идеологических рамках, конечно. Кроме того, Трамп терпеть не может, когда ему возражают. У него другой стиль.

          И этот вопль Трампа вдогонку из самолета был ответом на то, что премьер-министр Канады сказал на пресс-конференции. Трюдо высказался довольно жестко.

          Но во всяком случае, он не переходил на личные оскорбления. Он просто подтвердил, что Канада категорически не согласна с действиями США и будет отвечать. На что Трамп и отреагировал в духе «сам дурак».

          Это сейчас, к сожалению или к счастью, становится нормой. Трамп не считает дипломатический протокол и политическую корректность чем-то вообще стоящим его внимания. Остальным придется пока что с этим смириться, потому что ничего сделать с этим они не смогут. Обойти Соединенные Штаты в силу их веса, масштаба, роли в международной системе никто не может. И уж тем более не могут страны, которые с ними теснейшим образом связаны.

          ВЗГЛЯД: На фоне скандального саммита G7 выигрышно смотрится саммит ШОС в китайском Циндао. В отличие от встречи «семерки», здесь спокойно приняли итоговое заявление по Сирии, у ШОС есть согласие по экономическому взаимодействию (чего мы не видим в случае США и ЕС), есть согласованная позиция по Ирану. Можно ли прогнозировать, что ШОС потеснит G7?

          Ф. Л.: Трудно сравнивать эти две структуры. Клуб G7 все-таки претендовал на то, что это клуб всей мировой элиты. Когда Россию туда принимали (кстати, это произошло ровно 20 лет назад), то речь шла о том, что Россия будет там присутствовать на второстепенных ролях. Просто чтобы обеспечить некоторую, как говорят на Западе, «инклюзивность». Показать, что не только сугубо западные страны присутствуют – вот и Россия тоже есть. Но в целом «восьмерка» или «семерка» позиционировала себя как клуб стран, которые управляют мировыми процессами. Эта претензия сохраняется до сих пор, хотя, глядя на то, что там сейчас происходит, конечно, это вызывает недоумение.  

          Шанхайская организация сотрудничества на такую роль не претендует. Как ни крути, ШОС все-таки организация региональная, евразийская. То, что там теперь присутствуют Индия и Пакистан, конечно, укрепляет ее, но ШОС не выдвигает глобальной повестки. И это очень хорошо, потому что такая повестка сейчас не нужна. Сейчас совершенно другой этап международного развития, и никакая глобальная повестка, судя по всему, вообще не пройдет.

          Поэтому задача ШОС – максимально сосредоточиться на гигантском евразийском регионе, где работы еще непочатый край. То, что в ШОС нет скандалов и неприличных жестов, которые мы видим в «семерке», это еще не означает, что ШОС уже обрела свою политическую идентичность. Этого пока не произошло, но постепенный поиск идет.


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