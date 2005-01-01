G7 пригрозила России новыми санкциями

Страны G7 могут ввести новые санкции в отношении России, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Она «приветствовала» решение стран G7 оставить в силе санкции против России «в свете того», что Москва якобы «не выполнила в полной мере обязательства по минским соглашениям». Члены G7 «договорились быть готовыми при необходимости принять новые ограничительные меры», передает РИА «Новости».

По словам премьера Великобритании, «вмешательство из-за рубежа» в британские «демократические институты и процессы и иные формы злонамеренных действий со стороны государства представляют стратегическую угрозу», передает ТАСС.

«Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы Россия ощутила их большее воздействие», – приводит Reuters текст коммюнике «семерки».

Кроме того, G7 согласилась с мнением Лондона об инциденте в Солсбери. По мнению G7, «весьма вероятно», что за «атакой» стоит Россия, «правдоподобных альтернативных объяснений» якобы нет, говорится в коммюнике.

Лидеры G7 потребовали от Москвы перестать поддерживать власти Сирии. В коммюнике содержится призыв прекратить «дестабилизирующую деятельность», «подрыв демократических систем» и «поддержку сирийского режима».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал предложение президента США Дональд Трамп вернуться к формату G8: «Это не то, в чем мы в настоящий момент заинтересованы – возвращении России в этот формат».

Мэй заявила, что Москва «должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует», если хочет вернуться к формату G8. Как заявила глава британского правительства, «G8 превратилась в G7 из-за незаконной аннексии Россией Крыма».

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также отметил ведущую роль России в разрешении мировых конфликтов, которую «нельзя не признавать», возвращение к формату G8, по его мнению, позволит «решить множество кризисов».

Конте заявил, что нельзя немедленно снять с России санкции, так как те увязаны с выполнением минских соглашений, но Италия «будет работать на передовых рубежах, чтобы преодолеть санкционный механизм».

Президент Франции Эмманюэль Макрон также увязал расширение G7 до G8 с выполнением минских договоренностей. Он выразил надежду, что «в следующем году в Биаррице» состоится уже встреча «восьмерки». Но для этого, по словам Макрона, Москва должна «продвинутся по пути минских договоренностей».

Макрон заявил, что «верит в отношения с Россией» и «хочет работать с президентом Путиным без наивности и попустительства».

«Я верю, что мы можем исправить ошибки прошлого», – сказал французский лидер.

Макрон подчеркнул, что Россия – могущественная европейская держава, с которой можно работать «по вопросам экономики, политики, безопасности».

В итоговом заявлении группы говорится, что страны G7 «продолжат взаимодействовать с Россией в разрешении региональных и глобальных вызовов», если это будет в интересах «семерки».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп предложил возобновить формат G8.

На саммите G7 в канадском Квебеке страны решили договориться о создании «информационного спецназа» для борьбы с российским влиянием. Члены объединения согласовали общее итоговое коммюнике.