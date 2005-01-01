Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин.

Российский президент ответил на, казалось бы, неожиданное заявление президента США о том, что Россия должна вернуться в «Большую семерку». «Мы из нее не выходили, – сказал Владимир Путин. – Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас, в Москве».

Теперь мяч на стороне Запада. Ответив Дональду Трампу, Путин предоставляет лидерам стран G7 возможность отказаться от политики враждебности и диктата по отношению к России и демонстрирует готовность восстановить равные партнерские отношения. Однако пока что с Запада по-прежнему звучит ровно обратное.

Более того, между самими коллегами по «семерке» явно нет согласия. Нынешний саммит G7 в канадском Шарлеруа оказался рекордно скандальным. Результатом встречи стал демарш – отказ Трампа подписывать итоговое коммюнике. Разногласия США с Канадой вылились в персональную перепалку с хозяином площадки, премьер-министром Джастином Трюдо. Западная пресса уже отметила: саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с участием Путина и Си Цзиньпина выглядел солиднее и выигрышнее на фоне «хаотичного» саммита G7.

Об ответе Путина Трампу про возвращение в «семерку-восьмерку» газета ВЗГЛЯД поговорила с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.

Федор Лукьянов

(фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)

ВЗГЛЯД: Федор Александрович, как, с вашей точки зрения, следует понимать слова президента о том, что Россия не выходила из G8?

Федор Лукьянов: Думаю, следует понимать буквально. Россия действительно не выходила из «Большой восьмерки» – ей просто сказали, что ее больше там не ждут. Другое дело, что это неформальная организация клубного типа, и прием в нее не носит формализованного характера. То же касается и выхода или исключения – как угодно это назовите. Но то, что имел в виду Владимир Путин, надо понимать так – это не было инициативой России. Это не Россия сказала: «Мы не приедем».

ВЗГЛЯД: Путин сказал, что Россия готова видеть у себя лидеров «семерки». Но на этом фоне Тереза Мэй от лица G7 грозит России новыми санкциями. Видимо, все-таки не следует ожидать обратного превращения «семерки» в «восьмерку»?

Ф. Л.: Что меня приводит в совершеннейшее недоумение, так это сама дискуссия на эту тему. Я вообще не понимаю, зачем об этом говорить. Зачем России куда-то возвращаться?

То, что Трамп в своем стиле несет все, что угодно (может быть, с какими-то своими целями, может быть, и без каких-то целей), а потом все начинают это обсуждать – это факт жизни «семерки», которая, как мы видим, переживает чудовищные проблемы. Такого саммита не было никогда.

Чтобы глава одного из государств этого клуба вдогонку, уже улетев, из самолета обозвал руководителя страны – хозяйки саммита «бесчестным слабаком» – это уже за пределами каких-либо дипломатических норм. Но, тем не менее, это происходит, и это показывает глубочайший кризис этой структуры.

«Большая восьмерка» была продуктом определенного исторического периода, конца XX – начала XXI века. Она себя исчерпала, она не отвечает на современные вызовы – ни для кого из государств-участников, и уж точно не для России. Поэтому ее история, история этого формата, закончилась. И все, на этом разговор надо прекращать.

Что будет в самой «семерке», это уже, во-первых, не наше дело. А во-вторых, мы видим, что главный вопрос на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Может быть, и сохранится. Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема.

ВЗГЛЯД: Вы уже упомянули то, в каком состоянии Трамп оставил «семерку», покидая Шарлеруа. Чем все-таки вызваны столь резкие личные упреки Трампа в адрес Джастина Трюдо? Связано ли это с тем, что канадского премьера считают флагманом либералов?

Ф. Л.: Трамп и Трюдо действительно друг другу глубоко антипатичны. Они представляют разные полюса – в западных идеологических рамках, конечно. Кроме того, Трамп терпеть не может, когда ему возражают. У него другой стиль.

И этот вопль Трампа вдогонку из самолета был ответом на то, что премьер-министр Канады сказал на пресс-конференции. Трюдо высказался довольно жестко.

Но во всяком случае, он не переходил на личные оскорбления. Он просто подтвердил, что Канада категорически не согласна с действиями США и будет отвечать. На что Трамп и отреагировал в духе «сам дурак».

Это сейчас, к сожалению или к счастью, становится нормой. Трамп не считает дипломатический протокол и политическую корректность чем-то вообще стоящим его внимания. Остальным придется пока что с этим смириться, потому что ничего сделать с этим они не смогут. Обойти Соединенные Штаты в силу их веса, масштаба, роли в международной системе никто не может. И уж тем более не могут страны, которые с ними теснейшим образом связаны.

ВЗГЛЯД: На фоне скандального саммита G7 выигрышно смотрится саммит ШОС в китайском Циндао. В отличие от встречи «семерки», здесь спокойно приняли итоговое заявление по Сирии, у ШОС есть согласие по экономическому взаимодействию (чего мы не видим в случае США и ЕС), есть согласованная позиция по Ирану. Можно ли прогнозировать, что ШОС потеснит G7?

Ф. Л.: Трудно сравнивать эти две структуры. Клуб G7 все-таки претендовал на то, что это клуб всей мировой элиты. Когда Россию туда принимали (кстати, это произошло ровно 20 лет назад), то речь шла о том, что Россия будет там присутствовать на второстепенных ролях. Просто чтобы обеспечить некоторую, как говорят на Западе, «инклюзивность». Показать, что не только сугубо западные страны присутствуют – вот и Россия тоже есть. Но в целом «восьмерка» или «семерка» позиционировала себя как клуб стран, которые управляют мировыми процессами. Эта претензия сохраняется до сих пор, хотя, глядя на то, что там сейчас происходит, конечно, это вызывает недоумение.

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Шанхайская организация сотрудничества на такую роль не претендует. Как ни крути, ШОС все-таки организация региональная, евразийская. То, что там теперь присутствуют Индия и Пакистан, конечно, укрепляет ее, но ШОС не выдвигает глобальной повестки. И это очень хорошо, потому что такая повестка сейчас не нужна. Сейчас совершенно другой этап международного развития, и никакая глобальная повестка, судя по всему, вообще не пройдет.

Поэтому задача ШОС – максимально сосредоточиться на гигантском евразийском регионе, где работы еще непочатый край. То, что в ШОС нет скандалов и неприличных жестов, которые мы видим в «семерке», это еще не означает, что ШОС уже обрела свою политическую идентичность. Этого пока не произошло, но постепенный поиск идет.